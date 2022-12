OrheiLeaks: Structura (Setka) Partidului Șor: „mahaliste”, „patratiste”, „call center”, „curatori” sau „organizația trupelor de pe canapea”

„Mahaliste”, „patratiste”, „curatori”, „back office”, „call center” sau „oрганизация диванных войск Оргеева” („organizația trupelor de pe canapea din Orhei”, traducere din limba rusă, n.r.) sunt doar câteva dintre structurile neoficiale care funcționează în cadrul Partidului Șor. Acestea sunt activate în special în campaniile electorale, dar și atunci când sunt organizate proteste, concerte sau alte evenimente publice. Din rețea fac parte și angajați ai autorităților locale. Aceste date se regăsesc în telefonul pierdut de către Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei, analizat de ZdG.

Oficial, Partidul Șor este condus de un președinte: Ilan Șor. Conform informațiilor de pe site-ul său oficial, partidul are un vicepreședinte, Marina Tauber, un președinte de onoare, Valerii Klimenko, dar și 40 de organizații teritoriale, care, la rândul lor, au câte un lider. Nicăieri, nici pe site, nici în alte comunicări oficiale, oamenii partidului nu vorbesc despre „mahaliste”, „patratiste”, „curatori”, „back office”, „call center” sau „oрганизация диванных войск Оргеева” („organizația trupelor de pe canapea din Orhei”, traducere din limba rusă, n.r.), termeni pe care-i utilizează în discuțiile mai puțin oficiale membrii partidului. Toți acești oameni, așa cum ZdG a scris în al doilea articol din seria #OrheiLeaks sunt motivați să fie devotați partidului cu plăți neoficiale, numite adesea „benzină” sau „colaci”.

Structura și „funcțiile-cheie” în Partidul Șor

Pentru prima dată termenul „patratistă” a apărut în spațiul public în luna octombrie curent, atunci când ZdG scria despre protestatarii în chirie ai Partidului Șor. Atunci, „patratistele” din Orhei au fost cele care au dat câte 400 de lei reporterilor ZdG care s-au deghizat în protestatari pentru a demonstra că oamenii care merg la protestele organizate de Partidul Șor sunt plătiți.

„Patratiste” sunt numite femeile din Orhei pentru că orașul este împărțit în sectoare, numite „pătrate”, iar fiecare femeie era responsabilă de câte un asemenea „pătrat”. Între timp, acest termen a fost extins și pentru alte localități.

„Mahalistă” este un termen care derivă de la cuvântul mahala – adică un cartier mic dintr-o localitate.

„Curator” este un termen folosit pentru a descrie o persoană care supraveghează un anumit teritoriu sau domeniu

„Call Center” reprezintă un grup de persoane care telefonează oamenii pentru a-i chema la activitățile de partid, inclusiv la alegeri. Informațiile consultate de ZdG demonstrează faptul că Partidul Șor gestionează și o bază de date cu informații personale despre persoanele cu drept de vot din țară.

„Oрганизация диванных войск Оргеева” – adică „organizația trupelor de pe canapea din Orhei” sunt persoanele care răspândesc online tezele cerute de partid, altfel spus, trollii.

Tauber îi solicită lui Țurcanu organigrama, „Cine sub cine”

În discuțiile cu vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, Dinu Țurcanu pomenește adesea despre structurile de partid și cum se repartizează sarcinile între ele. Totodată, aproape fiecare decizie legată de activitatea Consiliului Raional Orhei era coordonată de Dinu Țurcanu cu Marina Tauber, care, la rândul ei, se consulta cu IM (Ilan Șor Mironovici, n.r.)

Marina Tauber îi cere lui Dinu Țurcanu organigrama

Cu trei zile înainte să fie ales președinte al Raionului Orhei, Dinu Țurcanu îi propune Marinei Tauber să pună pe o oarecare Miroslava viceprimar pe sociale, argumentând că „din poziția asta va ține toată Organizația de partid. Va avea și autoritatea și un salariu bun”. Iar a doua zi după ce este ales președinte al raionului, pe 21 noiembrie 2019, Tauber îi solicită organigrama, „Cine sub cine”, precizează aceasta. Fiind încă la început de mandat, pe 1 decembrie 2019, Țurcanu o întreabă pe Tauber „cum circulă actele în consiliu și procedura de coordonare? Eu în situație ca astăzi nu o să mai fiu”, mai adăugă acesta.

