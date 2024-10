VIDEO În slujba Moscovei. Trei luni printre „robii” lui Șor. Investigație ZdG sub acoperire

Ziarul de Gardă a pătruns din nou în rețeaua lui Ilan Șor. Timp de trei luni am documentat din interior cu ajutorul unei camere ascunse cum circulă banii și cum sunt racolați și ademeniți oamenii care lucrează pentru Ilan Șor, în slujba Moscovei. Miza – deturnarea cursului european al țării prin compromiterea referendumului din 20 octombrie și votul pentru un candidat susținut de Șor, care urmează să fie anunțat cu doar o zi înaintea scrutinului.

Timp de trei luni, Măriuța Nistor, reportera ZdG sub acoperire, acționând sub o identitate falsă, a participat la așa-zisele proteste organizate de oamenii lui Șor înainte sau după ședințe de judecată, la întâlniri electorale cu unul dintre candidații lui Șor, pe care însă oamenii oligarhului care se ascunde la Moscova mizează că va fi scos din cursă și chiar a împărțit pliante cu falsuri despre Uniunea Europeană și Uniunea Eurasiatică.

Reporterei ZdG i-a fost deschis un cont într-o bancă de stat din Rusia, folosind date personale care NU există în realitate. Cu ajutorul echipei tehnice a ZdG, am „clonat” un buletin de identitate cu date inventate, iar în luna septembrie, după aproape două luni în slujba lui Șor și a Moscovei, reportera ZdG a primit „iablociki”-le (meriȘOaRele, n.r.) promise, adică 15 mii de ruble rusești, echivalentul a circa 2,7 mii de lei. În final, s-a ales cu mai puțini bani pentru „munca” sa după ce, pe drum, au fost percepute mai multe comisioane, atât de către băncile implicate în tranzacții, cât și de către persoanele fizice care o coordonau. În octombrie, pe același cont au fost transferate încă 15 mii de ruble. În toată această perioadă, reportera ZdG era telefonată periodic „de la Moscova” pentru a i se mulțumi pentru activitatea sa.

Totul a funcționat chiar și în ziua în care poliția și procuratura anunțau că au descoperit schema prin care circa 130 de mii de cetățeni ai R. Moldova au fost mituiți pentru votul lor din 20 octombrie, dar și după anunțul organelor de drept.

La doi ani de la publicarea investigației „Protestatari în chirie”, în care demonstram că participanții la protestele organizate de fostul Partid „Șor” erau plătiți, ZdG a pătruns din nou în rețeaua lui Ilan Șor. Am găsit o realitate similară, unde banii dictează și alimentează orice mișcare și spirit protestatar. Diferențele sunt însă la nivel de organizare și transmitere a banilor.

„Lumea vine că (cei din echipa lui Ilan Șor, n.r.) mai plătesc. Dacă n-aveau să plătească, nu vedeai pe nimeni aici”

26 iunie 2024. În fața judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, unde se examina dosarul bașcanei Evghenia Guțul, cercetată penal pentru implicare în finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, urma să aibă loc un protest în susținerea acesteia. Reportera Măriuța Nistor a inventat o poveste, și-a ales un nume nou – Ana Nastas și a început aventura infiltrării printre oamenii care lucrează pentru Ilan Șor, în slujba Moscovei.

Reportera ZdG a ajuns cu o oră și jumătate înainte de începerea protestului. Pe o bancă din apropiere se ascundeau de soare o femeie și un bărbat, ambii trecuți de 60 de ani, care s-au dovedit a fi cetățeni aflați în slujba lui Șor. Sub pretextul că e prima data invitată la un protest, Măriuța Nistor, alias Ana Nastas, a încercat să afle detalii despre organizare și remunerare.

Protestatara: Pe scaun trebuie să stăm acum, până se îngrămădește lumea. Pe urmă, ne ridicăm în picioare să ne vadă toți, că ne arată la televizor pe urmă.

ZdG: Dar trebuie să publicăm după protest ceva pe internet?

Protestatara: Nu. Chiar dacă îți cere cineva interviu, să nu vorbești!

„Instruirea” a continuat cu alte detalii.

Protestatara: Trebuie să strigi aici (la protest, n.r.)!

ZdG: Ce să strigăm?

Protestatara: Cea cu microfonul mare, care cu aparatura ceea… ce spune ea trebuie să fii atentă și nu numai trebuie să te duci, dar și să strigi. Ce spun ei, aceea strigăm: Jos Sandu, Jos…!

Bărbatul de alături se implică în discuție și dezvăluie adevăratul motiv pentru care este prezent la protest: „Lumea vine că (cei din echipa lui Șor, n.r.) mai plătesc. Dacă n-aveau să plătească, nu vedeai pe nimeni aici.”

Același argument îl are și femeia.

Protestatara: Înainte era mai multă lume, acum e tare puțină, nu știu.

ZdG: Dar de ce?

Protestatara: Nu știu.

ZdG: Poate nu plătesc?

Protestatara: D-apoi dacă nu vor plăti, eu nici nu mai vin. Eu am lăsat lucru…

„Ai să primești 1000 de lei pe lună”

Deși era un protest la care se presupunea că oamenii au venit din proprie inițiativă pentru a-și manifesta nemulțumirea față de guvernare și a o susține pe Evghenia Guțul, discuțiile despre bani umbreau alte subiecte.

Altă protestatară: Ești liberă, dacă ai să vii, ai să primești 1000 de lei pe lună. Măcar atâta, tot o să fie înainte. Numai nu mai spune la nimeni!

