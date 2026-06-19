LIVE TEXT Forțele de Apărare Ucrainene au distrus un punct de concentrare a trupelor rusești din Pokrovsk. Război în Ucraina, ziua 1577

UPDATE 22:05 Forțele Armate ale Ucrainei au efectuat un atac aerian asupra unui punct de concentrare a personalului unei unități a Armatei a 2-a Combinate a Rusiei, care era staționată într-un bloc de apartamente din Pokrovsk, regiunea Donețk.

Acest lucru a fost declarat de Corpul 7 de Reacție Rapidă al Forțelor de Asalt Aerian ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook, relatează Ukrinform.

S-a stabilit că, în urma atacului, aproximativ zece soldați ruși au fost eliminați. O parte din personalul rus ar fi fost prins sub dărâmăturile structurilor de beton.

Forțele de Asalt Aerian au declarat că locația atacului a fost confirmată prin monitorizare obiectivă.

Potrivit parașutiștilor, armata rusă concentrează personal în Pokrovsk, în încercarea de a avansa în sectorul de responsabilitate al Corpului 7 de Reacție Rapidă al Forțelor de Asalt Aerian.

Pentru concentrarea trupelor, Rusia folosește clădiri cu mai multe etaje, deoarece structurile de beton, subsolurile și comunicațiile interne le permit să desfășoare personal pe ascuns, să ascundă echipamente de comunicații și să instaleze puncte de lansare a dronelor pentru a ataca forțele ucrainene.

După o analiză detaliată a datelor de informații, apărătorii identifică locurile prioritare de concentrare a armatei ruse și le atacă.

UPDATE 17:00 În orașul Kramatorsk, un atac rusesc asupra unui atelier de reparații auto și a unei spălătorii auto a ucis o femeie și a rănit un adolescent, a relatat șeful Administrației Militare a orașului Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, a declarat acest lucru pe Facebook.

„La 12:15, forțele rusești au atacat o stație de reparații auto și o spălătorie auto din Kramatorsk. O femeie născută în 1984 a fost ucisă”, a declarat Honcharenko într-o postare pe Facebook.

Un tânăr născut în 2007 a fost, de asemenea, rănit în atac și primește îngrijiri medicale.

Autoritățile continuă să evalueze toate consecințele grevei.

Rapoartele anterioare indicau că forțele ruse au ucis doi locuitori din regiunea Donețk și au rănit alți patru în ziua precedentă.

UPDATE 16:30 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin 11 persoane și au rănit alte 63 în ultima zi, în timp ce dronele rusești au vizat nave civile străine în porturile ucrainene de la Marea Neagră, au raportat autoritățile regionale pe 19 iunie, scrie The Kyiv Independent.

Două nave civile străine care navigau din porturi ucrainene sub pavilioanele Panama și St. Kitts și Nevis au fost atacate cu drone rusești în seara zilei de 18 iunie, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper. Un membru al echipajului a fost ucis și alți doi au fost răniți la bordul unei nave, în timp ce trei membri ai echipajului au fost răniți la bordul celeilalte nave.

Viceprim-ministrul pentru Restaurare, Oleksii Kuleba, a condamnat atacul, numindu-l „o dovadă în plus că Rusia poartă război împotriva libertății de navigație, a comerțului internațional și a securității alimentare globale”. Kuleba a adăugat că echipajele civile, navele comerciale și infrastructura maritimă care susțin rutele umanitare și de export rămân sub amenințarea Rusiei.

Într-un atac separat, care a avut loc peste noapte asupra regiunii Odesa, dronele rusești au lovit o parcare pentru camioane, declanșând un incendiu care a cuprins cisterne goale de combustibil și gaz. O persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite, a declarat Kiper.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că Rusia a lansat 90 de drone de atac de tip Shahed în noaptea de 19 iunie. Apărarea aeriană a doborât 79 de drone, în timp ce nouă au lovit ținte în opt locații. Căderea de resturi a fost înregistrată în alte opt locații.

În regiunea Sumî, o femeie în vârstă de 78 de ani și un bărbat în vârstă de 63 de ani au fost uciși, iar alte patru persoane au fost rănite, în timp ce forțele ruse au efectuat aproximativ 40 de atacuri asupra a 23 de așezări folosind mortiere, artilerie, sisteme de lansare multiplă de rachete, drone FPV, bombe aeriene ghidate și alte arme, au declarat autoritățile locale.

