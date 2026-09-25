VIDEO Cum arată noul model de pașaport al cetățeanului R. Moldova, care va fi pus în circulație începând cu 15 octombrie. Documentul are un concept grafic dedicat florei și faunei

Agenția Servicii Publice (ASP) a prezentat vineri, 25 septembrie, noul model de pașaport al cetățeanului R. Moldova, document care va fi pus în circulație începând cu 15 octombrie 2026.

Noul model al pașaportului aliniază R. Moldova la cerințele Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO Doc 9303) și la standardele Uniunii Europene privind securitatea documentelor de călătorie, se spune într-un comunicat al Agenției.

Documentul are în jur de 100 de elemente de securitate avansate împotriva falsificării și contrafacerii, un purtător cu date biometrice de înaltă securitate și o compatibilitate cu Sistemul automatizat al controlului de frontieră „e-Gate”.

Spre deosebire de modelele anterioare, conform ASP, noul pașaport are un concept grafic unitar, dedicat florei și faunei R. Moldova: zimbrul, lupul, cerbul, vulpea, bufnița, lebăda și fazanul apar pe paginile interioare, integrate în elemente de securitate avansate.

„Am ales această tematică – flora și fauna Moldovei – pentru că vrem ca cetățenii să poarte cu ei, în buzunar, o parte din natura pe care riscăm să o pierdem. Schimbările climatice afectează deja speciile din țara noastră, iar grija față de mediu nu mai este un subiect îndepărtat, este o responsabilitate a noastră, a tuturor. Un document de călătorie poate fi și o reamintire (memento), că avem ce proteja în țara noastră”, a declarat Mircea Eșanu, directorul ASP.

Potrivit reprezentanților ASP, tariful pentru eliberarea pașaportului în termen de 20 zile lucrătoare se majorează de la 650 la 790 de lei. „Majorarea este determinată exclusiv de creșterea costului de achiziție a blanchetelor, impusă de noile elemente de securitate, și nu generează profit pentru instituție — banii acoperă strict costul de producere a documentului”, se mai spune în comunicat.

Cetățenii care dețin deja un pașaport valabil nu sunt obligați să îl schimbe: documentele aflate în prezent în circulație rămân valabile până la expirarea termenului lor, iar trecerea la noul model se face doar la reînnoire.