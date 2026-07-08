„Escaladarea care poate ajuta”, rachetele „Patriot” și condițiile lui Putin. Principalele declarații făcute de Trump și Zelenski la Ankara

Atacurile de rază lungă de acțiune ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere și militare ale Rusiei sunt o „escaladare, dar care poate ajuta” a declarat președintele SUA, Donald Trump într-o conferință de presă la care a participat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și alți oficiali americani și ucraineni la summitul NATO de la Ankara. Conferința de presă a fost organizată înainte de o întâlnire bilaterală dintre cei doi președinți și delegațiile acestora.

Iată care au fost principalele declarații făcute în cadrul evenimentului.

„Cred că am făcut mai multe progrese în ultimele săptămâni în negocierile de pace, vom vedea cum vor decurge lucrurile”, a declarat Donald Trump, adăugând că „am văzut imagini de pe câmpurile de luptă. E oribil. Mor mii și mii de oameni. Președintele Zelenski dorește să ajungă la un acord și cred că și Putin dorește același lucru”.

Prezent și el la conferință, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a comentat atacurile de rază lungă de acțiune ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere și militare ale Rusiei.

„Este un lucru care s-a schimbat cu trecerea timpului în acest război. Rusiei îi este tot mai greu să-și protejeze spațiul său aerian. Sperăm că acest lucru va crea o oportunitate pentru a negocia oprirea acestui război”, a declarat Rubio, fiind întrerupt de Donald Trump, care a menționat că este „o escaladare, dar care poate ajuta”.

La fel, președintele SUA a vorbit și despre rachetele de tip „Patriot”, produse în SUA, care pot intercepta rachetele balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei.

„Un lucru despre care vom vorbi (cu Volodimir Zelenski, n.red.) este că le vom permite să producă de sine stătător rachetele Patriot (…) Odată ce vom oferi licența ucrainenilor pentru aceste rachete, cred că ei le vor putea produce destul de repede”. Președintele Ucrainei a spus că rachetele „Patriot” sunt „cele mai bune rachete antibalistice”

„Vorbesc foarte mult cu președintele Putin. El dorește să termine războiul. Cred că condițiile pentru oprirea războiului se schimbă. E greu acum în Rusia”, a declarat Trump.

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat: „nu cunosc care sunt acum condițiile lui Putin pentru pace. Ele cu siguranță se schimbă, pentru că la începutul războiului la scară largă, el era mai puternic. Acum el pierde inițiativa pe câmpul de luptă. Acum nu mai este vorba de numărul de oameni, e vorba de tehnologii. Noi am avansat mai mult în plan tehnologic decât Rusia. Noi am început să controlăm câmpul de luptă, acest lucru este foarte important”.

„În opinia mea, Ucraina are un viitor foarte bun”, a spus Donald Trump, menționând că „la momentul potrivit o să vizitez Ucraina”.

Președintele SUA a fost întrebat despre soluțiile care ar putea împiedica Rusia să mai atace Ucraina pe viitor. „Noi lucrăm la garanții de securitate. Pe noi Rusia ne respectă mult și vom lucra ca să găsim o înțelegere potrivită”, a răspuns președintele SUA.