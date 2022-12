OrheiLeaks: „Colacii” și „benzina” care te motivează să-ți „îndeplinești calitativ sarcinile”

Zeci de discuții din telefonul președintelui raionului Orhei, analizate de ZdG, se referă la banii pe care-i primesc persoanele care lucrează pentru Partidul Șor. Din cadrul acestor discuții purtate de Dinu Țurcanu pe diferite aplicații de mesagerie se înțelege faptul că acesta, dar și alți angajați care activează în structurile publice din raionul Orhei, primesc salarii de la Ilan Șor și oamenii săi, altele decât cele pe care funcționarii le obțin de la stat, pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu. În cadrul discuțiilor, ei folosesc un vocabular codificat și atunci când vorbesc despre bani folosesc termeni precum „benzină” sau „colaci”.

Cine este Dinu Țurcanu: De la unionist în echipa lui Roșca la președinte de raion votat de pro-rusul Șor

Dinu Țurcanu (42 de ani), a intrat în echipa Partidului Șor în 2019, când a participat la alegerile locale pentru Consiliul raional Orhei. Ajunge consilier, iar în noiembrie 2019 este ales președinte al raionului. Tabăra politică aleasă de acesta în 2019 se deosebește însă de activitatea sa anterioară. Spre exemplu, în perioada 2000-2004 și-a făcut studiile în România, la Universitatea din Craiova, iar în 2005 a urmat un curs de studii NATO la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București.

La scurt timp, Țurcanu începe colaborarea cu Iurie Roșca, pe atunci lider al mișcării unioniste din R. Moldova, ajuns ulterior un promotor al teoriilor conspirației și al mesajelor pro-Kremlin. Țurcanu a lucrat pentru Roșca în calitate de consultant netitular la Parlament, apoi, în 2009 se aliază deschis cu Partidul Popular Creștin Democrat (PPCD), declarat unionist și pro-european, pe care Roșca îl conducea.

Dinu Țurcanu. Foto: Partidul ȘOR/ Facebook



Un promotor fruntaș al mesajelor partidului, Țurcanu devine unul dintre cei „7 magnifici” ai formațiunii – o echipă de tineri pregătită pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, care însă nu ajunge în Legislativ.

Iurie Roșca și magnificii PPCD-ului, la 3 octombrie 2014, la CEC



Într-un interviu din martie 2010, Țurcanu se prezenta drept „persoana nr. 2 în ierarhia de partid a PPCD”. A încercat de trei ori, în 2009, 2010 și 2014 să ajungă în Parlament pe listele PPCD, fără să obțină un fotoliu de deputat. După nereușita din 2014, Țurcanu, considerat unul dintre cei mai apropiați și devotați oameni ai lui Roșca, dispare din viața politică. A revenit în 2019, iar în 2022 este numit de Partidul Șor, care militează în ultimele luni pentru o politică pro-rusă, drept „liderul protestelor antiguvernamentale”.

În ultima sa declarație de avere și interese personale pentru anul 2021, Dinu Țurcanu declară doar salariul de circa 181 de mii de lei, ridicat de la Consiliul Raional Orhei, un teren intravilan cu o suprafață de aproape cinci ari, obținut în 2018, a cărui valoare indicată este de 250 de mii de lei, și un automobil Renault, fabricat în 2012 și obținut în 2016, trecut în acte cu valoarea de 180 de mii de lei. Țurcanu declară și o datorie de 200 de mii de lei, bani pe care i-a contractat soția lui în 2020 de la Moldindconbank și pe care trebuie să-i întoarcă până în 2025.

Zeci de discuții despre bani purtate de Țurcanu în ultimii ani

În perioada 2019-2022, Dinu Țurcanu a purtat zeci de discuții pe aplicațiile de mesagerie despre bani și remunerare, pentru el sau pentru câțiva oameni despre care susține în discuții că i-a adus să lucreze pentru partid. Totodată, Țurcanu a fost implicat în alte discuții despre plățile pentru persoanele care participau la proteste sau la alte evenimente organizate de partid în timpul campaniilor electorale sau în afara lor. Banii despre care vorbea nu se regăsesc în declarațiile sale de avere și interese sau în rapoartele financiare depuse de Partidul Șor la Comisia Electorală Centrală.

Discuțiile dintre Dinu Țurcanu și Marina Tauber

Marina Tauber, vicepreședinta Partidului Șor

Marina Tauber este vicepreședinta Partidului Șor și una dintre persoanele în care Ilan Șor a investit cea mai mare încredere. Cele mai consistente discuții dintre Dinu Țurcanu și Marina Tauber au avut loc prin intermediul aplicației WhatsApp și au început la 10 septembrie 2019, în preajma alegerilor locale generale care s-au desfășurat la 20 octombrie. Cei doi par să aibă o relație intensă, Dinu Țurcanu fie lăudând-o pe Marina Tauber pentru abilitățile ei politice și pentru că vorbește în limba română, fie manifestându-și supărarea și amenințând că își dă demisia „în orice secundă”. Neînțelegerile dintre cei doi apar din cauza unor datorii la „salarii” și din faptul că uneori Dinu Țurcanu se simțea neglijat în cadrul partidului.

Astfel, la 11 decembrie 2019, Țurcanu îi scrie Marinei Tauber că Radu (din context înțelegem este vorba de Radu Bușilă) și cineva pe nume Daniel (Dohot, n.r.) s-ar simți „neapreciați, ignorați și folosiți ca mâna a 3-a. Nu este vorba de funcții sau bani. Este vorba de cum percep ei atitudinea concret din partea ta. Pe acest fundal toate restanțele financiare vin să aprindă focul și mai tare. (…) La modul concret ei acum nu mai sunt aici. Indiferent de salarii sau premii. Aici totul o să depindă cum tu personal o să gestionezi situația și câtă răbdare o să ai. Ei răbdare nu au deloc”, îi scrie Țurcanu un mesaj ultimativ Marinei Tauber.

„Până nu se închid toate restanțele față de ei, eu personal nu particip în niciun proiect”

Țurcanu amenință cu boicot, dacă nu se dau restanțele

Noi nemulțumiri legate de datorii apar la 12 iunie 2020, când Țurcanu îi spune Marinei Tauber că Daniel (Dohot, n.r.), Radu (Bușilă, n. r.) și Alexei (Capbătut, n.r), pe care i-a adus el în echipă, nu și-ar fi primit toți banii. „Până nu se închid toate restanțele față de ei, eu personal nu particip în niciun proiect, ședință, emisiuni, mitinguri și tot ce este legat de partid. Dacă săptămâna asta nu se rezolvă datoriile față de ei, eu o să fiu obligat să vorbesc cu IM”, amenința Dinu Țurcanu.

