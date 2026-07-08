Zelenski, întrebat de Trump dacă ar participa la negocieri de pace la Moscova: „Sunt o mulțime de drone ucrainene acolo. E periculos”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întrebat de Donald Trump dacă ar participa la negocieri de pace organizate la Moscova, a declarat că „sunt multe drone ucrainene acolo”. Discuția a avut loc în cadrul unei conferințe de presă la care a participat președintele Ucrainei și președintele SUA, aflați la Ankara pentru a participa la summitul NATO.

Într-un videocplip publicat de BBC, Volodimir Zelenski, într-o discuție cu Donald Trump, a declarat că nu ar merge la Moscova pentru că „e periculos”.

Donald Trump: Președintele Putin a spus: „Mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu el în Moscova”. Și eu am spus: „Nu cred…”. Știți, trebuie să mă pun în locul lui Zelenski. Nu știu dacă ar merge la Moscova, poate că ar face-o. Ai merge la Moscova? Volodimir Zelenski: E dificil, sunt o mulțime de drone ucrainene acolo. E periculos. Donald Trump: Așa e, ai dreptate. Volodimir Zelenski: Poate în Europa? Donald Trump: E greu să mergi în Europa.

Atacurile de rază lungă de acțiune ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere și militare ale Rusiei sunt o „escaladare, dar care poate ajuta” a declarat președintele SUA, Donald Trump într-o conferință de presă la care a participat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și alți oficiali americani și ucraineni la summitul NATO de la Ankara. Conferința de presă a fost organizată înainte de o întâlnire bilaterală dintre cei doi președinți și delegațiile acestora.

Președintele SUA a fost întrebat despre soluțiile care ar putea împiedica Rusia să mai atace Ucraina pe viitor. „Noi lucrăm la garanții de securitate. Pe noi Rusia ne respectă mult și vom lucra ca să găsim o înțelegere potrivită”, a răspuns președintele SUA.