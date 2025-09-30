Motociclete, automobile de zeci de mii de euro și „foișoare” nedeclarate vs. venituri zero sau foarte mici. Averea propagandiștilor Gabriel Călin și Vitalie Florea, vizați într-un dosar penal pentru finanțare ilegală a partidelor

Gabriel Călin, care ar fi fost reținut într-un dosar privind finanțarea ilegală a unor formațiuni politice în cadrul unor acțiuni desfășurate marți, 30 septembrie, deține două motociclete cumpărate în 2025, fără a avea un loc de muncă de bază, indicând doar venituri de 1279 de euro sau aproximativ 2000 de lei pe lună, din activitatea pe Youtube și Tik Tok, pentru tot anul 2024.

În declarația de avere depusă la Comisia Electorală Centrală, în calitate de candidat la alegerile parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), Călin indică faptul că și-a cumpărat în 2025 o motocicletă Triumph Tiger 900, fabricată în 2024, în valoare de 260 de mii de lei, și o motocicletă, Royal Enfield Himalayan 411, fabricată în 2022, în valoare de 2500 de euro. Călin deține și un automobil Volvo XC 60, achiziționat în leasing, în 2022, în valoare de 16 mii de euro.

Gabriel Călin își afișează motocicletele pe rețelele sociale.

Motocicleta Triumph Tiger 900 a lui Gabriel Călin. Foto: Facebook/Gabriel Călin

Motocicleta Royal Enfield Himalayan 411 a lui Gabriel Călin. Foto: Facebook/Gabriel Călin

Totodată, el declară un împrumut de 12 mii de dolari SUA, contractat în 2024 și scadent în 2025.

Fostul candidat și-a mai cumpărat în 2025 patru terenuri agricole, în valoare totală de 50 de mii de lei. El are un apartament de 92 de metri pătrați, obținut în proprietate în 2019, cu o valoare declarată dă 676 mii de lei.

În declarația de avere nu este indicată o proprietate pe care Călin o afișează pe rețelele sociale: un foișor pe care, spune el, l-a construit „cu propriile mâini”. „Tot ce vedeți aici e construit de mine”, a spus Călin într-un video publicat în iunie 2024, prezentând locul ca fiind sediul de campanie al partidului său. Din imagine se mai poate vedea, pe lângă foișor și o casă de vacanță.

„Lumea care locuiește în zona asta știe foarte bine cum a făcut ceea ce am făcut aici și cât lucru a fost depus aici fizic, de mine inclusiv. Eu sunt un om ca voi, ca să înțelegeți, un om simplu care a trecut prin toate greutățile pe care le-ați trecut și voi”, spune Călin în înregistrarea video.

Foișorul-sediu de campanie al lui Gabriel Călin. Captură Facebook/Telegraph

Fostul jurnalist Gabriel Călin este cunoscut pentru faptul că promovează activ narațiuni false ale propagandei ruse, dar și activiști și politicieni locali sprijiniți de Moscova, cum ar fi Ilan Șor sau Igor Dodon, după cum a scris portalul Stop Fals.

Venituri zero și Mercedes de 180 de mii de lei

Colegul său de listă, Vitalie Florea, vizat și el de acțiunile oamenilor legii din 30 septembrie, declară venituri zero pentru anul 2024, an în care și-a cumpărat un automobil Mercedes, fabricat în 2012, cu o valoare indicată de 180 de mii de lei. El nu indică doar marca, nu și modelul automobilului Mercedes.

În clipuri video recente publicate pe rețelele sociale, Florea apare vorbind din interiorul a două automobile, unul cu interior în culoare bej, iar altul cu interior în culoare neagră.

Vitalie Florea, vorbind din interiorul a două automobile. Captură Facebook/Cu sapa

Și Florea este motociclist, indicând în declarația de avere depusă la CEC un chopper, fără să specifice marca, numai valoarea – de 40 de mii de lei și faptul că este fabricat în 2022 și cumpărat în 2023.

Potrivit portalului Stop Fals, Vitalie Florea promovează intens narațiuni false pe social media, similare celor răspândite de propaganda rusă în Republica Moldova. Printre acestea: așa-zisa militarizare a R. Moldova, presupusele atacuri asupra regiunii transnistrene și pretinsele efecte negative ale aderării la Uniunea Europeană. În același timp, el promovează mesajele unor oligarhi fugari ca Ilan Șor și Veaceslav Platon, dar și ale acoliților acestora, potrivit sursei citate.

În dimineața zilei de 30 septembrie, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au descins cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit surselor ZdG, propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) a fost reținut în urma acestor percheziții, în care ar fi vizat și Vitalie Florea, numărul II pe lista partidului la parlamentare.