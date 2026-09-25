DOC ANI a stabilit că fosta judecătoare Arina Ialanji, care a scăpat de evaluarea externă, nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că Arina Ialanji, fosta judecătoare a Judecătoriei Chișinău, nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale. Aceasta a demisionat din sistem în martie 2026, nefiind astfel evaluată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Un document în acest sens a fost publicat vineri, 25 septembrie, pe site-ul Autorității.

„În urma generalizării informațiilor/actelor acumulate în cadrul procedurii de control, sub aspect de venit care ar putea servi cu titlu de economii în numerar pentru acoperirea cheltuielilor suportate, în cadrul controlului, inspectoarea de integritate a reținut extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare, împrumuturi/ credite, donații la celebrarea cumetriei, și vânzarea bunurilor mobile potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control. Referitor la cheltuieli a fost reținut procurarea bunurilor mobile sus enunțate, achitarea asigurărilor auto, cheltuieli suportate pentru achitarea obligațiilor vamale, încasări de numerar, achitarea creditelor precum și cheltuieli suportate pentru procurarea serviciilor (…). (…) În rezultatul examinării materialelor acumulate și calculelor efectuate, reflectate în tabelul de calcul care este parte componentă a dosarului de control, în perioada de referință, divizată pe ani fiscali, inspectoarea de integritate subsemnată nu a identificat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dna Arina Ialanji și membrii familiei.

Cu referire la plenitudinea și corectitudinea datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale ale dnei Arina Ialanji, inspectoarea de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că subiectul vizat deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile depuse (…)”, se menționează în document.

Pe 27 martie 2025, în cadrul ANI a fost înregistrată o sesizare din oficiu pe numele ex-judecătoarei. Potrivit sesizării, Ialanji a declarat, pentru perioada 2019-2021, procurarea mai multor automobile, iar în ultimii ani a declarat cadouri obținute de la părinți și socri în valoare de 250 000 de lei.

„(…) Pentru anul 2020, a declarat procurarea automobilului Toyota Prius V, la preț de 200 000 de lei și obținerea prin donație a intravilanului cu suprafața 0,052 ha, în valoare de 375 900 de lei (bun nedeclarat în declarația pentru 2020).

Pentru anul 2021, a declarat procurarea automobilului Toyota RAV 4, a/f 2016, la preț de 400 000 de lei. Pentru anii 2022-2024, ultima a declarat cadouri obținute de la părinți și socri, în sumă de 250 000 de lei, la fel, în anul 2024, i-au fost achitate foi de odihnă de către ultimii”, se menționa în sesizarea depusă anterior la ANI.

90 mii de lei – „cadouri de sărbători”

Fosta judecătoare Arina Ialanji a obținut în 2024 venituri salariale brute de 284 052 de lei (peste 23 de mii de lei pe lună, n.red.) și circa 12 mii de lei din activitatea desfășurată la Institutul Național de Justiție (INJ) și USM, potrivit declarației sale de avere și interese personale pentru 2024.

Tot în 2024, familia Ialanji a obținut „cadouri de sărbători” în valoare de 90 de mii de lei și 22 631 de lei pentru „achitarea foii de odihnă”, conform actului de avere al judecătoarei. De asemenea, familia Ialanji a mai declarat o diurnă de 17 496 de lei (UNDP).

Conform aceluiași act de avere, familia ex-magistratei declara patru intravilane, o casă de 87,4 metri pătrați, un garaj, mai multe averi imobile, dar și o casă obținută printr-un contract de donație, ce ar valora 1 427 385 de lei, precum și două automobile. Unul a fost obținut în 2021 la prețul de 400 000 de lei, iar altul în 2024 la prețul de 120 000 de lei.

Arina Ialanji a activat în sistemul judecătoresc din februarie 2011, atunci când a fost numită în funcția de judecătoare la Judecătoria Bender. În decembrie 2017 a fost desemnată prin transfer la Judecătoria Chișinău, conform magistrat.md. Aceasta a plecat din sistemul judecătoresc în martie 2026, în contextul procedurilor de vetting.

Arina Ialanji este fiica omului de afaceri Constantin Ialanji, scrie anticoruptie.md.

Ialanji este soția lui Vladimir Fedco, cercetat pentru presupusa complicitate la contrabandă, din funcția publică pe care o deținea în noiembrie 2022, de inspector principal în cadrul Biroului Vamal Centru. ZdG a constatat anterior că Ialanji l-a achitat pe Valeriu Timofti, bărbatul acuzat de procurori de contrabandă cu 550 de mii de euro, în contextul în care Fedco era inculpat într-un dosar penal pentru aceeași infracțiune. ZdG a întrebat-o anterior pe Arina Ialanji despre argumentele deciziei de a nu se abține de la examinarea cauzei lui Valeriu Timofti, având în vedere că soțul său era învinuit de complicitate la contrabandă.

„Nu consider că acuzația adusă soțului referitor la complicitate în contrabandă este un motiv plauzibil ce ar crea unui observator independent dubii referitor la imparțialitatea judecătorului ce examinează cauza penală, or în activitatea sa judecătorul este independent și imparțial, se supune doar legii. Nu este clar care ar fi temeiul legal și motivul pentru care ar fi trebuit să declar abținere de la examinarea cauzei penale pornite pentru infracțiuni de contrabandă. Mai mult, vreau să atrag atenția că și anterior am avut în gestiune cauze penale privind comiterea a astfel de infracțiuni și la acel moment fiind aceeași situație nu au fost înaintate de către terțe persoane sau participanții la proces obiecții sau cereri referitor necesitatea declarării abținerii de la examinarea cauzei penale, iar invocarea argumentului respectiv după adoptarea hotărârii în speță, creează impresia unor ingerințe. Prezenta cauză penală, cât și cauza penală de învinuire a soțului meu, a fost instrumentată de către aceeași procuratură, circumstanțe care au fost cunoscute și nimeni nu a înaintat cerere de recuzare pe atare motiv, deoarece este unul formal”, a explicat judecătoarea poziția sa.

De asemenea, Ialanji a examinat anterior dosarul șefului suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, reținut pe 31 iulie 2024 pentru de trădare de patrie și complot împotriva R. Moldova în comunicarea lor cu un angajat al Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău.