INTERCEPTĂRI „Gata s-a pornit la mine, tot normal. Postări de peste 5 mii de euro”. Poliția publică fragmente audio după reținerea lui Gabriel Călin

Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina, au anunțat Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Conform informațiilor ZdG, bărbatul reținut este propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM).

Oamenii legii au publicat mai multe discuții interceptate în care se discutau zboruri în Rusia și „postări de 5 mii de euro”.

Interceptarea 1

Mai jos vă oferim versiunea descifrată a interceptărilor publicate.

– Apoi ce, la oraș?

-Da, am niște treabă pe aici, am umblat cu… Am fost și am mai înscris mașina ceea pe moșul meu, știi?

-Aha

– Și când ți-o iei (mașina)?

– Zilele acestea o să o iau, o să văd când vin niște… una alta și o să mi-l dea.

– Găsește vreo doi care să doneze, știi?

– Zarplată (salariu) trebuie să fie. Zarplată care a fost anul trecut, nu anul acesta.

– Am înțeles.

Interceptarea 2

– Da tu pe unde ești?

– Pe drum.

– La ieșirea din țară?

– Da, da.

– Transnistria?

– Dapoi cum. Gata s-a pornit la mine, tot normal. Postări de peste 5 mii de euro.

– Ce postare ai pus?

– Prosta (pur și simplu) … Și aceea cu galstucul (cravata) am pus-o din nou. Aceea cu galstucul au văzut-o 700 de mii de oameni. Lasă că totul o să fie bine. Din ce văd eu, totul o să fie bine. Nu sunt motive de îngrijorare deocamdată…indiferent de soarta lui, cum o cheamă?

– Victoria.

– Toate organele de forță au lucrat jos pălăria. Au lucra așa cum nu au lucrat nici pentru Plaha… așa de bine am în vedere și cel mai interesant, că documentat și documentat și totul bine făcut.

Interceptarea 3

– Important să nu fie, să nu aibă legătură.

– Acestea care-s companii ruse de exemplu FlyOne, până în Istanbul. Deja din Istanbul „Pobeda”, „Azimut” și așa mai departe, nu au nici o legătură între ele. În caz că luăm Turkish, deja ele au conexiune, dumneavoastră nici nu părăsiți zona de tranzit doar treceți prin terminal și vă duceți la alt avion.

– Asta da, dar legătura, mă refer… în bază oricum rămâne? Rămâne că am fost…

– Da, în bază se afișează toată informația că este zbor mai departe.

– Am înțeles. Eu am nevoie să nu fie…

– Păi, atunci o să vă recomand așa o opțiune, cu un segment, cu o companie rusească.

– Nu contează, da. Pentru mine asta mai puțin contează.

– O secundă. Aici am găsit ceva, preferați pe 13 august sau și 14 ar fi ok?

– Ideea e că eu pe… eu joi…

– Am înțeles, la ora 10 trebuie să fiți acolo, verificăm pe 13 ceva.

– Da cum putem să facem? Eu vreau să achit toată chestia asta cash.

– Puteți să veniți mâine dimineața la noi în oficiu. De la 8 noi ne deschidem, colegii deja la 8 o să fie pe loc. Dvs. vă puteți apropia, aveți aceste confirmări care le-am expediat eu în WhatsApp? Cum ajungeți pe loc, doar le redirecționați colegilor mei și ei vă fac opțiunea. În caz de ceva, o să apară întrebări, ei o să mă contacteze dacă ceva.

– A, da pot să trimit un coleg de-al meu? Ca să nu…

– Da, nu este obligatoriu să vă apropiați dvs.

Gabriel Călin, care ar fi fost reținut într-un dosar privind finanțarea ilegală a unor formațiuni politice în cadrul unor acțiuni desfășurate marți, 30 septembrie, deține două motociclete cumpărate în 2025, fără a avea un loc de muncă de bază, indicând doar venituri de 1279 de euro sau aproximativ 2000 de lei pe lună, din activitatea pe Youtube și Tik Tok, pentru tot anul 2024.

În declarația de avere depusă la Comisia Electorală Centrală, în calitate de candidat la alegerile parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), Călin indică faptul că și-a cumpărat în 2025 o motocicletă Triumph Tiger 900, fabricată în 2024, în valoare de 260 de mii de lei, și o motocicletă, Royal Enfield Himalayan 411, fabricată în 2022, în valoare de 2500 de euro. Călin deține și un automobil Volvo XC 60, achiziționat în leasing, în 2022, în valoare de 16 mii de euro. Gabriel Călin își afișează motocicletele pe rețelele sociale.

Venituri zero și Mercedes de 180 de mii de lei

Colegul său de listă, Vitalie Florea, vizat și el de acțiunile oamenilor legii din 30 septembrie, declară venituri zero pentru anul 2024, an în care și-a cumpărat un automobil Mercedes, fabricat în 2012, cu o valoare indicată de 180 de mii de lei. El nu indică doar marca, nu și modelul automobilului Mercedes.

În clipuri video recente publicate pe rețelele sociale, Florea apare vorbind din interiorul a două automobile, unul cu interior în culoare bej, iar altul cu interior în culoare neagră.

Vitalie Florea a confirmat informațiile despre percheziții. Acesta a declarat că nu a fost reținut și că nu-i „este clar” statutul pe care îl are în dosar și că „cert e faptul ca ceea ce s-a dorit sa fie gasit la mine acasă, nu s-a gasit, or, nu exista și nu au existat astfel de materiale”.