„Au sunat cu ceva timp în urmă, își doresc foarte mult să încheie un acord”. Trump afirmă că a fost contactat de autoritățile iraniene după schimbul de atacuri dintre SUA și Iran

SUA și Iranul au făcut schimb de atacuri masive pentru a doua zi consecutiv, după atacurile iraniene asupra unor nave din Strâmtoarea Ormuz. În acest context, președintele Donald Trump, care a anunțat suspendarea armistițiului, a declarat că reprezentanții Teheranului l-au contactat și au cerut din nou pace. „Au sunat cu ceva timp în urmă, își doresc foarte mult să încheie un acord. Pur și simplu nu știu dacă sunt demni de încheierea unui acord”, a declarat liderul de la Casa Albă pentru CNN, în timp ce se întorcea de la summitul NATO de la Ankara.

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a anunțat în cursul nopții o nouă serie de lovituri asupra unor obiective iraniene, cu scopul de „a reduce capacitatea Iranului de a ataca transportul maritim comercial și marinarii civili din Strâmtoarea Ormuz”.

În paralel, Iranul afirmă că a lansat un nou val de atacuri asupra bazelor americane din Bahrain și Kuweit. Sirenele de alertă au fost activate de cel puțin două ori în Bahrain, unde se află cartierul general al Flotei a 5-a a SUA, iar armata Kuweitului a anunțat că a interceptat drone și rachete. Până în prezent, nu au fost raportate pagube, scrie CNN.

Iranul susține, de asemenea, că armata americană a lovit un pod feroviar din Aqqala, în nordul țării, la aproximativ 1.450 de kilometri de Strâmtoarea Ormuz. CNN a geolocalizat imagini care arată podul avariat, însă CENTCOM nu a menționat acest atac în comunicatul oficial. Dacă informația se confirmă, acesta ar fi unul dintre puținele cazuri în care este vizată o infrastructură majoră de transport aflată la mare distanță de principala zonă a operațiunilor militare.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat și explozii pe insula Abu Musa, una dintre cele trei insule din Golful Persic controlate de Iran și revendicate de Emiratele Arabe Unite. Aceste insule au o importanță strategică, deoarece contribuie la controlul iranian asupra Strâmtorii Ormuz.

Sursa citată scrie că escaladarea vine după ce președintele american, Donald Trump, a declarat la summitul NATO din Turcia că SUA ar putea lovi și infrastructură civilă esențială din Iran, precum centrale electrice sau instalații de desalinizare, dacă va considera necesar. O astfel de acțiune ar putea ridica probleme serioase din perspectiva dreptului internațional, deoarece atacarea deliberată a infrastructurii civile poate constitui o crimă de război, notează CNN.