Un român a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în Rusia, pentru presupus spionaj în favoarea Ucrainei. Acesta își va executa pedeapsa într-o „colonie cu regim sever”

Un tribunal rus l-a condamnat pe cetățeanul român Adrian David Cherciu la 15 ani de închisoare pentru că ar fi furnizat Ucrainei informații despre amplasarea sistemelor de apărare antiaeriană din Soci, a anunțat Serviciul Federal de Securitate (FSB), citat de presa rusă de stat, conform Biziday.

„Prin hotărâre judecătorească, cetățeanul străin a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 276 (spionaj) din Codul Penal al Federației Ruse. Acesta a fost condamnat la 15 ani de detenție într-o colonie penitenciară cu regim sever”, precizează comunicatul. Acesta și-a aflat sentința în primă instanță în luna martie.

În aprilie 2025, serviciul de securitate al Rusiei a anunțat că l-a arestat pe român, care la momentul respectiv avea 23 de ani, sub acuzația că a colectat date despre o unitate militară din Soci.

Ulterior, Ministerul român de Externe a transmis că românul nu ar fi fost prins atunci, ci ar fi fost reținut în Abhazia (regiune separatistă a Georgiei, aflată sub control rusesc), în luna decembrie 2024. La acea dată, angajaţii Serviciului Securităţii de Stat (SGB) din Abhazia au anunțat doar că au reţinut un cetăţean român.

Mai exact, FSB susține că în vara anului 2024, după ce românul ar fi colectat datele despre unitatea militară din Soci, ar fi marcat locația acesteia pe o hartă, pe care a transmis-o unui ofițer ucrainean.

„Pe parcursul conversației, inculpatul i-a comunicat ofițerului că dorește să se alăture «Legiunii britanice», oferindu-i în schimbul unei ieșiri sigure din teritoriul Federației Ruse colectarea și transmiterea către GUR (n.r. serviciul de informații militar ucrainean) a informațiilor despre obiectivele militare rusești. Cherciu a fost de acord și, pe 12 noiembrie 2024, folosind o dronă, a colectat și a transmis coordonatele geografice și informații suplimentare despre sistemul de apărare antiaeriană de pe teritoriul orașului Soci”.