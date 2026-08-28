Legăturile vechi cu R. Moldova ale familiei noului ministru al Economiei. Tatăl său, consul onorific al țării noastre în SUA și om de afaceri, vizat într-un mare scandal în anii ’90

Familia lui Claudiu Năsui, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, are legături cu R. Moldova de peste un deceniu. Dorel Năsui, tatăl noului membru al Guvernului de la Chișinău, om de afaceri, a devenit în 2014 consul onorific al R. Moldova în statul american Illinois, funcție pe care a deținut-o circa un deceniu.



Acesta a vizitat anterior de mai multe ori R. Moldova și a oferit mai multe interviuri în care a vorbit despre țara noastră. Dorel Năsui apare în mai multe imagini sau evenimente cu actuali și foști oficiali din R. Moldova. Premierul Vasile Tofan, care a studiat și lucrat anterior în SUA, ne-a transmis că nu-l cunoaște pe tatăl noului ministru.



Întrebat dacă statutul de consul onorific al R. Moldova pe care tatăl său l-a deținut a influențat în vreun fel numirea sa în funcție, ministrul Năsui a replicat: „Cum ar putea? Evident că nu”.



Numele Năsui este strâns legat și de unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din România anilor ’90 – dosarul Motorola. Potrivit presei de la acea vreme, între statul român și Motorola, reprezentată în România de tatăl și unchiul actualului ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din R. Moldova, s-au încheiat două contracte, la achitarea cărora s-ar fi utilizat un curs valutar de peste cinci ori mai mare, care ar fi dus la prejudicii de milioane. Ulterior însă dosarul a fost închis.

Datele publice consultate de ZdG arată că Dorel-Vasile Năsui, originar din Maramureș, mutat ulterior cu domiciliul la București, a fost inaugurat în poziția de consul onorific al R. Moldova în Illinois pe 21 noiembrie 2014, în perioada în care ambasador al R. Moldova în SUA era Igor Munteanu, fost deputat și fost președinte al partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Era al patrulea consulat onorific deschis de R. Moldova în SUA.

Igor Munteanu (stânga) și Dorel Năsui (dreapta). Sursă: moldovaillinoishc.com

Dorel Năsui este tatăl lui Claudiu Năsui, fostul ministru și deputat român care a fost învestit vineri, 28 august, în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Cine este Dorel Năsui, tatăl noului ministru din Guvernul Tofan?

Conform datelor disponibile pe site-ul moldovaillinoishc.com care se prezintă drept un site oficial al Consulatului Onorific al Republicii Moldova în Illinois (SUA), Dorel Năsui este „un om de afaceri și un antreprenor de succes, care trăiește în zona orașului Chicago. El a plecat din România spre SUA, unde a cerut și a primit azil politic în 1986 și a lucrat ca inginer IT pentru Motorola și alte companii. În 1990, a deschis propria sa companie, American International Radio, Inc. sau AIR: www.airadio.com.”. Conform acelorași informații, compania lui Năsui avea afaceri în peste 50 de țări din întreaga lume, cu sedii în SUA, Germania, Republica Cehă, Spania, România, Polonia, Turcia, Ucraina, Irak, Dubai, Orientul Mijlociu, Australia, fiind unul dintre cei mai mari distribuitori ai Motorola Solutions la nivel mondial.

Dorel Năsui este prezentat pe acel site, neactualizat în ultimii ani, drept „membru în Consiliul de Administrație al Theratest Laboratoare www.theratest.com și a XEME Biopharma www.xemebiopharma.com, o companie care a dezvoltat un vaccin pentru cancer, și care a fost aprobat de FDA pentru studii clinice”.

Conform acelorași informații, „după revoluția anticomunistă din România, Dorel Năsui a contribuit la procesul de democratizare a României și la integrarea României în cadrul forțelor NATO și în Uniunea Europeană. În 1990 el a fost purtător de cuvânt și membru fondator al organizației Romanian Freedom Forum, din Chicago. În 1998, el devine președinte al Alianței România-NATO, face lobby activ din partea României cu Congresul și Guvernul American. Pentru aceste contribuții, în 2000, Dorel Năsui a fost decorat cu Ordinul Național Român, „Pentru Merit,” de către președintele Emil Constantinescu.

Imagini cu Năsui și mai mulți foști oficiali ai R. Moldova. Are și o fotografie cu Maia Sandu

Pe site-ul Consulatului Onorific al Republicii Moldova în Illinois (SUA), Dorel Năsui apare în imagini cu foști sau actuali oficiali ai R. Moldova. În cea mai recentă fotografie, Năsui apare împreună cu președinta Maia Sandu și Viorel Ursu, fostul ambasador al R. Moldova în SUA între anii 2022-2025.