Această situație a fost discutată și în alt chat de pe telefonul lui Dinu Țurcanu, numit „Miliția și președintele”, din care făceau parte Radu Bușilă, Alexei Capbătut (nașul său) și Daniel Dohot, fost coleg cu Țurcanu în PPCD și fost vicepreşedinte al filialei municipale Chişinău a PPCD. Acolo găsim un mesaj trimis de Radu Bușilă cu o zi înainte, pe 11 iunie 2020, cu un text pe care urma să i-l trimită Marinei Tauber.

Mesajul lui Bușilă către Tauber

„Bună ziua, dna Marina. Vă rog mult să rezolvăm cu restanțele. La mine situația e critică. Vreau să știu dacă se rezolvă, în cât timp și dacă mergem mai departe împreună. Dacă nu, fără supărare, rămânem prieteni, dar eu sunt nevoit să-mi găsesc alte surse pentru a-mi întreține familia. Cu respect, Radu. Ultimul mesaj de adio”.

În același chat, Bușilă reclama o datorie de 73,9 mii de lei: 11 mii de lei, benzină octombrie 2019, 15 mii de lei pentru arenda automobilului pentru lunile februarie, martie și aprilie, 2900 de lei, restanță benzină 10 iunie 2020, 10 mii de lei, restanță salariu martie, 20 mii de lei, restanță salariu aprilie, 15 mii de lei, restanță salariu aprilie (back office). „Bun așa”, i-a răspuns Dinu Țurcanu. Pe 12 iunie, în același chat, el a trimis o captură cu mesajul pe care el i l-a trimis Marinei Tauber și care apare și în discuțiile dintre Țurcanu și Tauber.

Tauber îi spune lui Țurcanu să nu-l streseze pe Șor

Drept răspuns, Tauber promite să rezolve problema, dar îl avertizează să nu-l „streseze” pe Ilan Șor: „Cu salarii – mâine le vom da tot lui Daniel, Radu, Alexei. Alte datorii – tot le verific și în zilele apropiate le vom închide. (…) Eu încă o dată, nu ca conducător, dar ca prietenă, îți sugerez să nu faci greșeli în zilele acestea și să fii prezent unde este Domnul Președinte! Îți recomand să nu faci ceea ce nu va fi plăcut Dumnealui și să nu-l dezamăgești și să nu-l stresezi și mai mult decât el este stresat la moment! Repet, EL nu a meritat așa ceva de la tine și am grijă acum anume de el, dar nu de mine!”

Tauber se plânge că Bușilă este din nou nemulțumit

La 17 iunie 2020 Radu Bușilă i-a transmis lui Dinu Țurcanu, fără alte detalii, pe aplicația WhatsApp, mesajul: „în tabel la mine 20 (curator) + 15 (backoffice). Arenda mașinii văd că este”. Începând cu data de 24 iulie 2020, Radu Bușilă a fost ales, prin votul consilierilor locali, să exercite interimatul funcției de primar al comunei Piatra din raionul Orhei. Ulterior, în luna noiembrie 2020, Radu Bușilă a fost ales primar al comunei Piatra, r. Orhei din partea Partidului Șor.

Totuși, nemulțumirile legate de remunerări ale lui Radu Bușilă au continuat. În ianuarie 2021, Marina Tauber îi scrie lui Țurcanu că Radu (Bușilă, n.r.) nu a participat la Adunări generale pentru că „nu are bani de benzină”. Marina Tauber se arăta indignată: „Crezi că e corect așa cât Radu primește de la noi… El are salariu foarte mare în comparație cu mai mulți. Sau chiar și cu toți în astfel de funcții”. Țurcanu îi răspunde că a consumat cu el toate discuțiile și dacă va vorbi cu el riscă să se certe foarte tare.

„Transmit prin Nastea salarii pentru consilieri”

O altă referire la „salarii” găsim într-o discuție dintre Dinu Țurcanu și Marina Tauber, purtată la 5 martie 2020. Tauber îi transmite atunci lui Țurcanu un mesaj audio în care îi spune că trebuie să participe la ședința fracțiunii. „Te rog numaidecât să fii acolo la ședința aceasta și transmit prin Nastea salarii pentru consilieri, acolo adaos pentru Radu… deci, mai multe. Îți dau acuma lista și mâine împreună vă rog să transmiteți aceste salarii”. Apoi îi trimite și lista în scris care conținea 13 nume, inclusiv Bușilă, dar și alți membri ai Partidului Șor.

Bușilă Tsepordei Iazadji Colgaliniceanu Crețu Micliușan Chirioglo Cojocari V Colupaeva Caprari Railean Tabarcea Labliuc



În aceeași zi, spre seară, Țurcanu îi scrie că a mai primit un „cadou”.

Țurcanu: Merci și transmite mersi mult și lui IM (cu referire la Ilan Șor Mironovici, n.r.)

Tauber: Da, voiam să-ți spun ca ieri a fost simbolic. Dar azi e de la Ilan Mironovici.

Țurcanu: Merci.

Tauber: Mâine numaidecât trebuie să-l suni.

Peste două zile, Țurcanu o întreabă ce să facă cu banii pe care i-a transmis Nastea, iar apoi îi spune că a repartizat deja o parte din salarii. Ei mai discută și despre organizarea unui protest, iar Țurcanu îi lămurește cât ar fi de complicat să adune „cotele” de oameni.

Țurcanu o întreabă pe Tauber despre salariu

La 9 octombrie 2020, Țurcanu îi spune Marinei Tauber că unele persoane nu au primit banii: „Doamna Galina nu a primit pe iulie, Marin tot pe iulie nu a primit. El primea 2 000 de lei de la Diana din ianuarie. Eu propun ca din iulie inclusiv să-i dăm suplimentar încă 5000 lunar la salariul lui”.

La sfârșitul lunii ianuarie 2021, are loc o nouă discuție despre bani între cei doi.

Țurcanu: Marina, bună! Dacă este salariul cum pot să-l iau?

