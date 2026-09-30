UPDATE Obiectul neautorizat a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Brănești, Orhei

Ministerul Apărării anunță că, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale informează despre un zbor neautorizat în spațiul aerian național, la ora 20:45.

UPDATE 21:28 Potrivit datelor înregistrate, obiectul a traversat frontiera la ora 20:45 din direcția loc. Șerșenți, reg.Vinița, Ucraina spre proximitatea loc. Slobozia Rașcov, segmentul transnistrian. Ulterior, acesta s-a îndreptat spre loc. Țipova, r. Rezina.

Obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona loc. Brănești, Orhei.

La ora 21:07 spațiul aerian zona Centru a fost redeschis.

Știre inițială:

„Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al R. Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, potrivit MA.

O altă dronă a fost observată în această dimineață, în jurul orei 05:40, la mică distanță deasupra municipiului Bender. Ulterior, aparatul de zbor s-a prăbușit în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat, informează Poliția.