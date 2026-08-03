Cum va fi vremea luni, 3 august

Pentru ziua de luni, 3 august, continuă să fie valabilă avertizarea emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) de cod galben de caniculă în toată țara. Cerul va fi predominant senin. În anumite zone ale țării, temperatura maximă va depăși +36 de grade Celsius.

În centrul R. Moldova, cerul va fi senin, iar temperaturile maxime ziua vor atinge 34°C.

În sudul țării se prevede vreme mai caldă, cu maxime de până la +36°C.

În nordul republicii, valorile maxime din termometre vor ajunge la +33°C.

Codul galben este valabil pentru întreg teritoriul R. Moldova în perioada 1-3 august.



