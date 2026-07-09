FT: Trump intenționează să intensifice sprijinul militar pentru Ucraina. „Este destul de simplu. Lui Trump îi plac câștigătorii. Iar Ucraina a început recent să câștige”

Succesele recente ale Ucrainei în războiul cu Rusia l-au impresionat pe Donald Trump. La summitul NATO de la Ankara, el a comparat chiar situația actuală cu întâlnirea sa cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, în februarie 2025, când Trump a declarat că președintele ucrainean „nu are cărți în mână” pentru a se confrunta cu Rusia, scrie Financial Times (FT).

„Este greu de crezut, nu-i așa — de la Biroul Oval până în prezent. Cred că am dezvoltat o relație foarte bună”, a spus Trump, stând alături de Zelenski. Cuvintele sale au fost o surpriză și i-au impresionat plăcut pe membrii delegațiilor europene, noteză FT. „Acesta va fi doar începutul. Și știți, țara (Ucraina, n. red.) are un viitor mare în față.”

Schimbarea tonului lui Trump față de Ucraina i-a ajutat pe europeni să ignore declarațiile sale dure, inclusiv amenințarea de a retrage toate trupele americane din Europa, au declarat pentru FT oficiali familiarizați cu desfășurarea negocierilor. Potrivit unuia dintre aceștia, Trump a transmis „clar” că Statele Unite vor sprijini mai activ Ucraina și a analizat posibilitatea adoptării unor măsuri suplimentare pentru a ajuta Kievul să obțină o străpungere pe câmpul de luptă. „S-a comportat demn și serios”, a declarat un al doilea oficial despre președintele american.

Trump le-a spus jurnaliștilor că miercuri seara, 8 iulie, va discuta cu Vladimir Putin, menționând că, în opinia sa, condițiile pe care liderul rus le pune pentru încheierea războiului „se schimbă”.

„Cred că, probabil, se îmbunătățesc treptat, apropiindu-se de unele dintre lucrurile care vă plac”, i-a spus Trump lui Zelenski. „Exercităm o presiune puternică asupra președintelui Putin. Nu cred că îi place ceea ce se întâmplă. Nu cred că este încântat de situația actuală”, a menționat președintele SUA.

Despre discuția promisă de Trump cu Putin nu au existat ulterior informații publice. Se știe că ultima lor convorbire a avut loc pe 4 iulie, de Ziua Independenței Statelor Unite. Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, nu a oferit atunci detalii importante, caracterizând conversația drept una de lucru și „foarte constructivă”. Aceasta a fost a patra discuție dintre cei doi lideri de la începutul anului.

FT notează că schimbarea de atitudine a lui Trump s-a reflectat într-o declarație comună a statelor NATO adoptată după summit. După revenirea lui Trump la Casa Albă, Statele Unite au blocat în repetate rânduri declarații de susținere pentru Ucraina în organizațiile internaționale, inclusiv la ONU și la reuniunea liderilor NATO de anul trecut de la Haga.

În actuala declarație se afirmă: „Ucraina contribuie la asigurarea securității transatlantice, iar aliații sunt uniți în sprijinul lor de neclintit pentru Ucraina în eforturile sale de apărare a libertății, suveranității și integrității sale teritoriale.. Aliații subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, previzibil și sustenabil pe termen lung.”

NATO a promis, de asemenea, să aloce Ucrainei 70 de miliarde de euro în acest an și cel puțin aceeași sumă anul viitor. Statele Unite, însă, nu participă la această finanțare: banii provin de la ceilalți membri ai Alianței și dintr-un credit aprobat pentru Ucraina de Uniunea Europeană.

Potrivit surselor FT, în cadrul NATO există acum speranța că poziția schimbată a lui Trump va duce la o modificare durabilă a sprijinului acordat Kievului de Washington și la intensificarea presiunii asupra Rusiei.

Promisiunea lui Trump de a permite Ucrainei să producă sub licență rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot ar putea avea scopul de „a schimba calculele lui Putin, care consideră că poate distruge Ucraina la nesfârșit, și de a-l determina să oprească războiul”, consideră Orysia Luțevici, directoare adjunctă a programului de studii privind Rusia și Eurasia din cadrul Chatham House. „Tocmai accesul extins al Ucrainei la capacitățile militare americane este ceea ce sperie cu adevărat Rusia”, spune ea.