Tauber: Un pic mai încolo te sun și voi hotărî

Țurcanu: Marina, mâine plec la sanatoriu și aș vrea să iau salariul.

Tauber: La 19:00, la Tighina va fi bine pentru tine? Și poate 10-15 minute să vorbim despre planul de acțiuni.

„Eu am epuizat ultimele rezerve, iar fără ea nu pot îndeplini calitativ sarcinile pe care le am”

Radu Bușilă este fost coleg cu Dinu Țurcanu în PPCD. Cei doi sunt și cumetri, după cum reiese din discuții.

Radu Bușilă și Dinu Țurcanu, foștii PPCD-iști, acum colegi în cadrul Partidului Șor

La 18 octombrie 2019, cu două zile înainte de primul tur al alegerilor locale generale, Radu Bușilă îi trimite lui Dinu Țurcanu, pe aplicația de mesagerie WhatsApp, trei înscrisuri. Într-un tabel desenat pe o foaie sunt indicate sume de bani pentru transport, pe o altă foaie, cu mesajul „aici e suma pentru ambele ședințe din 18.10.2019 – 18:00, 19:30”, sunt trecute sume de bani pentru „subcuratori”, iar pe a treia foaie sunt scrise sume de bani pentru „observatori” și „șef mahale”.

Înscrisuri transmise de Radu Bușilă lui Dinu Țurcanu la 18 octombrie 2019

Din discuțiile celor doi reiese că, la 18 octombrie 2019, Partidul Șor a organizat, în Orhei, două ședințe în care s-a discutat despre scrutinul care urma să fie organizat în două zile. Cei aduși organizat la ședințe au fost plătiți cu sume de bani cuprinse între 100 și 200 de lei. „Banii de transport nu-s la Tania. Până la sfârșitul adunării cu aceștia de la 18:00 vor fi? Blin… ei deamu întreabă”, i-a scris Bușilă lui Țurcanu. „Radu, sper că până la sfârșit vor fi”, i-a răspuns acesta.

Radu Bușilă cere benzină de la Marina Tauber

La 16 ianuarie 2020, Bușilă împarte cu Țurcanu un mesaj, care din discuțiile ulterioare reiese că îi era adresat Marinei Tauber. „Bună ziua dna Marina. Vreau să vă rog și reamintesc de benzină. Eu am epuizat ultimele rezerve, iar fără ea nu pot îndeplini calitativ sarcinile pe care le am. Vă mulțumesc”, se arată în mesaj.

Ulterior, la 23 ianuarie 2020, Bușilă îi trimite lui Țurcanu mai multe mesaje, la fel, adresate Marinei Tauber. „Restanțe la benzina mea. 11000 din alegerile trecute. 9000 pentru anul curent până acum. În total 20000. Sorry dna Marina, dar dacă nu se hotărăște până duminică, noi, inclusiv eu, renunțăm la proiectul „Hâncești”. P.S. Nu luați asta ca pe un „șantaj”, ci ca pe o realitate obiectivă. NB”. Mesajele sunt însoțite de comentariul lui Bușilă – „Mesaj de dragoste”. „Dragoste fraternă”, i-a răspuns Țurcanu.

„Bratu de-amu nii po*ui. Eu în loc să plătesc datoriile și medicii trebuie să umblu cu mâna întinsă. Dacă nu hotărăsc până duminică, eu mă întorc la Orhei. Sau voobshe (în general, n.r.) îi trimit în pz*m” , a continuat Bușilă.

„Pentru întâlnirile cu pătrate pe oraș vom avea nevoie de 10 rutiere câte 300 de lei de rutieră la fiecare întâlnire”

Anastasia Svetlicinîi, trecută în telefonul lui Dinu Țurcanu drept „Anastasia Staff” se numără printre persoane cu care președintele raionului Orhei coordona activ evenimentele desfășurate în raionul Orhei, ședințele cu primarii, cu „secretarii tehnici” și „curatorii”, la care participa și Marina Tauber, organizarea protestelor, dar și distribuirea banilor pentru „curatori”, „patratiste” și „șefi de mahale”.

Marina Tauber și Anastasia Svetlicinîi

În discuțiile dintre cei doi, am identificat că Svetlicinîi era prezentată oficial drept secretar general interimar al OT Orhei. La alegerile locale din iunie 2022, Anastasia Svetlicinîi a candidat din partea Partidului Șor pentru funcția de primară a comunei Ghetlova, raionul Orhei și a câștigat mandatul.

La 25 septembrie 2019, Țurcanu îi transmite Anastasiei: „Deci, spune-i Marinei că întâlnirile cu I.M. de mâine să le facem pe oraș. Primii 250 de pătrate mâine la 19:00, iar pe raion sâmbătă la 12:00. Duminică cu raionul la 13:00. Luni a doua parte de 250 de pătrate cu I.M. Pentru întâlnirile cu pătrate pe oraș vom avea nevoie de 10 rutiere câte 300 de lei de rutieră la fiecare întâlnire, deci 3000 lei transportul*2 întâlniri 6000 lei. Plus la întâlnirea de duminică cu raion avem de adus 700 persoane. Aproximativ 90000 lei transport”.

A doua zi, Anastasia îi transmite lui Țurcanu un mesaj audio al Marinei Tauber despre organizarea unei ședințe. „Pentru întâlnire, să fie liste concrete. La întâlnire trebuie să fie Dinu, 4 curatori, numaidecât, 15 președinți, secretarul general Tanea, Iura Belenchii, președinți de sectoare, președinți tehnici, mahăli și pătrate. Și respectiv și Pașa”, a transmis Tauber.



La 11 octombrie 2019, cei doi stabilesc bugetul pentru „protestul din 12 octombrie. Telenești (calcul pentru 250 persoane)”.

Apă (500 sticle*6 lei) – 3000 lei

Vatman, guaș, marker – 350 lei

Baterii pentru megafon (12 baterii*35 lei) – 420 lei

Transport – 25000 lei

Sandwich (250 buc*25 lei) – 6250 lei

Buget de rezervă – 1000 lei. Total – 36020 lei.

Ulterior, cei doi stabilesc bugetul pentru „protestul din 13 octombrie, Telenești (calcul pentru 100 persoane):

Apă (100 sticle*6 lei) – 600 lei

Transport – 12500 lei

Buget de rezervă – 1000 lei. Total – 14100 lei.