Cei doi mai vorbesc despre structurile neoficiale ale Partidului Șor, prin care se controlează, practic, tot raionul Orhei. Unele persoane fac parte dintr-o structură numită „back-office”, iar pentru a chema lumea la diverse activități, fie proteste sau sărbători organizate de partid, a fost instituit un „call centru”, iar curatorii trebuie să asigure „cote” – adică un număr de persoane care să participe la manifestații.

Un alt termen folosit de cei doi este cel de „microsectorizare”, cu referire la organizarea oamenilor din diferite sectoare ale municipiului și raionului Orhei. În discuții este pomenit deseori un oarecare Viorel Mihailovici, despre care putem înțelege că este fostul deputat Viorel Melnic, ce are de asemenea un rol important în luarea deciziilor. El aprobă tot felul de organigrame și persoane ce urmează să fie angajate în „back-office”.

„Marina, iată organigrama care a cerut-o Viorel Mihailovici”

Astfel, la 20 decembrie 2019, Țurcanu îi scrie: „Marina, iată organigrama care a cerut-o Viorel Mihailovici. Ea este o variantă de lucru, vicepreședinții nu o au. Cu vicepreședinții o să fac o ședință și o să discutăm. Marina, curatorii pe raion începând cu ora 13:00 au adunări generale. Ei ar putea la 12:00. Și atunci orașul la 13:00. CRO (Consiliul Raional Orhei, n.r.) 14:00 e ok așa?”. Cu Viorel Mihailovici, Țurcanu a mai discutat despre necesitatea organizării unei ședințe a Consiliului Raional Orhei și necesitatea de a numi un al patrulea vicepreședinte. Tauber i-a răspuns: „Coordonez azi cu IM. Și dimineață te (îți, n.r.) spun”.

„Trebuie să fie multă-multă lume. Curatorii să dea cote”

În alt caz, Tauber îi dă indicații lui Țurcanu privind organizarea evenimentului de aprindere a luminițelor de pe bradul de Crăciun. La 5 decembrie 2019, aceasta îi transmite prin mesaj vocal: „Ocupă-te de evenimentul de pe data de 7. Ceea ce ține de deschiderea bradului. Trebuie să fie multă-multă lume. Curatorii să dea cote. Și lasă call-centrul să sune și membrilor, și cadrelor sociale, și simpatizanților, și în satele apropiate”.

La 9 iulie 2020, Tauber îi scrie lui Țurcanu: „Voi puteți urgent să faceți ședința cu oraș (structura) și curatorii, plus primari și curatori, toți împreună, pe jumătate de oră. (…) Te rog să faci cote de 5000 de oameni/100 grupe câte 50 pe sectoare și sate. Să fie o însărcinare concretă pentru fiecare”. Iar la 15 octombrie, Țurcanu îi scrie Marinei Tauber că „ar fi super tare dacă IM ar ieși mâine la mahaliști. Facem la orice oră spune el”.

Curatorii orașului Orhei. „Lucrăm după schema veche”

Reprezentanții Partidului Șor au un grup în aplicația de mesagerie „Telegram” numit „Curatori orașul Orhei (structură nouă)”. Acolo se discută despre organizarea protestelor, pe care Partidul Șor le-a desfășurat în vara anului 2022, înainte și după reținerea și arestarea Marinei Tauber. Într-un mesaj audio transmis la 30 iulie 2022 în grupul „Curatori orașul Orhei (structura nouă)”, din aplicația de mesagerie Telegram, Dinu Țurcanu își anunța colegii, printr-un mesaj audio că vor lucra „după schema veche”.

„Stimați colegi, o să lucrăm pe schema veche. Deci, d-voastră contactați personal toți președinții și activiștii noștri, și mâine în prima parte a zilei să vă întâlniți cu ei ca să dați cotele. Cotele sunt alea care au fost pe 19 iulie, o să vi le dea Iuliana, care sunt făcute de Secretariat, care e de acum încolo cu noi și o să comunice cu d-voastră, o să vă rog să aveți răbdare cu ea. Ce informație trebuie, cum trebuie ea o să vă ajute. Și d-voastră să fiți receptivi. Paralel, o să vă băgăm call centrul, dar structura noastră rămâne mobilizată și până mâine seară trebuie să avem toată informația referitor la oameni ca să putem comanda rutierele, până la 8 seara. Iuliana, te rog să vorbești cu fiecare și să te convingi că fiecare curator a înțeles acest mesaj”, spune Țurcanu în mesajul audio.

