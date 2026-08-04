Întreprinderea Moldelectrica îndeamnă cetățenii să consume rațional energia electrică: „Fiecare kilowatt-oră economisită reduce presiunea asupra sistemului”

Întreprinderea de Stat Moldelectrica face apel către consumatori ca, în intervalul maxim de consum 18:00-23:00, să contribuie prin reducerea voluntară a consumului de energie electrică. Apelul vine în contextul informațiilor comunicate de autorități privind deficitul estimat de energie electrică în intervalul orelor 21:00–23:00.

Î.S. Moldelectrica informează că Operatorul Sistemului de Transport activează în regim 24/24, monitorizând în permanență funcționarea Sistemului Electroenergetic Național și aplicând toate procedurile și protocoalele operaționale prevăzute pentru astfel de situații.

„Specialiștii Moldelectrica coordonează în timp real funcționarea rețelei de transport și utilizează mecanismele disponibile pentru menținerea siguranței și stabilității sistemului electroenergetic.

În același timp, facem apel către consumatori ca, în intervalul maxim de consum 18:00-23:00 să contribuie prin reducerea voluntară a consumului de energie electrică:

stingeți iluminatul și aparatele electrice pe care nu le utilizați;

amânați folosirea electrocasnicelor cu consum ridicat;

utilizați aparatele de aer condiționat doar atunci când este strict necesar.

Fiecare kilowatt-oră economisită reduce presiunea asupra sistemului și contribuie la menținerea stabilității alimentării cu energie electrică la nivel național. Moldelectrica va continua să monitorizeze permanent evoluția situației și să informeze publicul ori de câte ori va fi necesar”, se spune într-un comunicat al instituției.

În această seară, în intervalul de consum 21:00 – 23:00, sistemul electroenergetic al R.Moldova se va confrunta cu un deficit de energie electrică, a anunțat marți, 4 august, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) al Guvernului. Astfel, pentru ora 21:00 – 22:00 este prognozat un deficit în regim comercial de aproximativ 74 MWh, iar pentru ora 22:00 – 23:00 – 56 MWh.

„Întreaga regiune se confruntă cu efectele valului de caniculă. Consumul de energie electrică a crescut considerabil, în timp ce producția este afectată și de condițiile meteorologice. Debitul foarte scăzut al Dunării reduce capacitatea mai multor centrale electrice de a funcționa la parametri normali, deoarece apa este esențială pentru răcirea instalațiilor. R. Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, astfel încât atunci când există un deficit în regiune, acesta influențează și cantitățile de energie pe care le putem procura”, a argumnetat Centrul.

Totuși, în această seară, reducerea voluntară a consumului de către fiecare cetățean poate face diferența. „Împreună putem reduce presiunea asupra sistemului și limita necesitatea unor măsuri suplimentare care pot fi și mai costisitoare”.