Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani

Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile luni, 15 septembrie, afirmă surse ale Ziarului de Gardă.

Potrivit surselor, pentru 12 persoane a fost aplicată măsura preventivă pe un termen de 30 de zile, altele două au fost plasate în arest la domiciliu, iar o persoană este cercetată în stare de libertate.

Melnic a fost reținut 7 septembrie. Într-un comentariu pentru ZdG, Centrul Național Anticorupție a confirmat atunci că „mai multe persoane au fost reținute pe 7 și 8 septembrie în cadrul unei ample operațiuni, care a inclus peste 60 de percheziții, în cadrul unor dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani”.

Viorel Melnic a fost ales deputat în Parlament în circumscripția uninominală nr. 48, deschisă pentru cetățenii din regiunea transnistreană după alegerile din februarie 2019, dar a renunțat la mandat în luna iulie, la scurt timp după ce Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor au părăsit R. Moldova. El și-a depus mandatul, spunând într-o declarație că în „parlamentul ales prin sistemul electoral mixt deputatul independent este limitat in posibilități și nu poate răspunde exigențelor alegătorilor, mai cu seama a celor care l-au ales”.

În perioada guvernării comuniștilor, Melnic a fost viceministru al Economiei, iar între anii 2008-2009, a fost şef al Serviciului Vamal al R. Moldova. Până în anul 2015 a făcut parte din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus pe atunci de Igor Dodon.

El a fost exclus din organele de conducere ale Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, după ce Dodon ar fi aflat despre implicarea lui Melnic în schemele frauduloase de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. La începutul anului 2016 Melnic a fost numit în funcția de consilier pe principii obștești pentru probleme economice, al primarului Ilan Șor. Ulterior, Viorel Melnic a devenit conducătorul AO „Pentru Orhei”, afiliată lui Șor.

Potrivit portalului anticorupție.md, Melnic a fost președinte al Consiliului de Administrație al băncii Unibank. Numele lui a apărut şi în raportul companiei Kroll, care investighează furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Melnic era vizat drept posibil complice la „Jaful secolului”, în calitate de acționar și președinte al Consiliului de administrație al Unibank. El a declarat însă pentru Rise Moldova, că a ieșit din bordul instituției financiare „înainte de scandalul Kroll”.