La 24 noiembrie 2019, Svetlicinîi îi cere sfatul lui Țurcanu despre câți bani să ceară pentru arenda mașinii ei. „Marina a zis să iau mașina mea în arendă, când mă mut la Orhei. A zis să mă gândesc la preț. Cât să îi zic. Leasingul eu îl plătesc 4500 lei”, iar Țurcanu îi răspunde: 7000 lei.

Mesaj către Țurcanu: „La 18:30 vii te rog să iei salariul”

Într-o altă discuție, din 14 iunie 2020, Svetlicinîi i-a scris lui Țurcanu „la 18:30 vii te rog să iei salariul”. Tot ea l-a întrebat „cu salariile pentru consilieri cum facem? Le dau primarii sau curatorii? Curatorii tot vin după salarii?”, iar Țurcanu i-a răspuns că „mâine am să îți pot spune. Vedem azi ce se întâmplă”.

Anastasia Svetlicinîi îi spune lui Dinu Țurcanu să meargă după salariu

„1000 lei la fiecare și o diplomă din partea IM”

În timpul discuțiilor, cei doi vorbesc de mai multe ori despre cadouri. După Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului, marcată la 21 iunie, cei doi vorbesc despre cadouri cerute de patratiste. „Nastea, aceștia sunt șefii de mahale și pătrate din setca noastră care lucrează la spitalul raional și după ce am dat premii la medici clar că acum vor și ei. 1000 lei la fiecare și o diplomă din partea IM”, i-a transmis Țurcanu.

„S-au adresat și farmacistele de la farmacia socială din Orhei, tot vor premii”, i-a spus Svetlicinîi. „Păi pune în listă”, i-a răspuns Țurcanu.

Zilele următoare cei doi au discutat, la fel, despre bani și o ședință planificată pentru 10 august 2020, cu „Marina, TT președinții de sectoare, secretarii de sectoare, secretari tehnici și curatorii pe oraș”. „Tre să facem toate întâlnirile până pe 30 august”, i-a scris Svetlicinîi.

„Unica condiție este să fie achitate datoriile. Altfel nu văd rost să facem. Eu nici nu mă duc, dacă nu vor fi banii achitați”, a răspuns Țurcanu. Ulterior Svetlicinîi l-a întrebat pe Țurcanu „pe oraș, cum să le pun? La primărie? La oficii nu putem intra practic. Avem datorii. Stăpânii fac gălăgie. Viorica de la Lupoaiaca nu dă voie să intrăm acolo”. Acesta i-a răspuns că „achităm datoriile și pe oraș, apoi facem”.

„Am înțeles. Marina ți-a zis ceva referitor la 7 mii pentru secretari tehnici?”, a mai întrebat Svetlicinîi, iar Țurcan a răspuns cu „Nu”. În repetate rânduri, cei doi discută și despre donații pentru biserici, cu ocazia hramurilor. „Mâine e hram la Neculaieuca. Marina propune să mergem la biserică și să dai 5 mii lei la preot. Lucrul ăsta urmează să-l facem tet a tet”, i-a scris Svetlicinîi la 13 septembrie 2020. A doua zi, Svetlicinîi i-a scris: „am luat banii”.

„Într-o oră încep a da colacii pe centru”

La 4 octombrie 2020, Svetlicinîi i-a transmis lui Țurcanu fișe excel cu „sector 1 șefi mahale” și „structura mahaliștilor”. „Iaca așa fac pentru fiecare sector”, i-a transmis ea. „Suma adaugă”, a reacționat Țurcanu.

Patru zile mai târziu, Țurcanu i-a scris: „Nastea, vezi cu banii. Și fă lista cu satele unde nu au fost hramuri și să dăm bani și acolo”. După jumătate de oră, Țurcan i-a lăsat mesajul „Nastea, mai ai cu colacii?”, iar Svetlicinîi i-a transmis un mesaj audio în care îi spune: „mie mi-o întors acolo ieri Radu 4 colaci și eu acuma trebuie să fac încă o dată suma. Și cu centru, pentru că restul peste tot eu m-am lămurit”. După puțin peste o oră, ea l-a anunțat pe Țurcanu că „într-o oră încep a da colacii pe centru”. Deși vorbește codificat, în ancheta „Protestatari în chirie”, publicată de ZdG în luna septembrie constatam că termenul „colaci” sau „colăcei” este folosit de reprezentanții Partidului Șor atunci când vorbesc despre bani.



Ulterior, Svetlicinîi i-a transmis lui Țurcanu un „raport cu sumele de bani pentru setca din Orhei pentru octombrie 2019”.

300000 de lei (primiți pe 2 octombrie)

400000 de lei (primiți pe 5 octombrie)

Total – 700000

Președinții de sectoare – 60000 lei

Mahalistele – 147500 lei

Observatori – 10500 lei

Subcuratori – 24000 lei

Patratistele – 457000 lei

Rest: 699000 lei

„Specifică din oraș sau din raion. Și 699000 e ceea ce am cheltuit, nu ostatok”, i-a scris Țurcanu. Ulterior, Svetlicinîi îi transmite „raportul” rectificat, unde 699000 de lei sunt trecute drept „achitat total”, iar 1000 de lei drept „rest”.

În aceeași seară, Țurcanu a întrebat-o dacă „banii pentru mâine la hram sunt?”, iar Svetlicinîi i-a transmis că pentru satele Mălăiești, Peresecina, Budăi și Inculeț este preconizat câte un buget de câte 5 mii de lei pentru fiecare. De fapt, banii urmau să fie dați bisericilor din aceste sate, „La 8:30 toți să fie la biserică”, i-a scris Țurcanu. Apoi el a întrebat „cum iau banii”, iar Svetlicinîi a răspuns: „le scriu eu la vici, posibil ca azi noaptea le dau. Încă nu am la mine. Ea o să vină cu banii”. „Banii te rog la curatori”, i-a răspuns Țurcanu.

În următoarele luni, cei doi vorbesc și organizează tot mai des ședințe cu „curatori, președinți, secretari de sectoare și secretari tehnici” din oraș și „curatori, primari, președinți OL, președinți OP” din raion. Cei doi continuă să pună la cale și ajutoare pentru biserici. La 28 septembrie 2021 conversația dintre cei doi se întrerupe, Svetlicinîi spunându-i lui Țurcanu că „am o problemă cu telegramul, nu vrea să se deschidă”. La 21 și 22 iulie 2022 Țurcanu o telefonează pe Svetlicinîi pe această aplicație, dar ea nu răspunde.