ZdG: Aaa, dar nu pe protest?

Protestatara: Pe lună, nu pe protest. Înainte era pe protest.

Organizator: „Puteți să țineți (o pancartă, n.r.)?” Protestatar: „Nu. Mă doare burta.” Organizator: „Te doare burta, nu mâinile.”

8 iulie. O nouă ședință de judecată în dosarul finanțării ilegale a partidului „Șor”, în care este cercetată Marina Tauber. Un tânăr merge prin mulțime și împarte pancarte cu lozinci în susținerea Marinei Tauber, a Evgheniei Guțul și a lui Ilan Șor.

Același tânăr s-a apropiat și de reportera ZdG, Măriuța Nistor și i-a cerut să meargă în fața camerei video care înregistra evenimentul pentru a umple golurile create în spatele vorbitorilor, printre care Reghina Apostolova, Valerii Klimenco și Alexei Lungu.

Organizatorul: Te rog să te apropii mai în față!

ZdG: Dar acolo e cald.

Organizatorul: Lângă carabinieri. Aici e umbră, apropo. Aici. Du-te mai aproape!

Așa a ajuns reportera ZdG chiar în spatele lui Alexei Lungu – cu el a interacționat de mai multe ori în calitate de jurnalistă și risca să fie recunoscută. A încercat să-și ascundă fața după o pancartă, după care a plecat din preajma acestuia. Gestul l-a deranjat pe organizator. Cu un ton care-i trăda nemulțumirea, tânărul i s-a adresat reporterei ZdG: „De ce ești aici? Eu doar pe tine acolo te-am pus!”

Protestatar: „O mie (de lei, n.r.). Asta-i taxa la dânșii. Pe urmă, de la 1 august, o să pună câte trei mii”

Departe de fruntașii protestului, Măriuța Nistor a început să discute din nou cu oamenii aflați la manifestație. Unul dintre aceștia i-a dat asigurări că plata lunară va crește începând cu 1 august, de la o mie la trei mii de lei.

Protestatarul: Pe scurt, 1000 de lei, vii sau nu vii, ți-o dă.

ZdG: Dar dacă vin la proteste, cât îmi mai dă?

Protestatarul: Tot 1000. Asta-i taxa la dânșii. Pe urmă, de la 1 august, o să pună câte 3000. Cui 6, cui 3… ceva este…

„Propiska”

După câteva minute de discuții, protestatarul a ținut să i-o prezinte reporterei ZdG pe Raisa – „komandira” (comandanta, n.r.) lui de la Dobrogea, un sat din componența orașului Sîngera, mun. Chișinău.

ZdG: Dar oare pot să trec eu la tanti Raisa sau Raia, cum o cheamă… că eu am venit așa.

Protestatarul: Tanti Raisa, se poate de primit pe dânsa la noi în colectiv? Că noi ne cunoaștem.

Raisa: Pe cine?

Protestatarul: Pe dânsa…

Raisa: Dar ea de unde-i?

ZdG: Eu sunt studentă, eu stau la cămin.

Raisa: Unde?

ZdG: La Gheorghe Cașu.

Raisa: Dar unde ai „propiskă” (viză de reședință)?

ZdG: În general, nu în Chișinău.

Raisa: Dacă nu în Chișinău, nu putem. Nouă ne trebuie cu „propiskă”.

ZdG: Dar dacă să mi-o schimb?

Raisa: Dacă o pui la tine temporar la „propiskă”, poftim (arătând spre bărbatul cu care discutam, n.r.).

Pentru a ajunge în grupul coordonat de Raisa, Măriuța Nistor trebuia să-și schimbe viza de reședință la o adresă din satul Dobrogea.

Raisa: Știți, noi toți suntem după reședință. Trebuie să găsiți pe cineva să vă facă o reședință temporară. Eu sunt din Dobrogea. Sunt președinte. Te iau și pe tine, și pe alții, dar trebuie să faci reședință, cel puțin temporară. Oricum nu vei vota pentru Maia Sandu.

ZdG: Dar eu pot să votez… Eu am fost la proteste, dar încă nu-s înregistrată.

Raia: Ca să fii înregistrată, trebuie să îți faci reședința la Dobrogea. Eu sunt de la Dobrogea președinte.

Cu ajutorul echipei tehnice a ZdG și a programelor de editare a imaginilor, am creat imitația unui buletin de identitate. Ana Nastas era acum un personaj „cu acte în regulă”. Nu am uitat de cel mai important detaliu – „propiska”, adică viza de reședință. Odată ce a fost perfectată imitația buletinului, reportera ZdG a transmis copia acestuia Raisei pentru a putea fi înregistrată în baza lor de date.

Nu ești de la PAS trimisă? Știu că sunt spioni. Să nu fii trimisă de la poliție”

24 iulie. Raisa a chemat-o pe reportera ZdG la Dobrogea, unde urma să aibă loc o întâlnire a grupului său cu unul dintre superiorii Raisei. Măriuța Nistor a fost întâmpinată cu îndoieli și multe întrebări.

Raisa: Ana, iaca eu mă mir. Dar știi de ce? Câtă lume acolo era și tăman de noi te-ai apropiat. Să n-am probleme eu în colectivul meu. Nu ești de la PAS trimisă? Nu, eu te întreb. Dacă da, da.

ZdG: Tanti Raia, eu sunt la buget, eu am și bursă. Ap știi ce bursă eu am?

Raisa: Știu că-i puțină. Dar știi că sunt spioni.

ZdG: Iaca eu pot să trăiesc?

