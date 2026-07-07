FOTO Grosu, la prima Conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la UE: „Procesul trebuie să rămână bazat pe merit”. Acesta s-a întâlnit cu președintele Radei Supreme a Ucrainei

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a participat la prima Conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, de la Belgrad, Serbia, afirmă că, în cadrul evenimentului, a subliniat că „procesul de aderare trebuie să rămână bazat pe merit. Fiecare țară trebuie să-și facă temele. Dar atunci când reformele sunt realizate, progresul trebuie recunoscut prin pași concreți”.

„Statele candidate la Uniunea Europeană au parcursuri diferite, dar aceeași direcție: o Europă mai unită, mai democratică și mai sigură. Astăzi, la Belgrad, am participat la prima Conferință a președinților de parlamente ai acestor state, un format util pentru schimb de experiență și coordonare (…)”, a spus Igor Grosu într-o postare pe Facebook.

În cadrul conferinței, Grosu a avut și întrevederi bilaterale cu Ruslan Stefanchuk, președintele Radei Supreme a Ucrainei, și cu Ana Brnabić, președinta Adunării Naționale a Serbiei.

„Am discutat despre relațiile dintre parlamentele noastre, despre sprijinul pentru Ucraina și despre drumul european al țărilor noastre. R. Moldova știe unde merge. Și vom continua să muncim pentru ca acest drum european să fie parcurs cu seriozitate și cu rezultate concrete pentru cetățeni”, susține Igor Grosu.

Sursa foto: Igor Grosu/ Facebook

Conform unui comunicat al Parlamentului, evenimentul a reunit președinții parlamentelor din țările candidate pentru a discuta „provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare la Uniunea Europeană”. Tema principală a conferinței este „Integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare”, cu accent pe rolul parlamentelor țărilor candidate în avansarea procesului de integrare europeană.

Conferința este organizată la inițiativa președintei Adunării Naționale a Republicii Serbia, Ana Brnabić, și a președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk.