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FOTO Drona depistată în apropierea localității Brănești ar fi de tipul „Geran”

Sursa: IGP

Experții Secției tehnico-explozivă a Poliției au stabilit preliminar că drona depistată în apropierea localității Brănești, raionul Orhei, în seara de 30 septembrie, prezintă elemente specifice tipului „Geran”, cu motor turboreactiv.

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„Potrivit constatărilor preliminare, drona a intrat în coliziune cu copacii, ulterior căzând la sol și explodând”, comunică IGP.

Polițiștii precizează că examinările continuă.

Sursa: IGP
Sursa: IGP
Sursa: IGP
Sursa: IGP
Sursa: IGP
Sursa: IGP

În seara de 30 septembrie, Poliția anunță că a fost sesizată cu privire la auzirea unui sunet puternic, asemănător unei explozii, în apropierea localității Brănești din raionul Orhei.

Cu puțin timp înainte, Ministerul Apărării a informat despre un obiect neautorizat a traversat frontiera la ora 20:45 și care a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Brănești, Orhei.

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