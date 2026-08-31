LIVE TEXT Rusia a lansat asupra Ucrainei o rachetă și 121 de drone de atac. Război în Ucraina, ziua 1650

Rusia a lansat asupra Ucrainei o rachetă și 121 de drone de atac. Război în Ucraina, ziua 1650
UPDATE 9:48 În noaptea de 31 august, Rusia a lansat asupra Ucrainei o rachetă aeriană ghidată Kh-59 și 121 de drone de atac, informează Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.
Potrivit sursei, racheta aeriană ghidată Kh-59, nu și-a atins ținta, iar majoritatea dronelor de atac lansate, de tip Shahed, au fost reactive. De asemenea, rușii au atacat Ucraina cu drone de tip „Gerbera” și drone-momeală de tip „Parodia”.
„Până la ora 8:00, au fost doborâte sau neutralizate 96 de drone rusești în nordul, sudul, estul și centrul țării. Potrivit militarilor, au fost înregistrate lovituri în 11 locații, iar în alte opt locații au căzut fragmente ale țintelor doborâte.
Forțele Aeriene fac apel la respectarea regulilor de siguranță, deoarece atacul continuă: în spațiul aerian se mai află aproximativ 10 drone rusești”, precizează Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.