Chatul este burdușit cu fotografii ale unor buletine de identitate, cu informații despre transportul organizat de persoane la protestele Partidul Șor și chiar despre mobilizarea oamenilor din Orhei la evenimente culturale sau depuneri de flori. Din chat aflăm că orașul Orhei este divizat în 5 sectoare, care sunt controlate de câte un „curator”.

Instrucțiune din partea Marinei Tauber: „Faceți presiune pe polițiști, filmați, faceți live-uri, scandaluri și gălăgie”

Tauber îi îndeamnă pe protestatari să facă presiune pe polițiști

Tot în grupul „Curatori orașul Orhei (structura nouă)”, în dimineața zilei de 19 iunie 2022, ziua în care Partidul Șor a organizat un protest anti-guvernamental în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), Marina Tauber și-a salutat colegii curatori și i-a instruit cum să se comporte în cazul în care poliția ar opri autocarele care urmau să transporte organizat protestatari la Chișinău. „Dacă, cumva, transportul în care o să se deplaseze lumea noastră va fi oprit de poliție, faceți presiune pe polițiști, filmați, faceți live-uri, scandaluri și gălăgie”, se arată în mesajul Marinei Tauber. La 22 iunie, adică la 3 zile de la protestul din 19 iunie, curatorii au primit mesajul: „am a doua parte, o puteți ridica d-voastră chiar și acum, vă aștept”.

Aproape o lună mai târziu, la 18 iulie, Dinu Țurcanu transmite în chat: „Vă rog, dragi curatori, personal să sunați acești oameni. O să vă spunem exact când să sunați și ce să le spuneți. Dar primul sunet îl faceți d-voastră. Scoateți listele imprimate și să le aveți lângă d-voastră unde vă aflați”. Iar în următorul mesaj, trimis pe 19 iulie, Dinu Țurcanu le transmite curatorilor orașului Orhei câțiva pași obligatorii.



1. Luăm listele participanților la miting de la fetele din secretariat

2. Le printăm

3. Sunăm personal pe liste. Nu președinții, nu consilierii, dar personal d-voastră.

4. Spunem următorul mesaj:

Mă numesc … și sunt responsabilul din partea lui Ilan Șor pe sectorul Nordic, Bucuria și tot așa

Mersi pentru că ați dat acordul să mergeți la miting

Mersi pentru că sunteți personal alături de președintele nostru Ilan Șor

Maia Sandu e în panică și vrea să distrugă unicul partid de opoziție

Așteptăm indicațiile în continuare din partea domnului Președinte

Presiunile asupra echipei de conducere a partidului pot să înceapă în orice moment

Noi putem să fim chemați în susținerea echipei în orice clipă

Vă rugăm în măsura posibilităților să fiți în echipa noastră de reacție rapidă

Personal Ilan Șor vă mulțumește pentru curaj și bărbăție.

Dacă apar întrebări vă rog să mă sunați personal pe mine ca responsabil”.



Miliția și președintele:„Oricum, până nu dau banii, mari modificări nu facem. Acum confirmăm”

Mesaj al lui Dinu Țurcanu despre listele celor care pleacă la mitinguri

În chatul numit „Miliția și președintele”, din care făceau parte Radu Bușilă, Alexei Capbătut (nașul său și consilier raional la Orhei) și Daniel Dohot, fost coleg cu Țurcanu în PPCD și fost vicepreşedinte al filialei municipale Chişinău a PPCD, cei patru, pe lângă discuțiile despre activitatea în cadrul partidului, au distribuit mai multe tabele, din care reiese că inclusiv la o inaugurare a bradului de Crăciun, oamenii erau aduși organizat conform unui grafic prestabilit, iar transportul era plătit, fiecare responsabil având de dat „cote” – adică un anumit număr de oameni pe care trebuie să-i aducă.

Într-un mesaj trimis de Dinu Țurcanu se vorbește despre o ședință în care urmau să se discute mai multe subiecte: „Felicitările cu zilele de naștere, listele BBR (cei care pleacă la mitinguri sau alte acțiuni), listele celor care comentează online. Aici fiecare primar este responsabil. S-a făcut grup aparte în care primarii raportează. Norma este câte 30 de primărie. Și 4, microsectorizarea. Adică împărțirea pe mahale și pătrate. Aici confirmăm numărul și cine din ei s-au modificat. Oricum, până nu dau banii, mari modificări nu facem. Acum confirmăm”, spune Dinu Țurcanu.

