„Să le transmitem copiilor noștri dragostea pentru limba română”: mesajele președintei, premierului și președintelui Parlamentului de Ziua Limbii Române

Cu prilejul Zilei Limbii Române, marcate anual pe 31 august, șefa statului Maia Sandu și președintele Parlamentului Igor Grosu au venit cu mesaje pe rețelele de socializare, iar premierul Vasile Tofan a ținut un discurs Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), unde a avut loc Marea Dictare Națională.

Președinta Maia Sandu a subliniat în mesajul său că „limba română este parte din ființa noastră”.

„Părinții și bunicii noștri au continuat să o vorbească și în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilințelor. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ. Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă. Cu atât mai mult, avem datoria să avem grijă de ea. Și, mai ales, să le transmitem copiilor noștri dragostea pentru limba română, așa cum am primit-o și noi de la cei dinaintea noastră. Să le lăsăm această moștenire prețioasă: o limbă vie, vorbită frumos, în care să-și spună poveștile, să-și cânte doinele și să-și rostească dorul. La mulți ani, Limba Română!”, a scris Sandu.

În discursul său din PMAN, prim-ministrul Vasile Tofan a accentuat și el asupra importanței de a le transmite urmașilor noștri dragostea pentru limba română.

„Pentru mine, limba română a rămas întotdeauna „acasă”, indiferent unde am trăit. Este limba în care mi-am cerut soția în căsătorie și limba în care mi-am legănat cei patru copii înainte de somn. Româna este o limbă extraordinar de bogată și sună la fel de frumos în dulcele grai moldovenesc. Într-o parte a Moldovei, copiii mănâncă dude, în alta – agute, iar în alta – șorcove. Și, peste tot, sunt la fel de dulci – dulci ca limba română. Această diversitate nu sărăcește limba română, ci o face mai vie și mai frumoasă. De aceea, este important ca ai noștri copii să citească și să vorbească românește, să-i cunoască pe scriitorii noștri, să nu le fie rușine de accentul bunicilor și să fie mândri de limba lor”, a remarcat premierul Vasile Tofan în discursul său.

În postarea sa, președintele Legislativului Igor Grosu a numit Marea Dictare Națională „un omagiu frumos adus limbii române”.

„Am reușit să-i facem dreptate și astăzi limba română este consfințită în Constituție ca limbă de stat. Să fim mândri de limba noastră și, cel mai important, să o prețuim zi de zi. Limba trăiește prin noi. Prin felul în care o vorbim, o scriem, o citim și o transmitem copiilor noștri. La mulți ani, Limba Română!”, a punctat Grosu.

Luni, 31 august, în R. Moldova este sărbătorită Ziua Limbii Române. În acest an, se împlinesc 37 de ani de când pe teritoriul fostei RSSM, Sovietul Suprem al fostei republici sovietice a votat instituirea limbii române ca limbă de stat și revenirea la grafia latină.