„2 rute: Orhei – Zorile – Orhei. 2×700 = 1400 lei”

Despre bani și transport, Țurcanu vorbește și cu Cristina Iancu, trecută în telefonul acestuia drept „Cristina Staff”. Discuțiile dintre cei doi încep la 18 septembrie 2019, când Dinu Țurcanu îi transmite Cristinei o fotografie cu înscrisuri despre rute, km și bani. Înscrisurile arată în felul următor:

2 rute: Orhei – Zorile – Orhei. 2×700 = 1400 lei

1 ruta: Orhei – Lopatna – Zorile – Chișinău – Lopatna – Jora – Orhei. 230 km = 2100 lei

1 rută: Orhei – Zorile – Cucuruzeni – Cișmea – Chișinău, tur-retur. 182 km = 1800 lei

1 rută: Orhei Vatici – Curchi – Chișinău, tur-retur. 173 km. 1 rută = 1700 lei

1 Orhei – Isacova – chișinău, tur-retur. 143 km = 1400 lei.

Total: 8400 lei.

„E ok? Asta este Iurie. Cu Orhei transport contactați voi. 4 rutiere are Iurie”, i-a scris Țurcanu în următoarele mesaje. Ulterior Cristina a întrebat „câți oameni din raion?”, iar Țurcanu i-a răspuns: „11 Orhei transport. 80 din raion. 220 din oraș”.

În continuare cei doi discută despre alegerile locale generale din octombrie 2019, despre candidații Partidului Șor, întâlniri cu alegătorii și hramuri.

„Dinu, eu nu cunosc când primesc salariile restul. Știu doar de primărie”

Diana Memeț, șefa direcției Administrare Publică din cadrul Consiliului Raional Orhei.

Diana Memeț este, din 2020, șefa direcției Administrare Publică din cadrul Consiliului Raional Orhei. Anterior ea a fost viceprimară și chiar primară interimară a mun. Orhei. Totodată, ea a prezentat o emisiune la Televiziunea Centrală, afiliată lui Ilan Șor, iar din discuțiile cu Dinu Țurcanu reiese că temele abordate erau în prealabil coordonate cu Marina Tauber sau alți oameni din partid. Cei doi au discutat de mai multe ori despre „benzina” care urma să ajungă la Dinu Țurcanu.

În 2020 Diana s-a angajat la Consiliul Raional Orhei, după ce Dinu Țurcanu a devenit președinte. Încă din start, Țurcanu îi spune că „Dianușca, și ca să începem subiectul ăsta să știi că pe viitor vor fi lucruri care neapărat vor trebui coordonate direct cu Marina. Și îți voi spune care concret anume. În rest, ne căutăm de treabă”.

Pe 3 februarie 2020 cei doi discută despre salariul unui șofer. Din această discuție reiese că Viorel Melnic, fost deputat pe listele Partidului Șor și fost șef al Serviciului Vamal în perioada 2008-2009, are o mare influență în partid. „Era parcă vorba să vb cu IM despre el și salariu”. „Da nu trebuie. Melnic decide”, i-a zis Diana Memeț. „Păi el nu știe despre Anatol sau cum?”, întreabă Dinu. „Știe, dar nu-l interesează. Dinu, el cu așa întrebări mă trimite la Viorel. Pusti on reșaet. Așa îmi zice”, răspunde Diana.

„Eu ziceam de Viorel Melnic”, răspunde Dinu. „A, știe. Ap se rezolvă. Încă nu toți au primit. Nici Cravcenco azi nu primise”, i-a zis Diana. „Șoferul ei? Sergiu? Diana, mie Anatol îmi dă întrebări elementare la care eu nu pot să răspund. Par un idiot”, zice Dinu. „Dinu, nici șoferul meu nu a primit. Nu, ce să zic?”, răspunde Diana. „Păi Anatol zice că Sergiu a primit. Sergiu a lui Cravcenco”, vine replica lui Dinu. „Ei toți primesc aparte. Din surse diferite”, zice Diana. Ulterior ea îi spune să îi zică „să aștepte puțin, o să fie săptămâna asta”. „Ce salariu o să fie? Cât? Nici măcar asta nu mi-ai confirmat, ziceai că o să vb cu IM, acum e V M.”, zice Țurcanu. „Ilan m-a trimis la Viorel”, precizează Diana.

Discuții despre salarii

Apoi Dinu Țurcanu nuanțează problema: „Diana, eu o să-ți spun care e problema. Primesc salariu cei din Primărie și eu te sun de Anatol, tu zici că au primit numai cei din Primărie, eu îi zic lui Anatol, apoi Anatol vb cu șoferii din CRO (Consiliul Raional Orhei, n.r.) și ei au primit, eu te întreb dacă e așa și tu spui că Cravcenco nu a primit, eu îi zic lui Anatol, el zice că a vb cu Sergiu și el a primit. Anatol mă întreabă ce salariu exact are și iar ca idiotul cat răspunsuri. Iată care e problema”, scrie Țurcanu.

„Dinu, eu nu cunosc când primesc salariile restul. Știu doar de primărie. Eu știu că șoferii primesc din surse diferite. Și în timp tot diferit. Dar nu știu detalii”, a fost replica Dianei. Pe 6 februarie, cei doi revin la discuția despre salariul lui Anatol.

„Te rog să nu uiți de Anatol. Să-mi spui exact dacă va fi sau nu. Dacă nu, eu o să-i dau de la mine și tu o să-mi întorci. Mersi”, scrie Dinu Țurcanu. „Dacă mă crezi și eu îs gata să dau de la mine”, a fost replica Dianei. Apoi Diana i-a zis că „Sașa a promis că va fi și mi-a zis: ne perejivaite. 450. Restul au 350 sau 400. E diferit”, a scris Diana Memeț.

„Mi-a scris Sașa că transmite pentru dea Tolea. Dacă nu ajunge șoferul lui azi la mine, mă rețin mâine dimineață, dar mă duc să-i iau, ok?”, i-a zis Diana. „Super”, a fost replica lui Dinu.

„Salut, eu am benzină pentru dvs)”… „Îi transmit prin șofer?”