Regiunea Dnipropetrovsk a suferit unele dintre cele mai sângeroase atacuri ale zilei. Trei persoane au fost ucise, inclusiv o fetiță de 8 ani în Pavlohrad, iar alte 18 au fost rănite, potrivit guvernatorului Oleksandr Hanzha. Forțele rusești au atacat trei districte din regiune cu artilerie, rachete și drone.

În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și alte nouă au fost rănite în atacuri rusești, au raportat autoritățile locale. Mai multe dintre victime au fost rezultatul atacurilor cu drone în districtul Korabelnîi din Herson, unde dronele rusești au vizat un autobuz și pietoni. Răniții au suferit răni provocate de explozii, comoții cerebrale și răni provocate de șrapnel.

În regiunea Harkiv, o persoană a fost ucisă și alte 15 rănite, inclusiv patru copii, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov. Atacurile rusești au avariat infrastructura civilă din Harkov și din alte 24 de așezări din regiune.

Atacurile rusești din regiunea Donețk au ucis două persoane și au rănit alte patru, a raportat guvernatorul Vadym Filashkin. Au fost raportate decese în Mykolaivka și Kramatorsk, în timp ce victime suplimentare au fost raportate în Sloviansk, Kramatorsk și Druzhkivka. Forțele rusești au atacat așezări din regiune de 33 de ori în ultima zi, potrivit autorităților locale.

În regiunea Zaporijjea, patru persoane au fost rănite în atacuri asupra centrului regional Zaporijjea și a zonelor înconjurătoare, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. Forțele ruse au lansat peste noapte aproximativ 950 de atacuri împotriva a 53 de așezări din regiune.

UPDATE 14:30 În Odesa, o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra raionului Bilhorod-Dnistrovskîi.

În urma atacului, într-o parcare situată în afara unei localități au luat foc două autocisterne cu benzină și o autocisternă cu gaz. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de alertele aeriene repetate.

La fața locului au intervenit 13 salvatori și trei autospeciale ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 13:00 În regiunea Dnipropetrovsk, o fetiță de 8 ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită în urma atacului rusesc asupra orașului Pavlohrad.

Au fost avariate locuințe particulare, dintre care două au luat foc. Salvatorii intervin pentru înlăturarea consecințelor bombardamentului.

În raionul Nikopol, patru comunități și centrul raional au fost supuse atacurilor. Au fost avariate locuințe, o întreprindere, un oficiu poștal și mai multe automobile. De asemenea, două case de locuit au fost cuprinse de flăcări.

În raionul Sinelnîkove, a fost avariată o școală sportivă.

UPDATE 12:10 În noaptea trecută, Rusia a lansat lovituri cu bombe aeriene ghidate asupra orașului Harkiv, precum și asupra comunităților Dergași, Zolochiv și Mala Danylivka din regiune.

Unul dintre atacuri a lovit o clădire de depozit din sectorul Holenohirski (Harkiv), provocând distrugeri și un incendiu de proporții. Intervenția pentru lichidarea consecințelor este în desfășurare.

În urma altor lovituri au fost avariate case de locuit, anexe gospodărești și autoturisme.

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență oferă sprijin locuitorilor afectați.

UPDATE 10:45 În noaptea de 19 iunie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 90 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas, Banderol și drone de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Breansk, Oriol, Primorsko-Ahtarsk și Hvardiiske, au informat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, forțele de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 79 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera, Italmas, Banderol, precum și drone de alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 9 drone de atac în 8 locații, iar fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte 8 locații.

UPDATE 8:20 În noaptea de 18 iunie, forțele ruse au lansat un atac asupra unuia dintre cartierele centrului regional, anunță vineri, 19 iunie, Serviciul pentru Situații de Urgență.

Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite. Acestea primesc îngrijirile medicale necesare.

În urma loviturii, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei stații de alimentare cu carburanți. Au luat foc clădirea și echipamentele acesteia. Pompierii au lichidat rapid incendiul, care s-a extins pe o suprafață de 15 metri pătrați.

La intervenția pentru înlăturarea consecințelor atacului au participat 20 de salvatori și patru autospeciale ale serviciului ucrainean pentru situații de urgență.