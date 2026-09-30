UPDATE Oamenii legii au stabilit locul unde o dronă a explodat în raionul Anenii Noi. Pe o rază de aproximativ 265 de metri au fost identificate mai multe fragmente ale dronei

O dronă a fost observată în această dimineață, în jurul orei 05:40, la mică distanță deasupra municipiului Bender. Ulterior, aparatul de zbor s-a prăbușit în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat, informează Poliția.

Potrivit oamenilor legii, preliminar, în urma incidentului nu au fost raportate victime.

UPDATE 10:28 Poliția scrie că experții Secției tehnico-explozivă a Poliției examinează locul producerii exploziei aparatului de zbor fără pilot.

La fața locului, în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, experții efectuează cercetări în zona unei antene de comunicații, care aparține unui operator civil.

„Preliminar, a fost stabilit locul impactului și producerii exploziei, la o înălțime de aproximativ 40 de metri de la suprafața solului. Pe o porțiune de circa 12 metri a structurii antenei au fost depistate urme caracteristice unei explozii, inclusiv deformări ale metalului și urme ale efectului termic. Pe o rază de aproximativ 265 de metri au fost identificate mai multe fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot, inclusiv componente ale structurii, sistemului de control, alimentării și propulsiei”, scriu oamenii legii, cu precizarea că investigațiile continuă.

Știrea inițială…

Zona a fost securizată, iar la fața locului au intervenit subdiviziunile specializate ale Poliției. Experții urmează să examineze obiectul și să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului, se arată în comunicat.

Poliția a îndeamnat cetățenii să nu se apropie și să nu atingă eventualele fragmente sau obiecte suspecte și să evite zona până la finalizarea verificărilor.