Cazul Liudmilei Vartic: un fost polițist, care a întocmit un proces-verbal pe numele femeii decedate, a fost trimis în judecată

Procuratura Anticorupție (PA) anunță luni, 3 august, finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale în care un fost polițist este învinuit de confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, inclusiv a documentelor electronice false, infracțiune săvârșită de două persoane.

Potrivit unui comunicat al PA, învinuitul activa, în momentul comiterii faptelor, în calitate de subofițer superior al Secției patrulare „Centru” din cadrul Direcției de patrulare „Centru” a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Pe 3 martie 2026, acesta a oprit în trafic un șofer care circula cu încălcarea indicatoarelor rutiere. Pentru a evita sancționarea, șoferul i-a solicitat polițistului ca procesul-verbal cu privire la contravenție să fie întocmit pe numele soției sale.

Conform unor surse ale Ziarului de Gardă, procesul-verbal cu privire la contravenție a fost întocmit pe numele Liudmilei Vartic.

În urma acestei înțelegeri, polițistul ar fi întocmit, prin intermediul echipamentelor electronice de serviciu și cu aplicarea semnăturii sale electronice, un proces-verbal de contravenție pe numele soției șoferului, folosind datele personale furnizate de acesta.

„Șoferul ar fi semnat ulterior documentul în locul soției sale, fără acordul acesteia, imitându-i semnătura cu ajutorul unui stilou digital. Acest lucru s-ar fi întâmplat în condițiile în care femeia fusese depistată decedată în dimineața aceleiași zile, înainte de întocmirea procesului-verbal.

Ulterior, după primirea copiei procesului-verbal, șoferul ar fi achitat, la 10 martie 2026, prin sistemul MPay, amenda de 500 de lei aplicată prin procesul-verbal respectiv”, susțin reprezentanții PA.

Pentru infracțiunea imputată, fostul polițist riscă amendă de la 47 500 la 75 000 de lei sau închisoare de la 3 la 6 ani.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

CNA a inițiat o cauză penală pentru fals în acte publice

Pe 15 aprilie 2026, Sergiu Russu, adjunctul procurorului general, a susținut un briefing de presă în care a menționat că pe 3 martie, chiar în ziua decesului, în jurul orei 09:32, pe numele victimei a fost întocmit un proces verbal contravențional pentru nerespectarea regulilor de circulație rutieră, fiind aplicată și o amendă. Din numele Liudmilei Vartic a fost aplicată o semnătură pe procesul verbal de constatare a contravenției, care posibil a fost imitată și urmează a fi expusă expertizei. La acea oră, Liudmila Vartic era deja decedată.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dmitri Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid.

Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic are statut de învinuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Pe 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.