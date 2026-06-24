Senatul SUA cere încetarea războiului cu Iranul, într-o rară sfidare a lui Trump. Reacția președintelui american

Senatul SUA a adoptat marți o rezoluție prin care îi cere președintelui Donald Trump să pună capăt acțiunilor militare americane împotriva Iranului, marcând o rară ruptură de poziția Casei Albe, în timp ce aceasta încearcă să promoveze pacea cu Teheranul. Trump a criticat rezoluția în mare parte simbolică adoptată de Senat, calificând-o drept „fără sens”, după ce mai mulți republicani s-au alăturat democraților într-o rară ruptură de poziția Casei Albe, scrie DW.

Rezoluția a fost aprobată cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă de către Senatul controlat de republicani, după ce anterior trecuse și de Camera Reprezentanților cu sprijinul unor republicani.

Fiind o „rezoluție concurentă”, aceasta nu necesită semnătura lui Trump și are o valoare juridică disputată.

Votul a reflectat îngrijorările din Congres față de războiul început odată cu loviturile americane și israeliene asupra Iranului din februarie.

De asemenea, este una dintre puținele situații în care republicanii s-au desprins de poziția președintelui și au votat alături de opoziție, ceea ce evidențiază faptul că unii membri ai Partidului Republican al lui Trump devin tot mai sceptici față de operațiunile militare ale SUA împotriva Iranului.

Trump respinge rezoluția Congresului

Trump a criticat rezoluția Congresului, în mare parte simbolică, și a numit-o „prost sincronizată și lipsită de sens”.

„Așadar, am Iranul la pământ, gata să fie învins… iar Senatul Statelor Unite decide să organizeze un vot privind Legea Puterilor de Război, prost sincronizat și fără sens. Acești senatori mi-au făcut munca mai dificilă, dar voi duce lucrurile la bun sfârșit, într-un fel sau altul, pentru că întotdeauna reușesc!”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, un aliat al lui Trump, a calificat votul drept „o perspectivă foarte periculoasă” în contextul negocierilor cu Teheranul.

Americanii devin tot mai sceptici față de războiul cu Iranul

Votul a avut loc într-un moment în care un sondaj Reuters/Ipsos arăta că trei din patru americani nu cred că războiul cu Iranul a meritat costurile implicate. Majoritatea respondenților au afirmat, de asemenea, că este puțin probabil ca un armistițiu cu Teheranul să fie durabil.

Și unii republicani și-au exprimat îngrijorarea față de conflict și costurile sale economice, în timp ce democrații susțin că președintele a încălcat Constituția prin lansarea operațiunilor militare fără aprobarea Congresului.

Între timp, administrația Trump încearcă să transforme un acord preliminar de pace cu Teheranul într-un acord final care să reglementeze programul nuclear al Iranului, ridicarea sancțiunilor și tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz. Negocierile sunt în desfășurare.