În perioada martie 2020 – februarie 2021 cei doi au discutat de cel puțin șapte ori despre transmiterea „benzinei”.

12 martie 2020 „Salut. Astă noapte pe la 2 mi-a scris Sașa să nu mă pornesc din oraș că o să-mi dea benzină și pentru nea Tolea. Așa că eu mă rețin, dar vin cu plinul”. „Super”, a replicat Dinu.

30 martie 2020 „Salut. Este pe benzină”, îi scrie Diana. „Super. Transmite te rog prin șoferul lui Perțu. Mersi”, îi zice Dinu Țurcanu. „Eu îs fără șofer. Hai că vb cu Perțu să-l trimită la mine”, zice Diana. „Dapoi benzină pentru ei nu dai?”, întreabă Țurcanu. „Ap da”, spune Diana. „Apoi oricum trebuie să vină, nu?”, întreabă Dinu. „Zic nu am pe cine trimite. Amuș mă razbiresc”, spune Diana.

9 iulie 2020 „Diana, salut. Ceva benzină?”, întreabă Dinu Țurcanu. „Salut, acuș cer”, spune Diana.

25 septembrie 2020 „Eu am pentru tine benzină. Cum fac să-ți transmit?”, întreabă Diana. „Cum spui”, a fost replica lui Dinu Țurcanu.

Diana Memeț și Dinu Țurcanu discută despre „benzină”

25 decembrie 2020 „Diana, salut. Ceva benzină?”, „Salut. Chiar azi dimineață am luat pentru tine. Ești la Chișinău sau la Orhei”. „În Chiș”, răspunde Dinu. „Hai că te sun când ies în oraș, ok?”.

Peste trei zile, pe 28 decembrie, Diana îi scrie că „Acum vine Serghei la Orhei și îți aduce benzina. I-am zis să o lase jos la pază”.

13 ianuarie 2021 „Diana, bună. Benzină este?”, întreabă Dinu. „Salut, da, după masă o aduc”, i-a replicat Diana.

15 februarie 2021 Diana îl anunță pe Dinu Țurcanu că are, din nou, benzină. „Salut, eu am benzină pentru dvs)”. „Salut, mersi”, spune Dinu. Ulterior, Diana îi spune că „eu am dat testul și aștept rezultat. Îi transmit prin șofer”?

„Tatiana, când vb de bani în afară de Iurie să nu fie nimeni în birou”

Tatiana Railean, consilieră orășenească din partea Partidului Șor

Tatiana Railean este consilieră orășenească din partea Partidului Șor. Și cu ea Dinu Țurcanu a discutat de mai multe ori despre bani. Discuțiile dintre ei încep pe 12 septembrie 2019, iar Dinu Țurcanu îi cere Tatianei să „calculeze la toți pe două luni cât o să fie. Pe Ana și Viorel îi scoți din toate listele. Fă un fail aparte cu Ana și Viorel și datoriile lor și dă-mi pe email”.

Ulterior, acesta îi dă un sfat. „Tatiana, când vb de bani în afară de Iurie să nu fie nimeni în birou. Îți ceri scuze, spui că ai de lucru”, i-a scris Dinu Țurcanu. „Da, eu știu. Așa și fac”, i-a răspuns Tatiana.

Pe 18 septembrie, Tatiana i-a trimis un alt mesaj în care se regăsesc trei prenume și în care se menționează că sunt „datorii secretari raion”. „Oxana – 26 martie – 21 iunie = 12000 lei, Elena – 26 martie – 21 iunie = 12000 lei, Katea – 26 martie – 6 mai = 5000 lei. Total – 29000 lei”.

Mai jos, Tatiana a trimis câteva liste cu denumiri ale unor cartiere din or. Orhei și niște cifre. Într-un alt mesaj, ea îl anunța pe Dinu Țurcanu că aveau „conform listelor transmise de secretari, 73 de persoane care au strâns semnături”.

Discuția dintre ei avea loc cu o lună înainte de alegerile locale generale, care s-au desfășurat la 20 octombrie 2019. Ulterior, Tatiana i-a remis lui Dinu Țurcanu un document în care, la fel, se discuta despre bani.

52800 – 18.09.19 – salariu președinți oraș + raion

36500 – 19.09.19 – pentru colectarea semnăturilor p-u candidat independent

43500 – 19.09.19 – diurne candidați

35000 – 19.09.19 – economii (de la Dinu Ț)

„103600 (de lei) pentru cele 7 zile”

Într-un mesaj ulterior, cei doi discută tot despre bani și „economii salarii”, iar Dinu Țurcanu se interesează dacă informația a fost transmisă și Olgăi. Deși nu a indicat numele de familie, din mesajele ulterioare reiese că s-a referit la Olga Romanova, contabila Partidului Șor, reținută ulterior, în august 2022 în dosarul finanțării ilegale a Partidului Șor.

Discuție despre bani

Pe 26 septembrie 2019, Dinu Țurcanu o întreabă pe Tatiana dacă este, iar aceasta îi răspunde imediat și anunță că „dau bani la candidați”. „Lasă asta acum dacă scriu. Să aștepte. Dă-mi te rog lista cu președinții pe oraș. Acum. Și după lista cu mahale”, i-a cerut Țurcanu. Ulterior, aceasta i-a remis lui Dinu Țurcanu mai multe documente.

Pe 5 octombrie 2019, Țurcanu o întreabă pe Railean dacă „banii pentru azi sunt la tine?”. „2100 Daniel, 3000 Radu, Postică vezi cu el. Vb cu Marina acum de bani ca la ieșire să dăm. La Postică vreo mie”, îi zice Țurcanu, iar Railean îi răspunde afirmativ.

„Ce includ în bugetul Peresecina? Exact cum a fost și săptămâna aceasta doar că p-u 7 zile?”, întreabă, tot la 5 octombrie, Tatiana Railean, apoi îi trimite un document sub forma unui tabel. În el este descris cum timp de 7 zile urmau să fie cheltuiți 42,7 mii de lei la Peresecina, dar și diurnele pe care urmau să le primească persoanele care candidau la funcția de primar. „37 de persoane (din 07.10.19 – 13.10.19) – 7 zile, 14800 (de lei) pentru o zi, 103600 (de lei) pentru cele 7 zile.

