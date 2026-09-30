Principalul suspect în cazul împușcăturilor de la Botanica a fost reținut, după ce Poliția anunța în ianuarie că „în urma difuzării premature a unor informații în spațiul public, acesta s-a eschivat în stânga Nistrului”

Poliția a informat că bărbatul de 28 de ani, anunțat în căutare în legătură cu incidentul armat produs la 22 ianuarie, în curtea unui bloc de pe bulevardul Dacia din capitală, a fost identificat și reținut de polițiștii Inspectoratului din Bender.

La 22 ianuarie, Poliția a fost sesizată despre producerea unor împușcături. La fața locului, oamenii legii au stabilit că un tânăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de persoane necunoscute.

Pe 27 ianuarie, deputatul Vasile Costiuc a publicat un mesaj video în care a spus că victima atacului armat din sectorul Botanica „s-a adresat anterior poliției de la Botanica precum că a fost amenințat cu răfuială fizică de infractori, iar poliția a neglijat plângerea lui și nu a pornit proces penal”. Deputatul a declarat că Poliția a anunțat reținerea a doi suspecți abia după ce informațiile au fost făcute publice, iar conflictul ar fi pornit de la o datorie „fictivă”, „inventată” de suspecți.

De cealaltă parte, Poliția menționat că „în urma difuzării premature a unor informații în spațiul public, chiar în momentul în care erau întreprinse acțiuni operative de percheziții și reținere a principalului suspect, acesta s-a eschivat în stânga Nistrului”.

La fel, în replică deputatului Vasile Costiuc, Inspectoratul General al Poliției a publicat pe 27 ianuarie, un mesaj în care dezminte informațiile comunicate de alesul poporului.

„Poliția califică drept regretabil faptul că unele persoane publice își folosesc repetat statutul pentru a denigra Poliția și pentru a-și crește paginile de socializare. Precizăm că respectiva persoană (victima), intens mediatizată de deputatul Vasile Costiuc, nu a depus anterior plângeri la Poliție privind faptul că s-ar fi simțit amenințată. Mai mult, tânărul vizat, care în acest caz are statut de victimă, figurează în 19 procese, având statut de contravenient, bănuit, învinuit sau inculpat, majoritatea pentru fapte de huliganism, aflate la moment în gestiunea instanțelor de judecată.

Oamenii legii au postat și un video cu momentul reținerii.