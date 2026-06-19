Împrumut de 40 de milioane de euro și grant de 3,5 milioane de euro, oferite de Banca Europeană de Investiții și UE pentru modernizarea școlilor din R. Moldova

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut în valoare de 40 de milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea școlilor din R. Moldova. Programul de investiții, cu o valoare totală de 51,5 milioane de euro, urmează să beneficieze de un grant al UE în valoare de 3,5 milioane de euro, precum și de o contribuție de 8 milioane de euro din partea R. Moldova.

Investițiile au scopul de a spori eficiența energetică a clădirilor, de a îmbunătăți accesibilitatea și standardele de siguranță și de a sprijini reformele asumate de R. Moldova în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Se preconizează că proiectul va include modernizări cuprinzătoare ale clădirilor școlare, ale sistemelor de încălzire și ventilare, iluminatului, sistemelor de siguranță la incendiu și elementelor de accesibilitate, precum și renovarea și modernizarea spațiilor și echipamentelor educaționale. O parte semnificativă a investiției va contribui la obiectivele de acțiune climatică prin îmbunătățiri ale eficienței energetice, măsuri de izolare termică și integrarea unor soluții de energie regenerabilă. Infrastructura modernizată este preconizată să reducă consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră.

„Multe dintre instituțiile de învățământ incluse în program vor beneficia de lucrări ample de modernizare, de la termoizolarea clădirilor și modernizarea sistemelor de încălzire până la renovarea sălilor de clasă, îmbunătățirea accesibilității și crearea unor spații de învățare mai sigure – toate acestea făcând parte din eforturile mai ample ale R. Moldova de a-și alinia infrastructura educațională la standardele UE”, a transmis MEC.

În total, proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de învățare pentru aproximativ 40 000 de elevi din 20 de școli din R. Moldova.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a subliniat că acest proiect „înseamnă nu doar renovarea edificiilor școlare. Este vorba despre oferirea condițiilor necesare pentru ca elevii și profesorii să își poată valorifica pe deplin potențialul – săli de clasă moderne, echipamente mai bune și școli de care tinerii să fie cu adevărat mândri”.

Această investiție este preconizată să devină prima inițiativă a Băncii Europene de Investiții din R. Moldova care beneficiază de cofinanțare prin Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Moldova.

Vicepreședintele BEI, Karl Nehammer, responsabil de operațiunile Băncii în R.Moldova, a declarat că „pentru mulți copii din R. Moldova, chiar clădirea școlii poate influența modul în care trăiesc experiența educațională zi de zi”.

„Proiectul urmărește crearea unor școli în care elevii să se simtă în siguranță și motivați să-și valorifice potențialul. De asemenea, suntem mândri că această inițiativă este primul proiect al Băncii Europene de Investiții în Republica Moldova susținut prin Planul de Creștere pentru Moldova, contribuind la accelerarea investițiilor care îmbunătățesc în mod direct viața de zi cu zi a oamenilor”, a afirmat acesta.

Programul total de investiții include un împrumut BEI în valoare de 40 de milioane de euro și o contribuție de 8 milioane de euro din partea R. Moldova, sprijinită prin Planul de Creștere pentru Moldova. Proiectul este de asemenea preconizat să beneficieze de un grant al Uniunii Europene în valoare de 3,5 milioane de euro în cadrul Platformei de Investiții pentru Vecinătate, sub rezerva finalizării procedurilor de aprobare relevante.

„Investiția reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al BEI de a moderniza infrastructura publică și de a avansa agenda de reforme a Republicii Moldova, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a educației 2030, Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, Acordul de asociere UE–Moldova și Planul de investiții economic și de investiții pentru Parteneriatul Estic”, potrivit MEC.