Consilieri locali și „oрганизация диванных войск Оргеева”

„208 persoane din 1105 sunt consilieri locali”

Într-un tabel trimis de Țurcanu este menționat că partidul avea, în acel moment, 78 de președinți de sate, 211 șefi de mahale și 816 șefi de pătrate. „208 persoane din 1105 sunt consilieri locali”, se preciza în document. Țurcanu a anexat în chatul respectiv și un document cu denumirea „oрганизация диванных войск Оргеева” (organizația trupelor de pe canapea din Orhei”, traducere din limba rusă, n.r.), cu referire la lista persoanelor care răspândesc online tezele cerute de partid, altfel spus, trollii.

Peste patru zile, pe 16 aprilie 2020, Dinu Țurcanu îi anunță că „mâine o să fie salarii, po hodu. Să fiți la tel. Plus cumătra vrea ședință în sâmbăta paștelui cu primarii și cu Bogdan. Aista vrea să-i învețe pe primari să facă hărțile pe mahale și să pună membrii pe mahale. Eu i-am spus că eu personal în sâmbăta paștelui am alte priorități, voi deja vedeți”. „Dăbilî”, comentează Dohot. „100%”, răspunde Țurcanu.

„Întâlniri în mahala”

Grupul „Întâlniri în mahala”

Un chat special a fost dedicat campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, când din partea Partidului Șor a candidat Violeta Ivanov. Chatul a fost creat în octombrie 2020 și din el făceau parte Dinu Țurcanu, Marina Tauber și mai mulți activiști ai formațiunii, inclusiv consilierele Lidia Iazadji (consilieră raională și municipală) și Natalia Crețu (consilieră municipală), despre care ZdG a scris în investigația despre „patratistele” ce organizează și mobilizează oamenii din Orhei la protestele Partidului Șor.

Chiar din start, Dinu Țurcanu îi anunță că în acest grup vor coordona „mișcările ce țin de întrunirile pe mahale” și le trimite un grafic al întrunirilor. Cineva se revoltă că o întrunire pe care trebuie s-o organizeze este stabilită în timpul orelor sale de muncă. „Și eu, și mahalista suntem la serviciu până la 17:00”, spune femeia, iar Țurcanu îi propune să schimbe „mahala 7 cu mahala 9” și să „găsim soluții fără mari emoții”. Îi sfătuiește pe toți să vorbească cu „curatorul”, dacă mai apar neclarități. Marina Tauber intervine și ea cu un mesaj, în care spune că toate întâlnirile să fie raportate în grup și „să nu lipsească nicio întâlnire!”, adăugând că „În fiecare zi transmitem rapoarte lui IM!” (Ilan Mironovici Șor, n.r.)

Sectorul Centru. „Fiecare găină să semneze!”

Mesaj de la Marina Tauber: „Fiecare găină să semneze!”

Despre „patratiste” și „mahaliste” se vorbește și într-un alt chat, denumit „sectorul Centru”, format tot din „curatori” ai partidului. Acolo e relatat cum și cine aduna semnături pentru alegerile din 2020. „La 16.40 vă rog fiți prezente cu câte 4-5 activiști în parcul Ivanos. Violeta Ivanov va susține un briefing”, suna unul dintre mesaje. Din acel chat deducem că, pe lângă „curatori” și „mahaliste”, în structura Partidului Șor mai sunt „președinți de sectoare” și „secretarele tehnice”. De asemenea, aflăm și noțiunea de „plasă”. Diana Memeț, șefa direcției Administrare Publică din cadrul Consiliului Raional Orhei le avertizează pe mai multe femei, care coordonează activitatea „patratiștilor” și „mahaliștilor”, că urmează să fie făcut un „audit al plasei”.

Pe 20 septembrie, Diana Memeț le ceartă pe femei pentru că nu ar fi adunat suficiente semnături. „O să fie foarte trist și neplăcut pentru Domnul Președinte să vadă asta…” le avertizează ea și le îndeamnă ca „de la primele ore ale dimineții să lucrați intensiv la repararea situației, așa ca fiecare găină să semneze. (…) Nu avem dreptul moral să-l dezamăgim ori să-l supărăm pe Domnul Președinte!”. Apoi precizează că „mesajul e de la Marina” (Tauber, n.r.)

Lista „mahaliștilor”

Dintr-un document trimis în grup, aflăm că pe fiecare sector erau câte patru „mahaliști”, precum și numele unora dintre ei. „Mahaliștii”, la rândul lor, coordonează ac tivitatea „patratiștilor”. Fiecare sector are președinți.

