Curtea de Apel Centru a decis limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, la solicitarea Ministerului Justiției

Activitatea Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată pentru o perioadă de 12 luni. Decizia a fost pronunțată marți, 4 august, de Curtea de Apel Centru, în baza legislației în vigoare, potrivit Ministerului Justiției.

„Instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de Ministerul Justiției. Acțiunea a fost depusă după ce Comisia Electorală Centrală și Serviciul de Informații și Securitate au sesizat Ministerul Justiției cu privire la existența unor suspiciuni rezonabile privind corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican Inima Moldovei”, a scris Ministerul Justiției.

Hotărârea este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile.

Într-o reacție publicată pe rețelele sociale, Irina Vlah a scris că limitarea activității formațiunii ca măsură asiguratorie în septembrie 2025 ar fi avut loc „în baza unor suspiciuni de finanţare ilegală, care ulterior nu s-au adeverit”. De asemenea, aceasta precizează că restricţiile de activitate impuse partidului vor expira pe data de 25 septembrie 2026.

„Partidul Republican „Inima Moldovei” atrage atenţia asupra faptului că şi Comisia de la Veneţia, în avizul său din luna martie a anului curent, a stabilit că un partid nu poate fi exclus din alegeri sau să i se limiteze activitatea doar în baza unor suspiciuni, fără a fi aduse probe concrete. Este regretabil că atât Parlamentul, cât şi Curtea Constituţională au ignorat avizul Comisiei de la Veneţia. Astfel, partidele din Moldova rămân expuse în continuare unor eventuale abuzuri grave, iar unica soluţie care le va rămânea va fi să-şi demonstreze dreptatea în judecată”, a comentat partidul Inima Moldovei.

Pe 19 septembrie 2025, MJ a depus la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva partidului „Inima Moldovei”, care făcea parte din Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare în judecată, limitarea activității partidului pe un termen de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de limitare a activității partidului pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea în fond.

Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției despre elemente care ar „ridica suspiciuni rezonabile” față de corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican „Inima Moldovei”. Decizia CEC a fost luată în urma unei contestații depuse de Partidul Național Moldovenesc (PNM) și a unei sesizări depuse de Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).