Raisa: Iaca de ce te-am întrebat…

ZdG: Nu, nu, nu, tanti Raia, eu îți mulțumesc. Dar știi de ce? Pentru că matale m-ai luat. Eu îți spun, am vorbit și toți îmi spuneau că trebuie să am propiskă, dar nimeni nu mi-o spus: du-te, fată hăi, și fă-ți reședință undeva. Nimeni nu mi-o spus așa. Iaca matale mi-ai spus că trebuie să am propiskă și du-te și fă-ți propiskă.

Raisa: Totuna o să aflu de unde ești tu. O să găsim noi cine te-o trimis și de unde ești. Dar nu vreau ca să avem probleme. La noi totul e normal, tot colectivul e drujnîi (prietenos, n.r.). Și dacă ești fată cinstită, te luăm în colectiv. Să nu fii trimisă de la poliție. Și dacă da, nu-i nimic, ne spunem „la revedere”.

După ce reportera ZdG a reușit să-i câștige încrederea și s-o convingă că nu este spioană, „komandira” Raia a prezentat-o colectivului său.

Raisa: Fată nouă în colectivul nostru.

Nadejda: Cum familia?

ZdG: Nastas.

Nadejda: Dar numele?

ZdG: Ana.

Raisa a ținut să o informeze pe Măriuța Nistor că „bani, nu știu când vor fi bani, dar vor fi… la urmă. Că nu ne dă în fiecare lună, ne dă așa, când peste o lună…, dar ne dă.”

Salariu lunar și „iablociki” (meriȘOaRe, n.r.)

Cu o oră întârziere, ceea ce părea a fi o normalitate, a ajuns și omul pentru care Raisa adunase activiștii la Dobrogea – Alexandru ori Sașa, așa cum își permitea „komandira” să-i mai spună. Nemulțumit că oamenilor le era frică să dea datele din buletin, Alexandru a adus câteva explicații: „Pașaportul ne trebuie pentru a vă face contract. Acum nu Raia vă va împărți «iablociki», dar în fiecare lună, de pe 1 până pe 10, din august, veți primi ca activist 3000. Dacă veți îndeplini planul ca activist – 3+3, adică 6 pentru lună. Planul încă nu-l știm, pe voi vă va suna.”

Alexandru – centru și Raisa – stânga, la prima ședință la care a participat reportera ZdG

Așadar, aflăm că banii sunt numiți „iablociki” și că nu vor mai fi împărțiți cash, așa cum se întâmpla acum doi ani, ci vor veni pe cardurile care urmau a fi deschise.

Înconjurat de activiști, adică oamenii care au rolul de a racola simpatizanți – pătura cea mai de jos a piramidei politice în vârful căreia tronează Ilan Șor, Alexandru punctează ultimele indicații venite de la Moscova.

„Fiecare activist trebuie să adune… vă amintiți, scriați pe foaie simpatizanți, acum nu trebuie să scrieți. Ei trebuie să aibă telefon și eu voi da linkul Raiei. Eu voi da linkul Raiei, ea vă va da vouă, ei se vor înscrie, acolo sunt patru întrebări. Fiecare simpatizant are 2000 pe lună. Voi aveți 3+3. Ca voi să știți cifrele. Întrebări sunt?” – a precizat acesta.

Iar întrebări au fost. Tot despre bani, firește.

Raisa: Întrebarea tuturor este când va fi achitarea.

Alexandru: Care?

Raisa: De ce tăceți? (se adresează „komandira” Raia către oamenii adunați, n.r.)

Alexandru: Raia v-a adus. A fost la Moscova și v-a adus vouă bani. Trebuia să primiți pentru ianuarie, februarie. Dar în februarie v-am dat bonus, pentru că noi nu am lucrat, eu am decis cu conducerea să vă dăm bonus. Și pentru martie. Trebuia să primiți trei. Acum vă spun – iulie. În aprilie nu am lucrat, am fost toți la Moscova. În iunie și mai nu am lucrat nimeni, nimic, nici gazete, am fost la Moscova. Voi sunteți scriși pe contracte, cine a dat la timp pașaportul. În iulie, tot nimeni dintre voi nu a lucrat. Protestele intră în plata pe care ați primit-o de o mie de lei.

Prima misiune – manifestație în fața aeroportului

27 iulie 2024. La o zi după întâlnirea de la Dobrogea, reportera ZdG a fost chemată la prima misiune – o manifestație ce urma să aibă loc la aeroport. Nu i s-a explicat de ce trebuia să meargă și ce trebuia să facă. Ajunsă la aeroport, Măriuța Nistor a întrebat din nou care este scopul prezenței lor acolo.

ZdG: Tanti Raia, dar ce va trebui să facem?

Raisa: Nu știu, amuș o să vedem, fetelor, eu de unde să știu? O spus să venim, înseamnă că venim.

Măriuța Nistor, la aeroport

Unii protestatari, mai experimentați, i-au sugerat reporterei ZdG ce ar trebui să spună dacă este întrebată de poliție ce face în fața aeroportului.

Un protestatar: Dacă te întreabă cineva ceva, zici că o aștepți pe mama. „Dar de ce stai aici?” Zici: Dar eu știu…

O protestatară: Zici: stă lumea, stau și eu.

Protestatarul: Întâlnesc un om…

Protestatara: Da.

Reportera ZdG urma să-l întâmpine pe Mika Bodalyan, unul dintre coordonatorii Platformei „Evrazia”, fondată de Ilan Șor la Moscova. Acestuia nu i-a fost permisă intrarea în R. Moldova. Cu toate acestea, oamenii chemați de Șor la aeroport nu au fost lăsați să plece acasă decât seara târziu.

