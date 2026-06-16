Un mare depozit de carburanți din sudul Rusiei este în flăcări. Autoritățile au închis drumul care îl lega de Crimeea

În dimineața zilei de 16 iunie, drone ucrainene au lansat un atac masiv asupra Moscovei. Ținta dronelor a fost rafinăria de petrol din Moscova, a declarat primarul capitalei, Serghei Sobianin, scrie Reuters. Potrivit acestuia, una dintre drone a avariat o „instalație” de pe teritoriul rafinăriei. Nu s-au înregistrat victime. Volodimir Zelenski a transmis un mesaj pe rețelele sociale, după atac.

Nu s-au înregistrat victime în urma incendiului de la depozitul de petrol, situat în zona Poltavskaya din regiunea Krasnodar, au afirmat autoritățile regionale pe Telegram. Imagini postate pe rețelele de socializare arată că la depozitul de carburanți a izbucnit un incendiu de amploare.

Rafinăria din Moscova se află în cartierul Kapotnia și aparține „Gazprom Neft”. Capacitatea nominală a întreprinderii este de aproximativ 14 milioane de tone de petrol pe an. Rafinăria asigură aproximativ 40% din piața de combustibili din Moscova și 70% din necesarul regiunii Moscovei de benzină și kerosen de aviație. Anterior, acesta a fost atacat de drone ucrainene pe 17 mai. Atunci, 12 persoane din tura de constructori au fost rănite. Potrivit surselor Reuters, în urma raidului, echipamentele nu au fost afectate, dar rafinăria a oprit procesul de rafinare pentru a reduce riscul de consecințe negative.

Autoritățile au declarat că au închis un drum local care leagă zona de ruta regională care duce la podul peste Strâmtoarea Kerci, care leagă Crimeea de regiunea Krasnodar.

Moscova a construit podul, care a devenit o rută de aprovizionare către peninsula din Marea Neagră, pe lângă câteva alte drumuri din zonele din Ucraina ocupate de Rusia, după ce a anexat Crimeea în 2014.

Noul atac vine după ce Ucraina a lovit luni două poduri care leagă partea controlată de Rusia a regiunii ucrainene Herson de Crimeea. Peninsula se confrunta deja cu o criză a combustibilului după ce Kievul a intensificat recent atacurile asupra rutelor de aprovizionare ale Crimeei.

În regiunea Krasnodar, o destinație turistică populară de vară, întreruperile în aprovizionarea cu combustibil au declanșat cumpărături de panică, a declarat săptămâna trecută guvernatorul regional, pe măsură ce Ucraina continuă să atace instalațiile energetice rusești.

În regiunea Iaroslavl, situată la nord-est de Moscova, autoritățile continuă eforturile de stingere a unui incendiu izbucnit la un depozit de combustibil din orașul Rybinsk, în urma unui atac cu drone care a avut loc duminică, a declarat luni seara pe Telegram guvernatorul regional, Mihail Yevriaev.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a venit cu un mesaj pe rețelele sociale.