Încă 20 de zile de arest la domiciliu pentru deputata partidului Șor Marina Tauber: „O probă adițională – investigația realizată de Ziarul de Gardă”

Mandatul de arest la domiciliu în privința deputatei partidului Șor Marina Tauber, vizată în două cauze penale pornite pe faptul „acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat” și „falsificarea raportului privind gestiunea financiară a formațiunii”, a fost prelungit miercuri, 14 decembrie, pentru alte 20 de zile.

Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care a admis parțial solicitarea procurorilor în privința vicepreședintei partidului politic.

„Astăzi, domnul procuror a venit cu o probă adițională – investigația realizată de Ziarul de Gardă. După ultima ședință de judecată, la Curtea de Apel, prin intermediul avocaților, am citit ceea ce a scris ZdG. Ziarul de Gardă a zis că eu am negat faptul că aceste mesaje au fost scrise de mine sau că este telefonul lui Dinu Țurcanu. Vreau încă o dată să spun. Da, eu confirm că am transmis premii pentru mai mulți din oamenii care reprezintă echipa noastră și eu niciodată nu am negat sau nu am confirmat faptul că acest telefon este al lui Dinu Țurcanu și/sau că corespondența din acest telefon este a mea sau a altei persoane. Eu nu cunosc, nu pot să vă spun, pentru că nu am avut posibilitatea să studiez și aceste articole, dar și tot ce a fost realizat în internet (…). Deja este foarte interesant ce am citit, că jurnaliștii, practic, au furat acest telefon și l-au ținut câteva zile în redacție. Ceea ce ne permite să avem suspiciuni și bănuieli rezonabile că probabil jurnaliștii au introdus anumite informații sau anumite account-uri. Noi putem să ne trezim cu orice vrei mâine, poimâine, ca articole legate de presupuse discuții ale mele sau a alor membri”, a afirmat deputata Șor, în timp ce aștepta decizia instanței.