Cont în banca rusă „Promsvyazbank”

6 august 2024 e ziua în care am primit confirmarea că Ana Nastas, adică identitatea falsă a reporterei ZdG, a fost înregistrată în baza de date a băncii ruse „Promsvyazbank”. O bancă din Rusia, deținută de statul rus, i-a deschis reporterei sub acoperire un cont doar în baza imitației unui buletin de identitate și fără ca ea să fi scris vreo cerere în acest sens. Printr-un sms a primit și codul pe care urma să-l folosească pentru a accesa contul.

Reportera ZdG a instalat aplicația Promsvyazbank și s-a logat cu datele primite prin sms. Soldul era 0, însă a primit asigurări de la „superiorii” ei că oricând poate fi suplinit.

„Înainte primeam (bani, n.r.) ca lumea, tot normal, dar acum cu telefoanele”

7 august 2024. Măriuța Nistor a fost invitată din nou la Dobrogea la „zasedanie”, așa cum numeau oamenii aceste întâlniri. Și de această dată, Alexandru, șeful de la Chișinău, s-a lăsat așteptat, întârziind cu o oră. Între timp, activiștii, majoritatea vârstnici, neobișnuiți cu telefoanele moderne și aplicațiile mobile, se apropiau nemulțumiți, cu telefoanele și buletinele în mâini, așa cum li s-a cerut, pentru a se înregistra într-un chatbot de pe Telegram. „Komandira” Raia încerca să liniștească spiritele.

Raisa: Pentru voi, nu pentru mine. El (Alexandru, n.r.) a spus să aveți toți telefoane de acestea. El de asta vine, să facă programă în telefon.

Un activist: El ne-a dat telefoane ca să facă programă în telefon?

Raisa: Fiecare trebuie să aibă telefon.

Activistul: Nu trebuie. Iaca eu de care am.

Raisa: Dacă vrei să primești ceva, trebuie să ai telefon.

O activistă: Înainte primeam (bani, n.r.) ca lumea, tot normal, dar acum cu telefoanele… Nicio boaghie, nimic nu știu…

ZdG: Aaa, banii o să ni-i transmită pe telefon?

Activista: Dar eu nu știu, nimic nu știu… eu am lucrat în fermă, n-am lucrat în telefoane.

După venirea lui Alexandru, a început înregistrarea „activiștilor” în chatbot-ul de pe Telegram. Măriuței Nistor, fiind cea mai tânără dintre cei prezenți la adunare, i-a revenit rolul de a ajuta activiștii din organizație, în mare parte oameni în etate, să se înregistreze în chatbot-ul de pe Telegram.

Imediat după accesarea chatbot-ului, numit „Condrița 44”, trebuia selectată limba, opțiunile fiind rusă sau moldovenească. Ulterior, activiștii urmau să parcurgă alți câțiva pași, inclusiv expedierea fotografiei buletinului de identitate. La final, pașii parcurși erau confirmați printr-un selfie video de câteva secunde.

Raisa: Pentru ce trebuie să dăm buletinele?

Alexandru: De aceea pentru ca voi să primiți un card fizic ca să puteți scoate. Acum electronic. În format electronic, eu tot văd banii, dar dacă nu aveți card… Dar pentru a o primi, trebuie să îndepliniți planul ca activist. Eu nu am de gând să zbor la Moscova de 20 de ori. Și pentru tine, și pentru mine să plătească 1000 de euro. Plus hotel și trai. Asta-i la toți problemă.

Alexandru: „Dar voi ce, doar pentru bani veniți?”; Raisa: „Bineînțeles că pentru bani vin.”

Faptul că reportera ZdG, fiind nou-venită, a primit mesaj de la Promsvyazbank, iar unii activiști mai vechi de la Dobrogea nu primiseră încă, a stârnit nemulțumiri.

O activistă: Eu nu am primit mesaj.

Alexandru: De care mesaj?

Activista: Ea spune că trebuia să primim mesaj.

Alexandru: Ce a făcut ea?

Raisa: Eu mă uit că tuturor le-a venit.

Activista: Aaa, dacă nu suntem pe Telegram, înseamnă că nouă așa mesaj nu ne va veni?

Raisa: Anei i-a venit mesaj, ea ce a făcut de i-a venit mesaj? Nouă…

Alexandru: Eu am să vă blochez tuturor cardurile pentru asta.

Raisa: De ce?

Alexandru: Eu pun bifă și celor noi, pentru ca contabilitatea să vireze bani. Eu dau impuls celor noi, ca ei să se miște și să ne dea oameni.

Apoi a urmat o nouă discuție despre bani versus loialitatea față de partid. Oamenii au fost sinceri cu șefii lor și le-au spus că tot ce contează sunt banii.

Alexandru: Încă o dată întreb: pentru ce vrei bani?

Raisa: Pentru protest întreabă oamenii.

Un activist: Eu rusește nu știu…

Alexandru: De ce tu ceri de la mine bani pentru miting? Tu vrei bani?

O activistă: Dar cum? Ce, degeaba am umblat, am alergat?

Alexandru: Cum? Pentru ce? Tu ai primit 1000 de lei? Ianuarie, februarie, martie… Dar eu am dat în februarie. Tu mi-ai spus mie mulțumesc?

Activista: De câte ori am spus…, dar tu nu înțelegi moldovenește.

Alexandru: Dar voi ce, doar pentru bani veniți?

