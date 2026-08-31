Incendiu la Piața Centrală: „Flăcările au cuprins fațada și mansarda unei clădiri cu trei nivele”

În dimineața zilei de 31 august, pompierii din capitală au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la Piața Centrală. Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI (IGSU), flăcările au cuprins fațada și mansarda unei clădiri cu trei nivele.

„Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:07. (…) La fața locului au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție. La moment se formează 3 sectoare de luptă pentru localizarea și lichidarea arderii”, a precizat IGSU.