„MAE cere Federației Ruse să înceteze imediat orice acțiune care amenință securitatea R. Moldova”. Reacția MAE după ce mai multe drone au survolat țara

În contextul dronelor care au survolat R. Moldova în dimineața zilei de 24 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a declarat că „condamnă ferm” încălcările repetate ale spațiului aerian al R. Moldova de către drone rusești, lansate în cadrul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

„În această dimineață, mai multe drone au pătruns ilegal în spațiul aerian național, iar două dintre ele au explodat pe teritoriul țării. Aceste incidente reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității Republicii Moldova și pun în pericol direct viața cetățenilor. Responsabilitatea pentru ele revine integral Federației Ruse, care își extinde războiul de agresiune dincolo de frontierele Ucrainei. MAE cere Federației Ruse să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiune care amenință securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi”, a transmis MAE.

Patru drone au survolat R. Moldova în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, de patru drone, anunță Ministerul Apărării al R. Moldova. Pentru o perioadă, spațiul aerian din zona de nord a fost închis.

Potrivit oamenilor legii, în două localități s-au auzit explozii. Poliția a localizat unul dintre locurile producerii exploziilor. Este vorba despre un câmp din adiacentul unei ferme din localitatea Cernița, raionul Florești. A doua explozie ar fi avut loc, potrivit informațiilor preliminare, în Camenca din stânga Nistrului.