Dorin Năsui (stânga), Maia Sandu (mijloc), Viorel Ursu (dreapta). Sursa: moldovaillinoishc.com

Într-o altă imagine, Năsui apare împreună cu Octavian Armașu, pe atunci guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Cristina Balan, pe atunci ambasadoare în SUA și Ion Chicu, premier al R. Moldova între anii 2019 și 2020. În 2018, Năsui s-a întâlnit și cu Tudor Ulianovschi, pe atunci ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene în cadrul reuniunii consulilor onorifici, care s-a desfăşurat la Chişinău după o pauză de şase ani. Năsui era atunci unul dintre cei 43 de consuli onorifici din 30 de țări prezenți la reuniune. Există date publice și despre o întâlnire a lui Dorel Năsui cu premierul Chiril Gaburici din 2015, atunci când se menționa că Năsui vizitase R. Moldova.



Dorel Năsui a vizitat R. Moldova de mai multe ori. În octombrie 2018, conform datelor publice de pe site-ul Universității Tehnice din Moldova (UTM), Năsui participa la o întâlnire organizată de UTM cu scopul „de a consolida relațiile bilaterale în domeniile învățământului, culturii, științei, economiei și comerțului, între cele două țări și a-i informa pe studenții Facultății de Electronică și Telecomunicaţii și Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică despre tendințele de evoluție a antreprenorialului și inovațiilor în domeniul tehnologiilor informaționale, dar și despre alte subiecte conexe, de interes comun”.

Evenimentul, preciza UTM, a avut loc grație inițiativei Asociației Oamenilor de Afaceri din R. Moldova în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene și se înscria în suita activităților derulate de UTM, menite să atragă mediul de afaceri în pregătirea profesională a inginerilor. Asociația Oamenilor de Afaceri din R. Moldova fusese fondată, în 2010, de afaceristul Vladimir Plahotniuc și era condusă în 2018 de Olesea MACARI, fostă Munteanu, o fostă asistentă și angajată a lui Vladimir Plahotniuc. Ea a fost printre martorii din dosarul Plahotniuc, condamnat în martie 2026 la 19 ani de închisoare.

Năsui senior în 2015: „Cu un sistem adecvat, Moldova are potențialul de a progresa în dezvoltarea economică cu cel putin 8-10% pe an”

Într-un interviu publicat de portalul moldova.org în 2015, Năsui spunea că „obiectivul de bază al Consulatului Onorofic al Republicii Moldova în Illinois este dezvoltarea relațiilor comerciale, culturale și comunitare bilaterale. Consulatul Onorific din Illinois, spre deosebire de funcțiile unui consulat, nu este împuternicit cu funcții de documentare și legalizare. Sarcinile mele, în funcție de Consul Onorific, țin de facilitarea relațiilor comerciale între cei ce doresc să investească în Moldova, oferirea suportului la nivel local pentru delegațiile din Moldova și colaborarea cu diverse organizații locale pentru a spori prezența comunității moldave în Illinois”.

„Regula capitalului e una simplă: migrează spre locurile unde există securitate și unde poate produce valoare adaugată. Securitatea este în prim plan. Iată de ce Moldova trebuie să dezvolte un suport legislativ favorabil securizării investițiilor străine… Nu există țări bogate și țări sărace. Sunt țări bine conduse și țări rău conduse. Cu un sistem adecvat, Moldova are potențialul de a progresa în dezvoltarea economică cu cel putin 8-10% pe an. Eu aș propune organizarea misiunilor comerciale în Moldova si în Illionois (sau SUA ) și, de asemenea, aș sugera liderilor politici si business din Moldova să viziteze Statele Unite mai des și să vină cu mesaje clare pentru liderii de afaceri din SUA”, mai spunea, în acel interviu, Dorel Năsui.

În 2010, Dorel Năsui și familia apăreau în Forbes România la capitolul top 500 cei mai bogați români, cu afaceri de peste 100 de milioane de dolari.



Conform informațiilor ZdG, în 2026, Dorel Năsui nu mai deține calitatea de consul onorific al R. Moldova în în Illinois. Conform unor informații publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) actualizat la mijlocul lunii august, R. Moldova are doar doi consuli onorifici în SUA, iar Dorel Năsui nu se regăsește printre ei. Am transmis către MAE o solicitare de informații pentru a afla de când și din ce motiv Dorel Năsui nu mai este consul onorific al R. Moldova. Vom publica răspunsul după ce-l vom primi.

„Tatăl meu crede foarte tare în unirea cu România și el a investit în felul acesta în crezul lui”

Contactat de Ziarul de Gardă și întrebat dacă statutul de consul onorific al R. Moldova pe care tatăl său l-a deținut circa 10 ani a influențat în vreun fel numirea sa în funcție, ministrul Năsui a replicat: „Cum ar putea? Evident că nu”.

