S-au dat drept angajați ai băncii, SIS și BNM. Doi bărbați au fost reținuți după ce au încercat să lase un bărbat fără 320.000 de lei

Doi bărbați au încercat să ridice 320 000 de lei obținuți prin escrocherie, dar au fost reținuți de polițiștii din Rezina, anunță miercuri, 17 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Conform IGP, astăzi, un bărbat de 38 de ani din Rezina, a sesizat oamenii legii după ce a fost contactat telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei bănci. Aceștia i-au comunicat că, pe numele său, ar fi fost efectuat un transfer de bani peste hotare.

„Ulterior, victima a fost apelată de persoane care s-au recomandat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), susținând că transferul ar fi fost unul fraudulos și că riscă să fie reținută. La scurt timp, aceasta a fost contactată și de falși reprezentanți ai Băncii Naționale, care au convins-o să contracteze, în regim de urgență, cel mai mare credit posibil, motivând că astfel problema va putea fi soluționată”, a precizat IGP.

Bărbatul a obținut un credit în valoare de 320 de mii de lei, iar escrocii i-au comunicat că o persoană se va deplasa la domiciliul său pentru a ridica banii.

Între timp, victima și-a dat seama că este vorba despre o înșelătorie și a alertat Poliția.

În momentul în care suspecții au ajuns la domiciliul bărbatului pentru a ridica suma de bani, polițiștii au intervenit și au reținut doi bărbați, în vârstă de 29 și 41 de ani. Totodată, a fost indisponibilizat automobilul cu care aceștia se deplasau.

În prezent, oamenii legii desfășoară acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Cei doi sunt cercetați într-o cauză penală pornită pentru escrocherie.