VIDEO Energocom neagă că a cumpărat VMS din creditul BERD de 400 de milioane de euro. Costiuc: „S-a crezut un fel de bancă”

Reprezentanții Energocom susțin marți, 29 septembrie, că afirmația potrivit căreia compania de stat achiziționează Valori Mobiliare de Stat (VMS) din mijloacele împrumutate de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) „este un fals”. Instituția menționează, într-un comunicat, faptul că Energocom a achiziționat Valori Mobiliare de Stat, însă „exclusiv din surse financiare proprii, și nu din fondurile BERD”. Declarația vine după mai multe acuzații în acest sens lansate în spațiul public de către deputatul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc.

Potrivit instituției, creditul BERD, în valoare de până la 400 milioane de euro, are o destinație strictă: finanțarea achizițiilor de gaze naturale și energie electrică necesare asigurării securității energetice a R. Moldova.

„Documentația publică a BERD prevede că achizițiile finanțate în cadrul proiectului sunt realizate conform regulilor de procurare ale Băncii, iar contractele de gaze sunt atribuite furnizorilor precalificați în baza procedurilor agreate cu BERD.

Precizăm că suma de 400 de milioane de euro nu este transferată direct în conturile S.A. „Energocom”. Debursările din acest credit se efectuează în baza contractelor eligibile rezultate din procedurile de achiziție și a documentelor justificative. Mecanismul aplicat în proiectele BERD pentru achiziția gazelor prevede un control clar al destinației banilor și plata către furnizorii eligibili, astfel încât aceste mijloace nu pot fi redirecționate pentru plasamente financiare precum Valori Mobiliare de Stat. BERD a descris explicit acest mecanism și în facilitățile anterioare acordate Energocom, unde debursările erau efectuate direct către furnizorii precalificați.

Menționăm că Energocom a achiziționat Valori Mobiliare de Stat, însă exclusiv din surse financiare proprii, și nu din fondurile BERD. Subliniem că pe lângă activităţile reglementate în baza obligaţiei de serviciu public, Energocom operează şi pe piaţa liberă a gazelor şi energiei electrice, iar plasamentele în valori mobiliare de stat au fost realizate în scopul gestionării eficiente a disponibilităților bănești în conturile bancare a Companiei”, precizează Energocom.

De asemenea, compania susține că prima utilizare a creditului pentru anul gazier 2025–2026 a fost rambursată integral în luna aprilie 2026, soldul acestuia fiind zero. Totodată, conform companiei”, prima debursare pentru anul gazier 2026–2027 a avut loc abia la sfârșitul lunii septembrie 2026, în timp ce plasamentele în VMS au fost realizate în perioada iunie–septembrie 2026 din lichiditățile proprii ale companiei.

„Facilitatea BERD a fost instituită pentru proiectul „Consolidarea securității energetice a R. Moldova” și este destinată achizițiilor strategice de gaze naturale și energie electrică. Informațiile privind scopul, structura și condițiile generale ale proiectului sunt publice atât pe pagina BERD, cât și în documentele autorităților R. Moldova”, mai menționează Energocom.

Astfel, Energocom menționează că nu există o redirecționare a mijloacelor BERD destinate achizițiilor de energie către finanțarea datoriei de stat. „Cele două operațiuni au surse de finanțare și mecanisme distincte”, susține Energocom.

Marți, 29 septembrie, deputatul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat, într-o înregistrare video, că, în 2026, Energocom a cumpărat Valori Mobiliare de Stat din banii împrumutați de la BERD.

„(…) Energocom operează cu bani împrumutați de la BERD. A împrumutat 400 de milioane de euro la condiții avantajoase, Guvernul fiind garantul acestui împrumut. Acest împrumut cu care operează Energocom și cumpără gaze naturale de pe piața liberă au o singură destinație. Mai mult nu aveau voie să facă nimic cu acești bani (…). Întrebarea mea pentru directorul Energocom: este adevărat că în 2026, la început de an, ați procurat Valori Mobiliare de Stat? Câți bani din sumă ați împrumutat Guvernului pentru a cumpăra Valori Mobiliare de Stat? Energocom s-a crezut un fel de bancă (…)”, a spus Costiuc.

După dezmințirea publicată de Energocom, reprezentanții partidului „Democrația Acasă” au calificat comunicatul companiei de stat drept „joc de cuvinte și tehnicități de fațadă”. Iar Costiuc a solicitat procuraturii „deschiderea unui dosar penal”.

​„Dezmințirea publicată de S.A. Energocom nu face altceva decât să confirme miezul problemei: compania de stat împrumută Guvernului bani prin achiziția de Valori Mobiliare de Stat (VMS), încercând doar să se acopere în spatele unor explicații tehnice despre conturi separate și proceduri de debursare directă BERD (…). ​În loc să ofere transparență totală, comunicatul ridică semne de întrebare și mai mari: efectul de „fungibilitate” a banilor – chiar dacă BERD plătește direct furnizorii externi de gaze, utilizarea creditului extern eliberează fondurile proprii ale Energocom (…)”, se menționează într-o postare a partidului „Democrația Acasă”.