„200 lei de la 10.00 dimineața până la 17.30 seara, câte 2 persoane la cort pe zi”

Pentru satul Peresecina, cei 42700 de lei urmau să fie împărțiți în felul următor: „Buget grupa mobile ziare/afișe/pliante – 7 zile, 20 persoane, diurne – 200 de lei zi/persoană. Transport – 800 lei zi/rutiera. Buget grupa mobilă întâlniri – 7 zile, 5 persoane, diurne 200 de lei pe zi/persoană. Transport – 300 lei/1 mașină/1 zi”.

„Pentru corturi buget va fi nevoie?”, întreabă Tatiana. „Verifică la Nastea. 200 lei de la 10.00 dimineața până la 17.30 seara, câte 2 persoane la cort pe zi. Lasă ea să dea Marinei”, îi răspunde Țurcanu, apoi îi cere să pregătească un raport „pe bannere oraș și raion, pe curatori…”.

Ulterior, Dinu Țurcanu îi trimite Tatianei o listă de „subcuratori” pentru luna septembrie, cu mai multe nume și prenume. Ulterior, ea îi trimite o foaie scrisă de mână în care era indicată data de 16 octombrie 2019, distanța dintre mai multe localități și o sumă de bani în dreptul fiecărui traseu după următorul scenariu: Orhei – Lopatna, Jora de Sus – Orhei – Chișinău – Orhei – Lopatna – Orhei. 255 km. 1 autocar. 5000 lei. În total, 17600 de lei.

„Tatiana, pune în buget: 209 mahale raion câte o mașină pentru fiecare câte 500 lei. Și 15 sectoare oraș câte 1 mașină 500 lei. Pune te rog în buget”, îi scrie Dinu Țurcanu. „În bugetul cu instructaj – observatori reprezentanți”, întreabă Tatiana. „Nu. Ziua alegerilor”, răspunde Dinu. „Marina a spus să facă buget și pentru protestul de mâine”, îi zice Tatiana. „Pune 20000 lei”, răspunde Dinu Țurcanu.

Ulterior, după ce a plecat în concediu de maternitate, discuțiile dintre cei doi au devenit mai rare, rezumându-se la felicitări cu ocazia zilelor de naștere.

„Dinu, eu trebuie să mă achit cu șoferii”

Despre bani și transport Dinu Țurcanu a discutat și cu Iurie Moscovciuc, înregistrat în telefonul său drept „Iurie șofer campanie”. Discuția dintre cei doi începe pe 18 septembrie 2019 cu o captură de pe o hartă digitală în care este indicat locul unei adunări. Ulterior, Iurie îi trimite un mesaj cu o foaie simplă de caiet cu câteva denumiri de trasee, după următorul scenariu: Orhei – Zorile – Orhei – 2×700 = 1400 lei. În total, 8400 de lei. „Ok. Te țin la curent”, îi răspunde Dinu. „Dinu, eu trebuie să mă achit cu șoferii”, spune, în replică, Iurie. „O să te sune Cristina”, este replica lui Dinu Țurcanu.

Înscrisuri cu trasee și sume de bani

Pe 25 septembrie, tot pe o foaie simplă de caiet, sunt înscrise 17 trasee. Toate cursele pornesc din Orhei și ajung în Chișinău, „colindând” alte câteva localități. În dreptul fiecărui traseu este indicată o sumă de bani. Cel mai mult s-a plătit pentru traseul Orhei – Slobozia – Cihoreni – Biești, Chiperceni, distanța de 228 km, un autocar – 4600 de lei. În total, 46 de mii de lei. Ulterior, Iurie i-a trimis lui Dinu Țurcanu alte tabele similare în care se indicau sumele de bani plătite pentru transport.

Reacția persoanelor care figurează în discuții

Dinu Țurcanu, dar și celelalte persoane vizate în discuții, au refuzat să discute cu ZdG despre conținutul convorbirilor de interes public. Numerele de telefon ale acestora le-am luat din discuțiile pe care acestea le aveau cu Dinu Țurcanu.

Dinu Țurcanu

Dinu Țurcanu: „Eu încă aș putea să vă acuz de furt, dar asta o să discutăm cu juriștii”

Dinu Țurcanu: Cred că în primul rând ar fi fost normal să-l declarați la poliție. L-ați declarat sau nu?

ZdG: Telefonul a fost transmis la organele competente.

D.Ț.: Ați făcut un fel de diversiune, da? Bine, spuneți ce întrebări aveți la mine.

După ce i-am spus subiectele la care am dori să discutăm, Dinu Țurcanu a precizat că refuză să discute.

D.Ț.: Ca să nu cădem într-o zonă a speculațiilor nefondate, eu o să discut pe acest subiect cu…, dacă o să fie cazul și o să înțelegem cum stă juridic toată treaba asta cu cei care într-adevăr, organele competente. Chestia asta, nu cred că este vorba despre o anchetă jurnalistică. E telefonul meu personal. Nu știu ce s-a întâmplat cu el și mă miră faptul că dvs așa cu mândrie spuneți că l-ați găsit…

ZdG: Nu l-am găsit. Ni l-a adus cineva.

D.Ț.: Păi, erați poate obligat să mă informați pe mine, că e bunul meu și costă bani. Eu încă aș putea să vă acuz de furt, dar asta o să discutăm cu juriștii, în general, mai departe. Ok?

ZdG: Nu vreți să vorbim despre subiectele astea?

D. Ț.: Eu ce am avut de spus am spus.

Svetlicinîi: „Cred că asta ține de competența organelor de drept și nu a jurnaliștilor”

Anastasia Svetlicinîi

Anastasia Svetlicinîi: Sincer să vă zic eu chiar nu am ideea despre ce vorbiți, pentru că, d-voastră cunoașteți, eu sunt primar în localitate. Dar discuții telefonice înregistrate asta le poate face fiecare, ca să le înregistreze, să le joace. Chiar și aceeași discuție pe care o avem acum cu d-voastră o putem juca într-un folos oarecare. Cred că asta ține de competența organelor de drept și nu a jurnaliștilor. Eu nu știu ce discuții ați auzit. Asupra noastră se fac presiuni politice pentru că noi la moment suntem unicul partid de opoziție care ne expunem veridic părerea noastră despre guvernare. Haideți mai bine să-mi dați în scris toate întrebările și în termen rezonabil vom veni cu un răspuns.