Raisa: Bineînțeles că pentru bani vin, Sașa, ei nu-ți vor spune. Bineînțeles că pentru bani vin.

Alexandru: Dar ce, pentru idee să veniți vă este greu?

O activistă: Bineînțeles că este complicat.

Alexandru: Dar pentru ce ne trebuiți în echipă dacă veniți doar pentru bani?

Activista: Cum vin toți pentru bani, așa și noi.

12 august 2024. Reportera ZdG se înregistrează și ea pe chatbot-ul din Telegram în calitate de activistă. O zi mai târziu primește linkul atribuit „activistei” Ana Nastas, pe care urma să-l folosească pentru a „racola” simpatizanți, ca într-o adevărată piramidă economică. Fiecare simpatizant atras în grup înseamnă bani în plus pentru fiecare activist și un posibil vot în plus pentru partidele lui Șor.

Primul „salariu” – 15 mii de ruble rusești pe contul Promsviazbank

26 august 2024. Pe contul reporterei ZdG, adică al activistei de partid Ana Nastas, de la banca rusească „Promsviazbank” au fost transferate 15 mii de ruble, echivalentul a 2,7 mii de lei moldovenești, atât cât a fost promis pentru munca de activist. Singura problemă era că nu putea fi accesată aplicația Promsviazbank, întrucât Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova le-a cerut operatorilor de telefonie mobilă să o blocheze.

Pe parcursul lunii august, imediat după ce a devenit activistă cu un contract oficial trimis pe Telegram, reportera ZdG primea apeluri frecvente „de la Moscova”, așa cum o prevenise „komandira” Raia. În una dintre multiplele conversații cu cei de la Moscova, i s-a oferit o soluție pentru a folosi aplicația Promsviazbank blocată de SIS pe teritoriul R. Moldova.

Moscova: Spuneți-mi, vă rog, ați primit sms de la banca PSB?

ZdG: Da. Eu am primit.

Moscova: În mărime de 15 mii. Aceasta este mulțumirea dumneavoastră pentru aprilie, mai, iunie și iulie. Curând va fi pentru august. Dumneavoastră puteți intra în cabinetul personal?

ZdG: Nu. Eu l-am activat, dar acum nu pot deschide.

Moscova: Descărcați VPN românesc.

ZdG: Ce?

Moscova: Vă trebuie să descărcați anume VPN românesc. Anume românesc.

Raisa: „Tu ești obligată să vii, că tu lucrezi cu noi.”

Fiecare zi care a urmat însemnau apeluri de la „komandira” Raisa. Aceasta îi cerea insistent reporterei ZdG să îndeplinească diverse sarcini.

Raisa: Ascultă, are rost, că tu ai primit bani pe cont și trebuie să lucrezi. Are rost, că tu trebuie să vii și să dai hârtii la oameni, are rost și să faci fotografii. Are rost să vii la mine astăzi.

ZdG: Am înțeles. Dar dacă sunt mai multe persoane, cred că pot să fac.

Raisa: Sunt mai multe, dar chiar dacă este una, trebuie să fii. Tu ești obligată să vii, că tu lucrezi cu noi. Și nu înțeleg de ce tu nu răspundeai, tu erai la ora 05:00 pe internet. Eu te-am sunat și tu n-ai ridicat, Nadia te-a sunat și tu nu ai ridicat, ce înseamnă asta, Ana? Trebuie să ții întotdeauna telefonul lângă tine. Când eu te sun, tu să ridici.

ZdG: Bine, bine, tanti Raia.

Raisa: Bine, bine… așa nu se face lucru, ai venit 2 zile și ai primit 3 mii de lei și nu lucrezi defel. Eu te aștept la ora 05:00.

Reportera ZdG, obligată să împartă pliante anti-UE

După ce a fost dojenită de dimineață, în seara zilei de 2 septembrie, reportera ZdG a mers la Dobrogea, unde a ajutat doi activiști să se înregistreze pe chatbot-ul de pe Telegram. Ulterior, a primit indicația să împartă pliante cu falsuri despre Uniunea Europeană și laude la adresa Uniunii Economice Eurasiatice. Pentru că jurnalista Măriuța Nistor a decis că nu e corect să împartă dezinformare, a plecat acasă fără a distribui pliantele. Pentru că nu i-a transmis fotografii cum împarte pliante, Raisa a dojenit-o din nou. Așa că a fost nevoită să revină la Dobrogea pentru a împărți pliante.

Măriuța Nistor, împărțind pliante la Dobrogea

ZdG: Uniunea Eurasiatică.

Persoana 1: Na*ig el ne trebuie?

ZdG: Cu Rusia, cu Ilan Șor.

Persoana 1: Nu-i adevărat, nu-i va ieși nimic lui Șor.

Persoana 2: Asta cine, Șor v-o dat?

ZdG: Da…

Persoana 2: Bravo! (cu ton ironic)

„Președintele Blocului «Victorie», anume Ilan Șor, a dat ordin tuturor activiștilor să înregistreze 10 simpatizanți”

Cu cât mai mult se apropia ziua alegerilor, cu atât mai mare era presiunea de a racola simpatizanți noi. Activiștii erau motivați cu promisiuni de „bonusuri” și concursuri cu smartphone-uri.

Moscova: Bună ziua, Ana. Pe mine mă cheamă Dumitru, eu sunt din blocul „Victorie”. Vă este comod să vorbiți?

ZdG: Bună ziua. Da, sigur.

Moscova: Aș vrea să vorbim despre chatbot-ul nostru din Telegram, să vă transmit o informație foarte importantă. Sunteți activist al blocului „Victorie”?

