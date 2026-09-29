LIVE TEXT O instituție de învățământ din Kiev, lovită de o rachetă rusească, anunță autoritățile ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1679

UPDATE 08:48 Mai multe rachete și drone au lovit Kievul în noaptea de 29 septembrie, în timpul unui atac al forțelor ruse asupra capitalei ucrainene, care se desfășoară de mai multe zile. O instituție de învățământ a fost lovită de o rachetă rusească, provocând un incendiu, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko, scrie presa ucraineană.

Fragmentele unei rachete au căzut în curtea unui bloc de locuințe, însă nu a fost raportat niciun incendiu. Separat, fragmente au căzut pe teritoriul unei proprietăți rezidențiale private din raionul Solomianski.

În raionul Pecersk, a izbucnit un incendiu într-o clădire nerezidențială cu trei etaje.

Reporterii de la The Kyiv Independent aflați în capitală au relatat că au auzit explozii în mai multe zone ale orașului și au observat sisteme Patriot PAC-3 în acțiune.

Echipele serviciilor de intervenție se îndreaptă spre locurile afectate, a declarat Kliciko.

Ultimele atacuri au avut loc după patru zile consecutive în care forțele ruse și-au intensificat atacurile asupra capitalei.

Pe 28 septembrie, dronele rusești au lovit centrul Kievului în timpul zilei, omorând două persoane și rănind alte 26.

În centrul orașului, clădirea Academiei Naționale de Științe a Ucrainei a fost cuprinsă de flăcări, în timp ce ministrul Educației și Științei, Andrii Butenko, a anunțat că și una dintre clădirile ministerului a fost avariată.