Compania rusă Tatneft limitează vânzările de benzină și motorină la toate stațiile sale de alimentare

Producătorul rus de petrol Tatneft a impus restricții asupra vânzării de benzină și motorină la toate stațiile sale din Rusia, a relatat marți, 16 iunie, agenția rusă de știri Interfax, potrivit Reuters.

Interfax a citat o linie telefonică directă a companiei care a declarat că au fost impuse limite temporare la achizițiile de combustibil și că se acceptă doar plăți în numerar.

Tatneft a confirmat pentru AFP că firma impune de acum înainte o limită de „30 de litri de benzină și 60 de litri de motorină de persoană” la „toate stațiile Tatneft”, conform Agerpres.

„Nu se știe încă cât va dura această limită”, a declarat operatorul, refuzând să explice motivele.

Primarul Moscovei a declarat marți, 16 iunie, că o instalație de la rafinăria de petrol din Moscova, deținută de Gazprom Neft, a fost avariată într-un atac cu drone ucrainene.

„Serviciile de urgență au declarat că un incendiu la rafinărie a fost stins și operațiunile acesteia nu au fost afectat”, conform sursei citate.

Numărul atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești s-a dublat de la începutul anului 2026, ceea ce a dus la oprirea totală sau parțială a procesării petrolului și la scăderea producției de benzină, motorină și combustibil pentru avioane, conform datelor oficiale, rețelelor de socializare și calculelor Reuters.

Tatneft este a cincea cea mai mare companie petrolieră din Rusia și are o rețea de sute de stații de alimentare în toată țara, cu o prezență puternică în regiunea Moscovei. Compania nu a oferit un comentariu oficial cu privire la raport.