ZdG: Da.

Moscova: Președintele Blocului „Victorie”, anume Ilan Șor, a dat ordin tuturor activiștilor să înregistreze 10 simpatizanți până la 19 septembrie. Dacă deja ați început înregistrarea, vă va fi mai ușor. Anume prin chatbot.

Mesajele cu textul „Ura! Iarăși concurs!” au început să fie distribuite pe chaturile interne de pe Telegram ale activiștilor. Scopul competiției era de a înregistra cât mai mulți simpatizanți, iar miza – un smartphone.

Pentru a facilita racolarea a cât mai mulți oameni, am primit chiar și o instrucțiune de găsire și înregistrare a 10 simpatizanți. Cităm un fragment din instrucțiune:

„Probabil ați auzit despre încercările autorităților de a limita plățile la noii activiști? Probabil ați auzit despre cum au fost luați bani în aeroporturi în timpul unei căutări? Prin urmare, toate plățile le facem acum doar către un card bancar și acești bani nu au fost încă luați de la nimeni.”

Convertirea salariului în cash

21 septembrie 2024. Reportera ZdG a fost chemată din nou la Dobrogea, fără să i se explice însă pentru ce. În parcul în care se întâlneau de obicei activiștii ies în evidență doi bărbați necunoscuți. Unul dintre ei s-a dovedit a fi Oleg, fostul „șef de la Chișinău” pe regiunea Sîngera, despre care Raisa amintea deseori. Astfel, reportera ZdG află că urma să-i fie transferați acestuia cele 15 mii de ruble primite pe contul Anei Nastas de la Promsvyazbank și că, în schimb, va primi doar 2300 de lei cash, urmare a comisioanelor percepute de bănci.

ZdG: Tanti Raia, dar cum o să facă?

Raisa: Pe scurt, el transmite în Moscova. De-acolo îi transmite lui și luni o să ne aducă banii. Și o să aducă banii, 2300 numai, că e cu transport, tu știi deja…

Oleg, adresându-i-se reporterei ZdG: Dumneavoastră aveți 15 mii de ruble. Când transferăm pe contul meu, eu primesc 14 700 ruble, adică banca ia 300 de ruble. Apoi eu transfer încă prin două bănci, fiecare ia câte 2,5%, rezultă minus 5%. Iese 13 965 ruble. Înmulțim la curs – 0,665. Obținem 2300 de lei. Clar?

Astfel, urma ca luni, 23 septembrie, reportera ZdG să primească banii cash. Până a primi banii însă, pe 22 septembrie 2024, a fost chemată la o întâlnire la Sîngera, unde au venit activiști din Dobrogea, Revaca și Sîngera. Imediat cum a ajuns, Măriuța Nistor a surprins din nou discuții despre… bani.

„Unde-s banii mei?”

Președintele: Știi ce o spus? Noi, până ce, n-am făcut nimic. Voi o zis că vreți numai bani.

Raisa: N-am făcut nimic?

Președintele: Lucru, o zis: demonstrează ce ai făcut!

Raisa: Dar la demonstrația asta de patru ore, asta nu-i lucru? Gazete am dat, hârtii am dat, nu-i lucru?

DIn discuții, aflăm că președinților de organizații li s-au promis câte 5000 de lei pe lună.

Raisa: Eu i-am spus, mai mult nu lucrez. Nici oamenii mei nu lucrează. Lasă-l să vină la Dobrogea să caute oameni! La oameni, ca activiști, trebuie să vină 3000 de lei. Noi, în fiecare lună trebuie să avem câte 5000 de lei. Unde-s banii mei?

Enervată, Raisa face mai multe destăinuiri despre mișmașurile lui Alexandru.

Raisa: Acum, el, a doua oară la Moscova, lui i-o dat 7200 de dolari pentru Revaca. Este om… I-o dat lui Oleg, Oleg a spus că nu poate să aducă în Moldova. Sașa o spus că el le aduce. Le-o adus Sașa. Unde-s banii? V-o dat? Nu v-o dat. El crede că noi nu știm. Totul se aude. Eu i-am spus și eu, Agafiei o spus că i-o dat 1500 de dolari. Ea mi-o spus că i-o dat numai 1500 de dolari să vă dea la toți. Câți, în general, sunteți acolo? Vreo 15 oameni… Dar el o primit pe 33 de oameni. De unde oamenii ceea s-o luat? Din cer sau de la cimitir?

„Vineri, înainte de alegeri, vom spune cine este candidatul nostru”

Locul întâlnirii – o margine de drum. Patru șefi de la Chișinău și-au făcut apariția. Un bărbat trecut de 30 de ani, îmbrăcat la patru ace, prezentat drept consilier municipal, începe să țină un discurs în fața mulțimii adunate.

Consilierul: Spuneți-mi, vă rog, din practica dumneavoastră, care dintre aceste două scrutine este prioritar: alegerea președintelui sau referendumul?

Activistul 1: Prezidențialele.

Activistul 2: Referendumul.

Consilierul: Dar prezidențialele de ce?

Activistul 3: Să scăpăm de ea.

Consilierul: De aceea, noi trebuie să înțelegem că referendumul este elementul de bază al campaniei electorale. Dacă noi vom distruge referendumul, Maia Sandu nu va mai avea ce vorbi.

Vorbitorul confirmă că pentru Moscova miza este referendumul privind vectorul extern al țării. Pe final de întâlnire, reportera ZdG, alias Ana Nastas, l-a întrebat pe Alexandru cine este totuși candidatul nedeclarat al lui Șor la scrutinul prezidențial.

