Germania a livrat primele PIRANHA-5 R. Moldova: „Un pas important și concret în cooperarea noastră”

Armata Națională a recepționat primele 5 transportoare PIRANHA-5, oferite de către Germania, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate cu participarea reprezentanților Ministerului Apărării și conducerii Armatei Naționale, Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, precum și reprezentanți ai companiei producătoare General Dynamics European Land Systems (GDELS), informează Ministerul Apărării.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a menționat că recepționarea tehnicii de tip PIRANHA-5 reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a Armatei Naționale și al dezvoltării capabilităților operaționale ale instituției de apărare.

„Apreciem sprijinul valoros acordat de Republica Federală Germania și nivelul înalt al parteneriatului dezvoltat în domeniul apărării, ale cărui rezultate contribuie la consolidarea și modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova”, a spus Nosatîi.

Ambasadorul Republicii Federale Germania Hubert Knirsch a declarat: „Astăzi marcăm un pas important și concret în dezvoltarea cooperării dintre statele noastre. Mă bucur deosebit că putem transmite Republicii Moldova cinci vehicule blindate de ultimă generație, fabricate în Germania. Aceste vehicule completează echipamentele deja livrate anterior și fac parte dintr-un efort continuu de sprijin, care va continua și în perioada următoare. Prin cooperarea noastră contribuim la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și, totodată, la sporirea nivelului de protecție și siguranță al pacificatorilor moldoveni”.

Ministerul Apărării scrie că transportorul PIRANHA-5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere.