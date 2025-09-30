„Galstucul” lui Gabriel Călin. Pentru ce video propagandistul ar fi primit 5000 de euro? Audio de la Poliție după reținerea acestuia

Astăzi, 30 septembrie, oamenii legii au anunțat despre reținerea unui bărbat care că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina. În perioada 2021–2025, bărbatul ar fi efectuat conversii de peste 150 de mii de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul R. Moldova.

Conform informațiilor ZdG, bărbatul reținut este propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM).

Oamenii legii au publicat mai multe discuții interceptate. În una dintre discuții un bărbat vorbește despre „postări de 5 mii de euro” și despre un video cu „galstucutul” (cravata) care l-au văzut „700 de mii de oameni”.

– Dapoi cum. Gata s-a pornit la mine, tot normal. Postări de peste 5 mii de euro.

– Ce postare ai pus?

– Prosta (pur și simplu) … Și aceea cu galstucul (cravata) am pus-o din nou. Aceea cu galstucul au văzut-o 700 de mii de oameni. Lasă că totul o să fie bine. Din ce văd eu, totul o să fie bine. Nu sunt motive de îngrijorare deocamdată…indiferent de soarta lui, cum o cheamă?

ZdG a identificat pe pagina lui Gabriel Călin un video postat recent pe pagina sa de Facebook în care acesta poartă cravată. În acel video Călin a îndemna cetățenii să voteze Uniunea Creștin-Socială din Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

„Partidele pe care doreați să le votați le-au scos de la alegeri? Sau ele au fost interzise? Atunci știți ce să faceți. Eu o să reprezint interesele tuturor cetățenilor R. Moldova”, declarat Gabriel Călin.

În timpul documentării a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică.

Gabriel Călin, care ar fi fost reținut într-un dosar privind finanțarea ilegală a unor formațiuni politice în cadrul unor acțiuni desfășurate marți, 30 septembrie, deține două motociclete cumpărate în 2025, fără a avea un loc de muncă de bază, indicând doar venituri de 1279 de euro sau aproximativ 2000 de lei pe lună, din activitatea pe Youtube și Tik Tok, pentru tot anul 2024.

În declarația de avere depusă la Comisia Electorală Centrală, în calitate de candidat la alegerile parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), Călin indică faptul că și-a cumpărat în 2025 o motocicletă Triumph Tiger 900, fabricată în 2024, în valoare de 260 de mii de lei, și o motocicletă, Royal Enfield Himalayan 411, fabricată în 2022, în valoare de 2500 de euro. Călin deține și un automobil Volvo XC 60, achiziționat în leasing, în 2022, în valoare de 16 mii de euro. Gabriel Călin își afișează motocicletele pe rețelele sociale.

Venituri zero și Mercedes de 180 de mii de lei

Colegul său de listă, Vitalie Florea, vizat și el de acțiunile oamenilor legii din 30 septembrie, declară venituri zero pentru anul 2024, an în care și-a cumpărat un automobil Mercedes, fabricat în 2012, cu o valoare indicată de 180 de mii de lei. El nu indică doar marca, nu și modelul automobilului Mercedes.

În clipuri video recente publicate pe rețelele sociale, Florea apare vorbind din interiorul a două automobile, unul cu interior în culoare bej, iar altul cu interior în culoare neagră.

Vitalie Florea a confirmat informațiile despre percheziții. Acesta a declarat că nu a fost reținut și că nu-i „este clar” statutul pe care îl are în dosar și că „cert e faptul ca ceea ce s-a dorit sa fie gasit la mine acasă, nu s-a gasit, or, nu exista și nu au existat astfel de materiale”.