ZdG: Când vorbim cu oamenii, le spunem să voteze împotriva referendumului. Dar candidatul?

Alexandru: Candidatul… vom spune vineri, pentru ca să nu-l scoată acum. Vineri, înainte de alegeri, pentru că sâmbăta nimeni nu lucrează, vom spune cine este candidatul nostru.

ZdG: Atunci le vom scrie simpatizanților noștri sau nu?

Alexandru: Noi vom suna tuturor atunci. Vom suna și vom spune pentru cine votăm, cine este candidatul nostru.

ZdG: Voi ne veți suna nouă, iar noi vom suna simpatizanților…

„Na-ți o mie… încă 300, na! O mie de lei rămâne la mine”

Luni, 23 septembrie. Reportera Măriuța Nistor a fost chemată la Dobrogea să ia banii. Din cei 2300 de lei promiși, a primit însă doar 1300. Pe lângă comisioanele percepute la transferurile bancare, Raisa a aplicat propriul comision, de o mie de lei.

Raisa: Tu aproape nimic n-ai făcut, așa-i? Nimic absolut cu lucrul nostru.

ZdG: Cum nimic? Ce mi-ai spus am făcut.

Raisa: Dar de ce? Noi am umblat… Pe scurt, eu îți dau o mie de lei acum…

ZdG: Dar de ce?

Raisa: Așa, că tu n-ai lucrat cum noi toți.

ZdG: D-apoi eu am primit pe card…

Raisa: Și ce dacă ai primit? Ai meritat banii aceștia? Ia spune! Așa, precis meriți banii ăștia?

ZdG: Păi ce mi-ai spus eu am făcut.

Raisa: Dar ce ai făcut tu? Ai dat două-trei hârtii, ai fost o dată la demonstrație și gata.

ZdG: Și de câte ori m-ai sunat… de câte ori m-ai sunat, eu m-am dus la tanti Nadia.

Raisa: Dar asta ce? Asta tu ai arătat că ești în colectiv.

ZdG: Păi da, dar mi-ați spus că o să-mi dați…

Raisa: 1,2,3,4,5. Na-ți o mie. Și na-ți încă 300 sute, na.

ZdG: D-apoi mi-ați spus că-mi veți da 2300…

Raisa: Nu… ți-o ieșit pe card 2300, o mie de lei rămâne la mine, că eu am femei care lucrează de 5-6 ani și nu o primit bani.

„Dacă se aude la Sașa, eu te scot din partid și o să-ți cauți altă profesie”

Totuși, Raisei îi era frică ca Alexandru să nu afle despre cei o mie de lei pe care i-a încasat din banii destinați reporterei sub acoperire și a început să o amenințe.

ZdG: Dar cum au adus acum? De la Moscova au adus banii ăștia?

Raisa: Ție tot ți-i interesant cum și ce? Pentru ce tu trebuie să știi? Eu ți-am spus, să nu aud vorbă de la Sașa… și de banii iștia tot. Dacă se aude la Sașa, eu te scot din partid și o să-ți cauți alta profesie…

ZdG: Adică, să nu-i spun că…

Raisa: Dar de ce să-i spui? Eu am să-i spun că tu nimic nu ai lucrat.

ZdG: Bine, lasă că eu am să-i spun că mi-ai dat 2300.

Raisa: Da, așa cum o ieșit pe card.

Raisa, în timp ce număra banii pe care urma să i-i dea reporterei ZdG

Reportera ZdG este „avansată în carieră”. Anunțul a venit printr-un apel „de la Moscova”

25 septembrie 2024. Raisa a anunțat-o pe reportera ZdG printr-un apel telefonic despre avansarea ei „în carieră” – urma să devină activistă responsabilă de comunicare în organizația primară din Dobrogea. Totuși, apelul primit de la ea avea și o altă menire: să o prevină că va fi sunată de la Moscova și să-i spună repetat că nimeni nu trebuie să știe despre mia de lei pe care a încasat-o din salariul ei. Mai mult, Raisa i-a dat asigurări că de acum încolo va primi „atât cât îi va veni pe card”, fără să aplice și ea un comision. Câteva ore mai târziu, reportera ZdG primește un apel „de la Moscova”, chiar dacă apelul era de pe un număr înregistrat în R. Moldova.

Moscova: Dar spuneți-mi, Ana, am discutat cu președintele organizației primare, ea a spus că vă pricepeți la înregistrarea activiștilor.

ZdG: Da.

Moscova: Nu ați vrea să deveniți activistă pe comunicare?

ZdG: Da, desigur.

28 septembrie 2024. Măriuța Nistor, alias Ana Nastas, este adăugată într-un grup de pe Telegram numit „TO 44 Activiști responsabili pe comunicare”. Din mesajele unei oarecare Eva Sergheevna, așa cum se prezintă coordonatoarea grupului, aflăm că această „funcție” a fost instituită tocmai pentru că oamenii racolați să-l slujească pe Șor, majoritatea în etate, nu știu să folosească telefoanele mobile inteligente. Prin manipulare, activiștii din acest grup erau învățați cum să manipuleze la rândul lor.

