LIVE TEXT Țările de Jos vor aloca 250 de milioane de euro pentru producția de drone destinate Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1575

UPDATE 21:56 Țările de Jos vor aloca 250 de milioane de euro pentru producția de drone destinate Ucrainei. Angajamentul este prevăzut într-un memorandum de cooperare privind aprofundarea colaborării în domeniul inovației în apărare, semnat la Haga.

Potrivit Ukrinform, documentul a fost semnat de ministra olandeză a Apărării, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, și de ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, aflat într-o vizită oficială în Țările de Jos.

„Mă bucur în mod deosebit că astăzi am semnat un Memorandum de Intenție pentru consolidarea cooperării noastre în domeniul inovației. Inovația este o componentă-cheie a parteneriatului nostru. O altă componentă importantă sunt dronele”, a declarat Yeşilgöz-Zegerius.

Ministra a menționat că, recent, a fost semnat și primul acord de producție comună între companii olandeze și ucrainene.

„Vom continua să sprijinim Ucraina cu drone. Ucraina a demonstrat că aceste capabilități sunt utilizate eficient pentru protejarea populației și contracararea atacurilor rusești. De aceea pot anunța astăzi că Olanda va aloca 250 de milioane de euro pentru achiziționarea de drone pentru Ucraina de la industria de apărare olandeză”, a afirmat oficiala.

Ea a subliniat că, în timp ce Ucraina continuă să reziste agresiunii ruse, Vladimir Putin recurge tot mai des la atacuri aeriene asupra orașelor ucrainene, provocând suferințe populației civile.

„Tocmai de aceea apărarea antiaeriană este mai importantă ca niciodată. În acest context, Olanda va contribui suplimentar cu 250 de milioane de euro la inițiativa PURL, care include sisteme moderne americane de apărare antiaeriană. Astfel, contribuția noastră totală la acest program ajunge la un miliard de euro”, a declarat ministra olandeză a Apărării.

UPDATE 18:26 Forțele de Apărare ale Ucrainei au efectuat, pe 16 iunie și în noaptea spre 17 iunie, lovituri asupra unui petrolier aparținând flotei „din umbră” a Rusiei din Marea Neagră, a unui pod peste Canalul Crimeei de Nord din regiunea Herson, precum și asupra unor facilități logistice militare și posturi de comandă ale forțelor ruse din teritoriile ucrainene ocupate temporar, scrie Ukrinform.

Conform Statului Major al Ucrainei, în Marea Neagră a fost lovit petrolierul FINA. Nava se află sub sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Unit, Canada și Ucraina.

Statul Major al Ucrainei a precizat că petrolierul era utilizat pentru transportul de petrol și produse petroliere în beneficiul Federației Ruse, eludând sancțiunile și restricțiile internaționale.

„Forțele noastre au lovit, de asemenea, ținte utilizate de inamic pentru sprijinirea logisticii militare și pentru deplasarea trupelor și echipamentelor între teritoriile ocupate temporar din sudul Ucrainei”, se arată în comunicat.

La fel, forțele ucrainene au lovit un pod rutier peste Canalul Crimeei de Nord, în zona localității Stavy, și un pod rutier în zona Voinka din regiunea Herson. În zona Velyka Novosilka din regiunea Donețk, au fost lovite un post de observație de comandă și un centru de comandă rus.

De asemenea, forțele ucrainene au vizat posturi de comandă ale dronelor în apropiere de Kamianske și Novoprokopivka din regiunea Zaporijjea, Ivanopillia și Komar din regiunea Donețk, Oleshky din regiunea Herson, Maliivka din regiunea Dnipropetrovsk, precum și Korovyakovka și Kucherov din regiunea Kursk (Rusia).

UPDATE 17:00 În regiunea Sumî o persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma atacurilor cu drone rusești asupra comunității Șostka.

Salvatorii au fost nevoiți să intervină simultan la trei adrese. Într-una dintre locații, o dronă a lovit carosabilul. Până la sosirea ambulanței, echipele de intervenție au acordat primul ajutor uneia dintre victime, i-au aplicat un garou și au predat-o medicilor.

În orașul Sumî, o dronă rusească a lovit o zonă rezidențială, iar acoperișul unei construcții auxiliare a fost cuprins de flăcări.

Din cauza riscului unor atacuri repetate, salvatorii au fost nevoiți să întrerupă temporar intervențiile și să se retragă în zone sigure. În prezent, toate focarele de incendiu au fost lichidate.

UPDATE 14:20 Două persoane au murit, iar cel puțin șase au fost rănite în urma unui nou val de atacuri rusești asupra regiunii Donețk.

La Sloviansk, un atac al forțelor ruse a avariat 56 de case particulare și a provocat trei focare de incendiu. Salvatorii au stins incendiile izbucnite într-o locuință și în clădirile de depozitare ale unor întreprinderi locale. Suprafața totală afectată de incendii a depășit 700 de metri pătrați.

La Drujkivka, în urma bombardamentului, a luat foc un bloc de locuințe cu nouă etaje. În timpul intervenției, salvatorii au evacuat opt locatari, inclusiv un copil. Incendiul a fost localizat pe o suprafață de 500 de metri pătrați. Echipele de intervenție au lucrat sub amenințarea permanentă a unor noi atacuri. Din cauza riscului unui bombardament repetat, salvatorii au fost nevoiți să suspende temporar operațiunile.

UPDATE 12:15 În regiunea Sumî, 4 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, dintre care un copil, care a suferit o reacție acută la stres, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență

În noaptea de 16 spre 17 iunie, dronele au lovit obiective de infrastructură civilă în comunitățile Șostka și Trostianeț. Unda de șoc a avariat mai multe gospodării private.

De asemenea, a fost vizat un obiectiv de infrastructură civilă din orașul Sumî. Din cauza riscului unui nou atac, salvatorii au fost nevoiți să suspende lucrările și să se retragă în zone sigure.

În prezent, toate focarele de incendiu au fost lichidate.

UPDATE 10:40 În Zaporijjea, o persoană a murit și alte șapte au fost rănite în urma unui atac masiv cu drone lansat de Rusia asupra orașului în cursul nopții, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe cu trei etaje, afectând o suprafață totală de 800 de metri pătrați. Din cauza amenințării permanente a unor noi atacuri inamice, salvatorii au fost nevoiți să se retragă de mai multe ori în adăposturi. Incendiul a putut fi lichidat abia spre dimineață.

De asemenea, în mai multe cartiere ale orașului au fost avariate locuințe, automobile și obiective de infrastructură civilă.

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au acordat asistență pentru 38 de persoane, printre care și doi copii.

UPDATE 8:20 În noaptea de 17 iunie, armata rusă a atacat cu 119 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-capcană de tip „Parodia”, lansate din direcțiile: Breansk, Kursk, Millerovo, Oriol (Federația Rusă) și Chauda (Crimeea), au informat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat prin mijloace de război electronic 97 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 20 de drone de atac în 11 locații, precum și căderi de resturi provenite de la drone doborâte în alte 6 locații.

Atacul este în desfășurare, iar în spațiul aerian se mai află câteva drone inamice. Respectați regulile de siguranță!