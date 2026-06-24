Aprobat de Guvern: zgomotul din traficul rutier, feroviar și aerian va fi evaluat și diminuat

Zgomotul ambiental va fi evaluat și redus. Guvernul a aprobat un document care stabilește pașii prin care vor putea fi identificate zonele cu impact major și vor fi implementate măsuri pentru reducerea acestuia.

Regulamentul vizează controlul zgomotului generat de traficul rutier, feroviar, aeroporturi și activități industriale, în special atunci când acesta afectează zonele locuite, parcurile și spațiile din imediata apropiere a școlilor, grădinițelor și spitalelor, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului.

Implementarea acestui regulament se va desfășura în câteva etape succesive.

„În prima fază vor fi identificate sursele principale de poluare fonică care includ traficul anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor, căile ferate principale cu un trafic anual mai mare de 30 000 de treceri ale trenurilor, aeroporturile principale cu un trafic mai mare de 50 000 de mișcări de aeronave pe an, precum și amplasamentele unde se desfășoară activitățile industriale mari.



Ulterior, pe baza acestor date, se vor elabora hărți acustice strategice care vor indica cu precizie zonele și perimetrul unde nivelul de zgomot este depășit. În ultima etapă, autoritățile și operatorii vor folosi aceste hărți pentru a elabora și aplica planuri de acțiune”, precizează Ministerul Mediului.

Măsurile de reducere a zgomotului vor include soluții tehnice moderne, o planificare urbană mai riguroasă, optimizarea managementului de trafic și protejarea strictă a zonelor liniștite din localități.

Aprobarea documentului vine la o săptămână după ce nivelul ridicat al zgomotului generat de Festivalul „Născut în Moldova”, desfășurat în perioada 13–14 iunie 2026 în apropierea Spitalului Clinic Municipal de Copii nr. 1, a generat nemulțumiri. Asta deși în luna mai organizatorii festivalului au declarat că au luat măsuri pentru a reduce impactul evenimentului asupra instituțiilor medicale din apropierea Stadionului Dinamo, unde a avut loc evenimentul.