Totodată, mai aflăm că Ilan Șor făcea ședințe live cu cei de la Orhei, care se desfășurau chiar în sala mare a primăriei. Astfel, Diana Memeț anunța la 21 octombrie că „ședințele live cu Domnul Președinte ILAN ȘOR vor avea loc la primărie în sala mare (nu la OrheiLand)”. După ședința respectivă, Diana Memeț trimite niște notițe referitoare la problemele discutate, iar una dintre ele este „prezența slabă la întâlnirile cu IM”. De asemenea – „sondajul arată că situația în oraș este departe de ce planificam”.

„prezența slabă la întâlnirile cu IM”

Marina Tauber, vicepreședinta Partidului Șor: „Nu o singură dată am spus că noi oferim premii pentru cei din echipa noastră”

Joi, 1 decembrie, Marina Tauber, în timp ce se afla la judecătorie, vicepreședinta Partidului Șor a făcut un comentariu pe marginea informațiilor din telefonul lui Dinu Țurcanu, publicate de ZdG. Anterior, Dinu Țurcanu a refuzat să discute cu ZdG la subiect.

„Noi nu o singură dată am spus că noi oferim premii pentru cei din echipa noastră. S-a spus că au dezvăluit „bucătăria internă” a Partidului Șor. Nu trebuie să o dezvăluiți. Sunați-ne și întrebați-ne și noi vă vom explica totul amănunțit. Sunt foarte dezamăgită de ceea ce a făcut Ziarul de Gardă. Eu am o atitudine respectuasă față de toți reprezentanții mass-media, dar e foarte straniu când o publicație respectabilă publică ceva fără a da reacția persoanei despre care scrie. Dacă ieri, când au lansat teaserul lor, în care se aude vocea mea și se vede conversația, mesajul vocal, ar fi cerut un comentariu prin intermediul avocaților, le-aș fi spus ceea ce spun și azi. Dar ei, cel puțin, ar fi fost corecți, conform Codului de Etică, și în fața oamenilor. Oamenii nu trebuie să vadă o singură parte. Însă eu nu înțeleg: ce e rău în asta că Marina Tauber, la rugămintea lui Ilan Șor, a transmis premii membrilor echipei noastre, în contextul în care, Ilan Șor, încă înainte de a intra în politică, le ajuta oamenilor din mediile sociale vulnerabile. Ce e rău în asta?, declara Marina Tauber.

După o altă ședință de judecată, marți 6 decembrie, solicitată de Ziarul de Gardă, Marina Tauber a negat autenticitatea conversațiilor analizate de ZdG, în care apare vocea sa, numele și numărul său de telefon.

ZdG: E conversația cu dumneavoastră acolo.

M. Tauber: Dar de unde dumneavoastră știți că e conversația cu mine?

ZdG: Este numele, numărul dumneavoastră.

M. Tauber: Noi putem la orice număr să punem numele dumneavoastră și asta ce va însemna că sunteți dumneavoastră? Eu nu cunosc nimic despre asta. Vedeți, sunt, în mare parte invențiile dumneavoastră și ceea ce voi inventați acolo, la dumneavoastră, în ziar.

ZdG: Dar cum este organizat partidul? Ați spus că ne răspundeți la întrebări și ne explicați. Noi am văzut în acele conversatii noțiuni: „patratiști”, „mahaliști”, „curatori”. Despre ce fel de funcții e vorba?

M. Tauber: Eu încă o dată vă spun: despre ceea ce dumneavoastră vorbiți, ce ați văzut dumneavoastră, eu nu cunosc, eu nu am văzut. Eu stau în arest la domiciliu. Eu doar am aflat de la avocații mei că numele meu a fost vizat într-o investigație jurnalistică, că, chipurile, eu acolo ceva vorbesc sau spun. Ce ați scris voi eu nu am citit, nu am văzut, nu am avut posibilitatea. Când o să am posibilitatea, o să studiez atent și o să revin cu un comentariu.

ZdG: Chiar dumneavoastră dădeați acolo indicații. Indicații persoanelor cum să se organizeze, cum să adune semnături.

M. Tauber: Dumneavoastră aveți dovezi concrete că eu am dat indicații? Sunteți și dumneavoastră judecător și procuror? (…) Găsiți dovezi, dacă ele sunt, le prezentați Procuraturii Generale și cred că Procuratura Generală o să se lămurească ce trebuie să facă cu ele.

