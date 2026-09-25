De la 500 de mii de lei, la 150 de mii de lei. Oleg Melniciuc va primi mai puțini bani de la stat. „Noi putem să cerem milioane, instanța stabilește atât cât consideră de cuviință”

Curtea Supremă de Justiție a redus suma prejudiciului pe care statul trebuie să i-l plătească lui Oleg Melniciuc, primul judecător condamnat penal pentru îmbogățire ilicită, de la 500 de mii de lei la 150 de mii de lei.

Prejudiciul de 500 de mii de lei, i-a fost stabilit la 9 octombrie 2023 de Judecătoria Chișinău, în legătură cu un alt dosar inițiat pe numele lui Melniciuc, pentru trafic de influență. El a fost cercetat penal pentru această infracțiune, dar a fost ulterior scos de sub urmărire penală.

Oleg Melniciuc a cerut despăgubiri, invocând faptul că cercetarea penală pe numele lui a durat 29 de luni și că „tragerea sa la răspundere penală, efectuarea măsurilor speciale de investigații, suspendarea din funcție și mediatizarea acuzației de trafic de influență i-au afectat onoarea, demnitatea, reputația profesională și viața socială și i-au cauzat suferințe psihice”.

Hotărârea a fost contestată de Ministerul Justiției. La 6 mai aceasta a fost menținută de Curtea de Apel Chișinău. Iar la 9 septembrie 2026, Curtea Supremă de Justiție a decis diminuarea sumei încasate din contul bugetului de stat, prin intermediul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, în beneficiul lui Oleg Melniciuc, de la 500 de mii lei la 150 de lei.

„Competența exclusivă de a stabili mărime prejudiciului aparține instanței de judecată. Așa prevede legea 1545. Noi putem să cerem milioane, instanța stabilește atât cât consideră de cuviință și nu poți să te consideri lezat. Așa prevede procedura și așa prevede legea: părțile solicită, dar instanța stabilește”, a comentat Oleg Melniciuc decizia CSJ, solicitat de Ziarul de Gardă.

Decizia a fost pronunțată de către judecătorii Stela Procopciuc, Ana Cucerescu și Gheorghe Stratulat.



„Completul de judecată reține că instanțele ierarhic inferioare au stabilit corect existența dreptului lui Oleg Melniciuc la repararea prejudiciului, însă au aplicat necorespunzător criteriile de determinare a cuantumului prejudiciului moral, stabilind o despăgubire care nu păstrează un raport rezonabil cu circumstanțele concrete ale cauzei și cu practica Curții Supreme de Justiție în cauze comparabile. (…) Raportând aceste repere la prezenta cauză, Completul de judecată consideră că suma de 150 000 lei reprezintă o despăgubire rezonabilă și echitabilă”, se arată în decizia CSJ.

În rest, CSJ a menținut decizia din 6 mai 2025 a Curții de Apel Centru și hotărârea din 9 octombrie 2023 a Judecătoriei

Chișinău, sediul Centru.