C. Năsui: Să fii consul onorific înseamnă să finanțezi din banii tăi politica externă a Republicii Moldova. Deci e o funcție nu doar că neremunerată, ci o funcție din care investești bani în Moldova. Tatăl meu crede foarte tare în unirea cu România și el a investit în felul acesta în crezul lui.

ZdG: A influențat acest fapt numirea dumnevoastră în funcția de ministru al Economiei în R. Moldova?

C. Năsui: Cum ar putea? Vă întreb pe dumneavoastră. Evident că nu. Bine, pentru alte întrebări adresați-vă la biroul de presă.

Așa cum ne-a solicitat ministrul, restul întrebărilor le-am transmis prin intermediul serviciului de presă. Vom publica răspunsul imediat ce-l vom primi.

„Premierul nu îl cunoaște pe dl Năsui senior”

Ținând cont de faptul că premierul Vasile Tofan a studiat și am lucrat anterior în SUA, ZdG l-a întrebat dacă l-a cunoscut sau a interacționat anterior cu tatăl noului ministru. Solicitat de ZdG, Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al premierului Vasile Tofan a precizat că „premierul nu îl cunoaște pe dl Năsui senior, deci nu se pune în discuție vreo afacere sau relații cu acesta”.

Tatăl lui Claudiu Năsui, condamnat la 7 ani de detenție pentru „refuz de înapoiere în ţară”



Dorel Năsui, tatăl proaspătului ministru al Economiei din R. Moldova, a plecat din România şi s-a stabilit în Statele Unite ale Americii în anul 1986. Acolo devenea salariat al firmei Motorola. Un an mai târziu, în 1987, Dorel Năsui a primit o condamnare la 7 ani de detenție pentru infracţiunea de „refuz de înapoiere în ţară”. Decizia a fost pronunţată de Doru Viorel Ursu, devenit, după revoluţie, ministru de interne în guvernul Ion Iliescu.

Informațiile despre condamnare, dar și dovada acestora, a fost publicată chiar de Claudiu Năsui. În 2021, prin publicarea acestora, Năsui răspundea acuzațiilor oponenților săi politici privind caracterul de securist al tatăului său: „tatăl meu nu doar că nu a fost securist, dar a fost condamnat la închisoare de către securitate”.

Dorel Năsui, acuzații de implicare într-un dosar de corupție din România anilor ’90

În 1990, Dorel Năsui a revenit în România, ca reprezentant al companiei americane Motorola, alături de fratele său, Simion Năsui, potrivit presei de la București. Conform unui articol publicat în ziarul Evenimentul Zilei, Motorola, reprezentată de către frații Năsui, a vândut, în două tranșe, Ministerului Apărării echipamente la prețuri supraevaluate, din cauza utilizării „unui curs valutar paralel de peste cinci ori mai mare”.

Astfel, dosarul Motorola a fost unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din România anilor ’90. Potrivit presei române însă doar unchiul lui Claudu Năsui a ajuns inculpat în cauza Motorola, care, într-un final, a fost închisă de magistrați, aceștia constatând lipsa prejudiciului.

Sursa: „Arcanum”, bibliotecă digitală

„Eu nici măcar n-am fost chemat ca martor. Toată lumea zice: Tu ai fost acolo. Pentru că o minciună repetată, spusă la infinit de nu știu câte ori devine adevăr – lumea așa crede, că-i percepție”, a declarat, cu referire la dosarul „Motorola”, Dorel Năsui în decembrie 2024, într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

Dorel Năsui a menționat, de asemenea, că acest dosar i-a fost fabricat, întrucât el a fost unul dintre susținătorii președintelui Emil Constantinescu: „eu eram printre cei vânați, că l-am ajutat”.

Cine este Claudiu Năsui

Claudiu Năsui a primit cetățenia R. Moldova pe 25 august, iar vineri, 28 august, a fost învestit în funcția de ministrul al Dezvoltării Economice și Digitalizării, fiind propus în această funcție de premierul Vasile Tofan.

Claudiu Năsui a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi, a lucrat în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR, și deține certificarea internațională CFA. A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, pe listele Uniunii Salvați România (USR) iar în perioada 2020 – 2021 a fost ministru al Economiei în Guvernul României condus de Florin Cîțu. Ulterior a devenit din nou parlamentar în România, tot pe listele USR. A demisionat din funcție înainte de a prelua mandatul de ministru la Chișinău. Este fondatorul platformei Open Budget, creată pentru a transparentiza modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Claudiu Năsui este un admirator declarat al președintelui libertarian Javier Milei, distribuind mai multe postări despre liderul argentinian. Înainte să fie desemnat premier, și Vasile Tofan a făcut referire la câteva principii economice ale președintelui Argentinian, precizând că oricine va prelua funcția de prim-ministru ar trebui să aibă un profil al „Milei de Moldova”. Postarea a stârnit atunci un val de critici.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul R. Moldova. (…) Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume. Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al R. Moldova, pentru această țară: ca R. Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori.