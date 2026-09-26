Coșmarul de la parter: o locatară reclamă zgomot, mirosuri și nereguli, dar instituțiile statului își pasează responsabilitatea

Atunci când și-a cumpărat locuința, Eufrosinia Iavorschi din Chișinău nu a știut că chiar sub geamurile ei își vor desfășura activitatea diverse instituții comerciale, iar gălăgia, mirosurile și alte inconveniente îi vor transforma în coșmar viața în propria casă. Instituțiile statului pasează de la una la alta plângerile femeii, fără a rezolva problemele.

Eufrosinia Iavorschi, din Chișinău, spune că firmele care își desfășoară activitatea la parterul blocului în care locuiește ar fi primit fraudulos licențe și nu respectă normele sanitare obligatorii. „Toate activitățile comerciale e obligatoriu că aibă ventilație și rețele de canalizare separate de cele ale blocului de locuit, dar și izolare fonică”, spune Eufrosinia Iavorschi, argumentându-și declarația cu faptul că are experiență de muncă în acest domeniu, or, după absolvirea Colegiului de Construcții și a Universității Tehnice din Chișinău, în perioada 1972–1981, a muncit în cadrul Institutului de Proiectare „Moldghiproselistroi”.

Femeia spune că în special magazinul de carne de la parter îi complică starea de sănătate. Pe parcursul mai multor ani, femeia a adresat numeroase petiții în adresa instituțiilor statului, dar, după cum spune chiar ea, „toți pasează responsabilitățile de la unii la alții”.

La 27 iulie a adresat o sesizare Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă, avertizând despre „pericolul iminent de incendiu şi acumulare de gaze” în blocul de pe str. Alba Iulia 77A din cauza încălcării grave a normelor de securitate la incendiu.

„Solicit intervenția de urgență a unei echipe de inspectori de securitate la incendiu la parterul blocului locativ de pe strada Alba Iulia 77A… În calitate de fost proiectant, am constatat că unitatea comercială prelucrează carnea încălcând normele tehnice, generând un risc iminent de incendiu, intoxicare colectivă şi acumulare de gaze. Agentul economic a dezactivat sistemul de ventilație și evacuează ilegal aerul tehnologic, amestecat cu substanțe chimice volatile, în spațiul gol tehnic din spatele ascensorului. Totodată, pe acoperişul blocului a fost instalat un motor industrial de mare putere, conectat la această improvizație structurală contrar proiectului inițial de execuţie al blocului. Evacuarea gazelor tehnologice şi chimice în puțul ascensorului şi în canalele de ventilație comune ale locatarilor prezintă o încălcare gravă a normelor de securitate la incendiu, transformând aceste spații în căi de propagare rapidă a focului şi a fumului toxic în caz de incendiu. În temeiul legii privind supravegherea de stat a măsurilor antiincendiare, solicit efectuarea unui control tehnic inopinat la parterul blocului locatar şi pe acoperiş; verificarea destinaţiei golurilor tehnice folosite ca rețele de evacuare; aplicarea măsurilor de siguranță, inclusiv sistarea activității economice şi sigilarea utilajelor industriale instalate ilegal în structura comună a blocului”, se spune în plângere.

Solicit intervenția Cancelariei de Stat pentru curmarea unui caz grav de corupție sistemică și abuz în construcții

După alte cereri adresate Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) sau Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST), care nu s-au soldat cu vreo acțiune din cele solicitate, pe 9 septembrie 2026, petiționara a sesizat Cancelaria de Stat a Guvernului, menționând că „prin prezenta, solicit intervenția Cancelariei de Stat pentru curmarea unui caz grav de corupție sistemică și abuz în construcții care îmi afectează grav sănătatea și îmi pune viața în pericol în propria locuință.”

Petiționara descrie că întreg parterul blocului e ocupat de mai multe structuri comerciale – frizerie, berărie, măcelărie, farmacie. Potrivit femeii, acestea funcționează încălcând grav normativele în construcții: lipsește ventilarea separată, gazele chimice sunt evacuate în puțul ascensorului, fiind recirculate în apartamentul meu, în curte și în scara blocului, scurgerile tehnologice de la parter au fost conectate direct la coloana pentru locatari, distrugând garda hidraulică a sifoanelor și provocând refulări permanente de mirosuri de substanțe chimice în apartamentul meu. Eufrosinia Iavorschi întreabă Cancelaria Guvernului: cine din instituțiile de stat a semnat recepția finală și a eliberat licențe de funcționare pentru aceste activități care nu corespund normativelor în construcții? Femeia mai sesizează că, în loc să aplice legea, instituțiile sesizate își pasează responsabilitățile.

„Timp de 6 ani, ANSA pasează responsabilitățile sale către INST. Și MIDR și-a redirecționat solicitarea către INST. La rândul său, INST, verificând sistemul și constatând nereguli, a trimis scrisoare în atenția Comisiei de Atestare Tehnico-Profesională a Specialiștilor în Construcții”, spune petiționara, solicitând efectuarea unui control riguros și sesizarea instituțiilor responsabile de eliberarea licențelor.

„Eu sunt specialistă în domeniu, foarte bine cunosc lucrurile. Nimic nu este respectat din cerințele legislației pentru a activa în acest spațiu, iar aceste încălcări afectează grav sănătatea. Au ascuns toți acești ani proiectul și până în prezent nu vor să mi-l dea, ei știind că nu este îndeplinit nimic din cerințele normative prevăzute de lege”, a punctat Eufrosinia Iavorschi pentru ZdG.

Nicolae Robu, directorul magazinului de carne cu care este în litigiu femeia, solicitat de ZdG să se expună cu privire la aceste probleme, susține că după ora 20:00 în localul magazinului nu este nimeni, astfel încât invocarea gălăgiei ar fi nemotivată. „Apropo, ANSA a făcut măsurări în locuință și nu a depistat zgomote. Recunosc, cu ceva timp în urmă, au fost încălcări, dar am investit mult ca să le înlăturăm”, a explicat directorul.