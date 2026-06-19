Din 2027, concediile de odihnă vor fi exprimate în zile lucrătoare, nu calendaristice. Guvernul elimină și unele concedii suplimentare pentru bugetari

Concediile de odihnă vor fi calculate în zile lucrătoare din 2027, în loc de cele calendaristice. Noul regimul concediilor de odihnă pentru toți salariații, a fost prezentat vineri, 19 iunie, în cadrul unei conferințe susținute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru și ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

Potrivit ministrei Plugaru, sistemul actual permite ca același drept legal de 28 de zile calendaristice să genereze perioade diferite de odihnă efectivă. În funcție de modul de utilizare a concediului, un salariat poate beneficia de 20 până la 24 de zile lucrătoare efective de odihnă. De exemplu, utilizarea concediului în patru săptămâni consecutive generează 20 de zile lucrătoare de odihnă, în timp ce fracționarea unei părți a concediului în afara weekend-urilor poate genera până la aproximativ 24 de zile lucrătoare de odihnă.

Totodată, aceasta a precizat că sistemul actual este dificil de administrat, favorizează acumularea concediilor neutilizate și creează diferențe între categorii de salariați care nu sunt întotdeauna justificate. În sectorul public există unele regimuri de concedii și concedii suplimentare, care generează inechitate, costuri administrative și bugetare suplimentare.

„Reforma urmărește uniformizarea regulilor, simplificarea administrării concediilor și alinierea la practica majorității statelor membre ale Uniunii Europene, care utilizează un sistem bazat pe zile lucrătoare”, a adăugat ministra.

Astfel reforma constă în două modificări:

Prima – trecerea de la exprimarea concediului în zile calendaristice la zile lucrătoare.

Categoria Regim actual Regim din 1 ianuarie 2027 Salariați (Codul muncii) 28 zile calendaristice 22 zile lucrătoare Funcționari publici, inclusiv cu statut special 35 zile calendaristice* 28 zile lucrătoare Procurori 35 zile calendaristice* 30 zile lucrătoare Judecători 30 zile calendaristice* 32 zile lucrătoare Cadre didactice (universități, colegii, licee) 62 zile calendaristice 49 zile lucrătoare Persoane cu funcții de demnitate publică 35 zile calendaristice 24 zile lucrătoare Persoane din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică 35 zile calendaristice 24 zile lucrătoare Persoane cu dizabilități severe 40 zile calendaristice 32 zile lucrătoare

O a doua modificare importantă prevede excluderea concediilor suplimentare din sectorul public, acordate pentru vechimea în muncă.

În prezent, anumite categorii de personal beneficiază de concedii suplimentare acordate pentru vechime în muncă, care pot majora durata totală a concediului anual cu până la 15–20 zile suplimentare. Proiectul propune eliminarea acestor regimuri pentru funcționari publici, militari și funcționari publici cu statut special precum polițiști, ofițeri anticorupție, ofițeri de informații, ofițeri de protecție etc., procurori, judecători și alte categorii similare.

„Această măsură va contribui la simplificarea sistemului, reducerea presiunii pe bugetul public, precum și a diferențelor nejustificate între angajații din sectorul public și cel privat. Potrivit estimărilor, impactul financiar al măsurilor propuse pentru anumite categorii de funcționari publici cu statut general și special este estimat la până la 5% din fondul de salarizare”, a scris Ministerul Muncii.

În același timp, concediile de odihnă anuale suplimentare se păstrează pentru părinții care au doi sau mai mulți copii în vârstă de până la 14 ani sau un copil cu dizabilități, persoanele cu dizabilități de vedere severe, salariații care lucrează în condiții vătămătoare, tinerii în vârstă de până la 18 ani, salariații din ramurile economiei naționale (industrie, transporturi, construcţii etc.) care primesc concediu suplimentar pentru vechime în muncă și pentru munca în schimburi.

De asemenea, nu sunt afectate concediile de odihnă anuale suplimentare acordate altor categorii de salariați în temeiul convențiilor colective, contractelor colective sau contractelor individuale de muncă.

Noile reguli vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, iar zilele de concediu deja acumulate vor putea fi utilizate în continuare conform prevederilor legale actuale până la 31 decembrie 2026.