Bușilă: „Nu vreau să comentez. Nu vreau”

Radu Bușilă

Radu Bușilă: Nu sunt la curent. Nu știu. Dacă d-voastră spuneți că ați intrat în posesia acestor mesaje, nu sunt la curent și nici nu știu ce să vă comentez. La telefon nici nu aș vrea să vorbesc. Orice om poate să sune și să se prezinte că este de la ziar sau din altă parte. Nu aș vrea să comentez prea mult.

ZdG: De la Partidul Șor ați luat bani? Se împart bani în partid așa cum reiese din discuții?

R.B: Nu vreau să comentez. Nu vreau.

Railean: „Am discutat atunci, dar nu țin minte despre ce și despre ce bani”

Tatiana Railean

Tatiana Railean: Eu sunt în concediu de maternitate. Discuta cu mine? Eu nu activez de aproape trei ani. Am discutat atunci, dar nu țin minte despre ce și despre ce bani. Nu știu, nu știu. Nu discut așa chestii la telefon. Nu, nu, chiar nu știu despre ce bani, am activat un pic, dar acum nu mai lucrez.

Iurie Moscovciuc, șofer: Eu am avut discuții cu Dinu Țurcanu? A, prin 2019? Pe atunci – da. Dar despre transport nu cu Dinu (am discutat, n.r), dar cu cei de la Chișinău, care se adresau la noi, prin așa-numitul „orgotdel” (departamentul de organizare, n.r). Dar nu cu ăștia de la raion. Ăștia erau păcătoși fără bani, numai vorba din ei. Eu pe cei de la „orgotdel” îi consultam unde să se adreseze pentru transport. Eu eram cu o „rutieră” (microbuz, n.r.) mică, numai pe loc făceam niște servicii”. El a negat faptul că ar fi transmis bani.

Diana Memeț: „Puteau fi…ei să vă spun acum ceva și pe urmă să iasă că am mințit, tot nu vreau”

Diana Memeț

Diana Memeț: Dar eu nu mai lucrez acolo demult.

ZdG: Ce fel de benzină transmiteați? Este vorba de bani, de fapt?

D.M.: Nu. Ce am eu cu banii?

ZdG: Dar cu benzina ce aveți?

D.M.: Nu am nimic. Ar trebui să-mi amintesc. Asta a fost atât de demult. Probabil e vorba de benzină, de tichete. Acum îmi este greu să-mi amintesc. Puteau fi tichete. Puteau fi…ei să vă spun acum ceva și pe urmă să iasă că am mințit, tot nu vreau.

ZdG: Chiar nu vă amintiți? Nu a fost atât de mult timp de atunci.

D.M.: Dar nu mai lucrez acolo și…

ZdG: Dar ați lucrat cu tichete pentru benzină vreodată?

D.M.: Nu. Eu am mai luat. Eu mă mai foloseam de mașina soțului și luam de la serviciul lui. Eu nu pot…M-ați luat atât de repede, nu știu ce să vă spun.

ZdG: În septembrie 2020 scriați: „Eu am pentru tine benzină, cum să-ți transmit?” „Îi transmit prin șofer”, mai scrieți.

D.M.: Poate bani pentru benzină să-i dau. Sincer nu mai știu.

Cât privește Cristina Iancu, telefonată de ZdG, aceasta a spus că am greșit numărul.

Marina Tauber se află în arest la domiciliu. Miercuri 30 noiembrie, numărul ei de telefon arată că ar fi deconectat, iar la apelurile pe WhatsApp și Viber nu a răspuns. Joi, 1 decembrie, ea a comentat pe marginea acestui subiect, după ce o ședință de judecată ce urma să se desfășoare astăzi, a fost amânată.

„Noi nu o singură dată am spus că noi oferim premii pentru cei din echipa noastră. S-a spus că au dezvăluit „bucătăria internă” a Partidului Șor. Nu trebuie să o dezvăluiți. Sunați-ne și întrebați-ne și noi vă vom explicat totul amănunțit. Sunt foarte dezamăgită de ceea ce a făcut Ziarul de Gardă. Eu am o atitudine respectuasă față de toți reprezentanții mass-media, dar e foarte straniu când o publicație respectabilă publică ceva fără a da reacția persoanei despre care scrie. Dacă ieri, când au lansat teaserul lor, în care se aude vocea mea și se vede conversația, mesajul vocal, ar fi cerut un comentariu prin intermediul avocaților, le-aș fi spus ceea ce spun și azi. Dar ei, cel puțin, ar fi fost corecți, conform Codului de Etică, și în fața oamenilor. Oamenii nu trebuie să vadă o singură parte. Însă eu nu înțeleg: ce e rău în asta că Marina Tauber, la rugămintea lui Ilan Șor, a transmis premii membrilor echipei noastre, în contextul în care, Ilan Șor, încă înainte de a intra în politică, le ajută oamenilor din mediile sociale vulnerabile. Ce e rău în asta? Ziarul de Gardă, eu astăzi v-am așteptat mai mult ca niciodată”, a declarat Marina Tauber.

Banii declarați de Partidul Șor în campaniile electorale din 2019, 2020 și 2021

În ultimii ani, Partidul Șor a fost pedepsit de Comisia Electorală Centrală pentru nereguli privind rapoartele financiare

La alegerile locale generale din 2019, Partidul Șor a declarat cheltuieli totale de 49 de mii de lei pentru salariile personalului angajat temporar în scop electoral și 17 mii de lei pentru transport. Nu a declarat cheltuieli pentru remunerarea personalului din staff-ul electoral.

Pentru alegerile locale noi din 1 noiembrie 2020, la care a fost ales Radu Bușilă primar la Piatra, Partidul Șor nu a declarat niciun fel de cheltuieli, în general.

La alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, la care a candidat Violeta Ivanov din partea Partidului Șor, formațiunea nu a declarat cheltuieli pentru transport și nici pentru personal, iar cheltuielile totale s-au ridicat la ceva peste 2 milioane de lei – majoritatea pentru publicitate la televiziune.

Formațiunea nu a declarat cheltuieli pentru personalul angajat temporar în scop electoral, nici la ultimele alegeri parlamentare, din 11 iulie 2021, dar a indicat sume de 19,4 de lei și 69 de mii de lei pentru remunerarea personalului din staff-ul electoral central și, respectiv, local. Pentru transport arată că ar fi cheltuit 19,4 mii de lei.

