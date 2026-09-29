Un tânăr de 17 ani a murit într-un accident rutier produs în satul Rujnița, iar alți trei au ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc luni seară, 28 septembrie, în jurul orei 22:30, în satul Rujnița, Ocnița, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

Potrivit cercetărilor preliminare, un tânăr de 18 ani, care nu deține permis de conducere, aflându-se la volanul unui Audi Q7, în timpul deplasării pe un sector de drum în curbă, ar fi pierdut controlul asupra mijlocului de transport, ajungând într-un copac.

În urma impactului, un pasager de 17 ani a decedat la fața locului.

„Alți trei tineri, inclusiv conducătorul auto, au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, se spune comunicat.

Pe caz a fost inițiat un proces penal, iar șoferul a fost reținut pentru 72 de ore.

Polițiștii susțin că acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.