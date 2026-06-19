Prima instanță îi dă dreptate Olesei Stamate și dispune restabilirea acesteia ca membră PAS. Va reveni ex-deputata în partid?

Judecătoria Chișinău, sediul central, i-a dat câștig de cauză ex-deputatei Olesea Stamate în procesul privind excluderea sa din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Astfel, instanța de judecată a constatat nulă hotărârea PAS prin care Stamate a fost scoasă din formațiune și a dispus „restabilirea calității acesteia de membru al partidului”. Totuși, Olesea Stamate spune că nu are intenția de a reveni în PAS.

Decizia a fost luată pe 19 iunie 2026.

„Se constată nulitatea și se anulează Hotărârea Biroului Permanent Național al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” din 4 aprilie 2025, prin care s-a dispus excluderea reclamantei Stamate Olesea, din calitatea de membru al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Se repune reclamanta Stamate Olesea în situația juridică anterioară adoptării hotărârii din 4 aprilie 2025, cu restabilirea calității acesteia de membru al PAS”, se arată în decizie.

Sursa: Olesea Stamate/ Facebook

„Pentru mine, această acțiune nu a avut scopul de a reveni în PAS. Nu intenționez să revin în formațiune. După cele întâmplate, acest capitol este închis. Am mers în instanță pentru a apăra adevărul și legea. Astăzi, instanța a demonstrat că adevărul a fost de partea mea, iar legea a fost încălcată de cei care au decis excluderea mea”, a scris Olesea Stamate pe Facebook.

Anterior, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost obligat de prima instanță să șteargă o postare, în care anunța despre excluderea Olesei Stamate din partid, după ce mai mulți condamnați la închisoare pe viață care au fost eliberați din penitenciarul nr. 17 Rezina în urma unor amendamentele la legea amnistiei, propuse de Olesea Stamate.

Olesea Stamate a fost exclusă din PAS în aprilie 2025, pe fundalul scandalului privind legea amnistiei.