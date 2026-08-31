LIVE TEXT Rusia a lansat asupra Ucrainei o rachetă și 121 de drone de atac. Război în Ucraina, ziua 1650

UPDATE 9:48 În noaptea de 31 august, Rusia a lansat asupra Ucrainei o rachetă aeriană ghidată Kh-59 și 121 de drone de atac, informează Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit sursei, racheta aeriană ghidată Kh-59, nu și-a atins ținta, iar majoritatea dronelor de atac lansate, de tip Shahed, au fost reactive. De asemenea, rușii au atacat Ucraina cu drone de tip „Gerbera” și drone-momeală de tip „Parodia”.