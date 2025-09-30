VIDEO Detalii despre reținerea lui Gabriel Călin în dosarul pentru spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice cu bani din Rusia. Au fost ridicați 36 de mii de dolari și 5750 de euro

Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina, anunță Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Conform informațiilor ZdG, bărbatul reținut este propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM).

Oamenii legii scriu că au „documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice”. Polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate probe esențiale: mijloace financiare în sumă de 36 de mii de dolari și 5750 de euro, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Federația Rusă.

Conform comunicatului de presă emis de Inspectoratul General al Poliției, în perioada 2021–2025, bărbatul ar fi efectuat conversii de peste 150 de mii de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul R. Moldova.

În timpul documentării a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică.

„Totodată, investigațiile au scos la iveală și faptul că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusǎ. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. În cadrul acțiunilor a fost vizată și o altă persoană afiliată suspectului, rolul acesteia urmând a fi stabilit pe parcursul investigațiilor”, se arată în comunicat.

Sursa: Inspectoratul General al Poliției

Oamenii legii anunță că vor continua investigațiile pentru a documenta întreaga schemă financiară și că toate probele ridicate au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției, pentru examinare.

Gabriel Călin, care ar fi fost reținut într-un dosar privind finanțarea ilegală a unor formațiuni politice în cadrul unor acțiuni desfășurate marți, 30 septembrie, deține două motociclete cumpărate în 2025, fără a avea un loc de muncă de bază, indicând doar venituri de 1279 de euro sau aproximativ 2000 de lei pe lună, din activitatea pe Youtube și Tik Tok, pentru tot anul 2024.

În declarația de avere depusă la Comisia Electorală Centrală, în calitate de candidat la alegerile parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), Călin indică faptul că și-a cumpărat în 2025 o motocicletă Triumph Tiger 900, fabricată în 2024, în valoare de 260 de mii de lei, și o motocicletă, Royal Enfield Himalayan 411, fabricată în 2022, în valoare de 2500 de euro. Călin deține și un automobil Volvo XC 60, achiziționat în leasing, în 2022, în valoare de 16 mii de euro. Gabriel Călin își afișează motocicletele pe rețelele sociale.

Venituri zero și Mercedes de 180 de mii de lei

Colegul său de listă, Vitalie Florea, vizat și el de acțiunile oamenilor legii din 30 septembrie, declară venituri zero pentru anul 2024, an în care și-a cumpărat un automobil Mercedes, fabricat în 2012, cu o valoare indicată de 180 de mii de lei. El nu indică doar marca, nu și modelul automobilului Mercedes.

În clipuri video recente publicate pe rețelele sociale, Florea apare vorbind din interiorul a două automobile, unul cu interior în culoare bej, iar altul cu interior în culoare neagră.