Poliția și Procuratura anunță că au destructurat o schemă care, de fapt, continuă să funcționeze

3 octombrie 2024. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției și Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, susțin un briefing de presă în care anunță că peste 130 de mii de cetățeni au primit bani din Federația Rusă prin intermediul schemelor de corupere a alegătorilor puse la cale de Ilan Șor și că doar în luna septembrie, poliția a documentat transferuri de peste 15 milioane de dolari de la Moscova către rețeaua lui Șor din R. Moldova. Refugiat la Moscova, Șor a reacționat în aceeași zi, declarând că în realitate, amploarea transferurilor de bani și a numărului de oameni implicați este mult mai mare decât cea anunțată de poliție și procurori. Printre activiști, anunțul organelor de drept nu are nicio rezonanță.

4 octombrie 2024. La doar o zi de la briefingul poliției, reportera ZdG primește un mesaj de la Promsviazbank prin care este informată că pe contul ei au fost transferate încă 15 mii de ruble, adică circa 2,7 mii de lei moldovenești. Era salariul pentru luna septembrie. În ciuda perchezițiilor și a dezvăluirilor făcute de poliție, structurile lui Șor și-au continuat nestingherit activitatea. În aceeași zi de 4 octombrie, reportera ZdG a fost chemată pentru prima oară la o întâlnire în sediul unei organizații teritoriale din Chișinău, care urma să aibă loc a doua zi într-un oficiu de pe strada Ismail 23.

Întâlnirea cu „candidatul”. Numele nu este dezvăluit

Tot pe 4 octombrie, în chatul organizației primare Dobrogea, „Ana Nastas” primește o invitație la o întâlnire cu „candidatul”, numele căruia nu era dezvăluit. I s-a transmis doar locul și ora întâlnirii: Parcul „Cuza Vodă”, ora 13:30.

Ajunsă cu întârziere la întâlnire, reportera ZdG îi recunoaște pe „colegii de partid” de la Dobrogea, iar în fața lor – candidata „independentă” la prezidențiale, Victoria Furtună. Deși această întâlnire fusese anunțată și de către Victoria Furtună cu câteva zile înainte, ea era înconjurată doar de oameni de la Dobrogea, Sîngera și Revaca, chemați prin intermediul chaturilor de pe Telegram coordonate de oamenii lui Șor.

Raisa și Victoria Furtună

Victoria Furtună a reluat în fața celor aproximativ 30 de oameni chemați să o asculte narațiunile anti-occidentale promovate și de Ilan Șor.

„Pe profesioniștii noștri, nu contează care, economiști, juriști, îi cumpără americanii, europenii pentru a lucra în companiile lor. Întrebare: de ce ei ni-i dau pe ai lor, dar ni-i iau pe ai noștri pentru a-și ridica firmele și instituțiile? Totul se face pentru nimicirea nației noastre, economiei noastre ca moldoveni. Ne-au furat istoria timp de 30 de ani și acum, dacă-i întrebi, mereu am dezbateri cu copilul meu, care-mi spune că învață istoria românilor, ei nu știu istoria Moldovei. Când îi întrebi despre limbă, ei spun că vorbesc limba română. De ce română, noi ce, nu avem limba moldovenească?” – li s-a adresat ea celor chemați la adunare.

La final, am făcut și o fotografie.

Reportera Măriuța Nistor și candidata Victoria Furtună

Instruirea de la sediu și sfaturile „colegelor”: „El este un „afirist”, el vrea să-ți întindă o cursă”

Reportera Măriuța Nistor, la oficiul teritorial de pe strada Ismail 23

5 octombrie 2024. Reportera ZdG merge la sediul de pe strada Ismail. Toți așteaptă să se elibereze sala, semn că înaintea lor fusese un alt grup pentru a fi „instruit”. În timp ce Raisa voia să-l implice din nou pe Oleg în procesul de convertire în cash a banilor din conturile bancare, Alexandru insista să-i arate reporterei ZdG cum se face acest lucru, urmând ca luni, 7 octombrie, să o „instruiască”.

Raisa și Nadejda însă au preîntâmpinat-o să nu accepte propunerea lui Alexandru, pentru a nu risca să fie închisă.

Raisa: Tu ce, n-ai înțeles? El vrea tu să scoți toți banii de la noi. El o să-ți spună să pleci la Bender, să iei banii din bancă și să ni-i aduci nouă. Dar asta e tare-tare periculos.

Nadejda: Dragalin a spus la televizor că… El este un „afirist”, el vrea să-ți întindă o cursă. De ce nu face el? De ce nu găsește un hacker care să se ocupe de asta?

Apoi, cu ușa încuiată, a început lecția de propagandă pentru care oamenii au fost chemați. Mai întâi, în fața oamenilor a vorbit Svetlana Stanchevici, care s-a prezentat ca fostă jurnalistă la Prime TV. Pe rețelele sociale aceasta se afișează ca blogger, influencer și fost model și nu arată nicio legătură directă cu Ilan Șor sau cu activitatea politică. Publică des fotografii din vacanțe în țări din Uniunea Europeană.

„Noi mergem peste hotare, dar nu lucrăm pe specialitate. Scuzați-mă, este cineva din rude care lucrează profesor sau… din păcate, nu. Ei ne dau cele mai mizerabile locuri de muncă. Nu putem spune că Europa are grijă de noi și ne va oferi un viitor fericit. Dacă Europa ar vrea să ne ajute, nu ar costa-o nimic să facă o „poveste” din țara noastră, dar nu acesta este scopul UE. Sarcina UE este să ne dea credite și să ne facă cerșetori”, a debitat Svetlana Stanchevici o altă narațiune falsă promovată de Șor și Rusia.

A urmat difuzarea unui clip video în care Ilan Șor a înșiruit o serie de promisiuni. „Prin urmare, la 20 octombrie 2024, împreună, vom începe o viață nouă, bogată și frumoasă. Două întrebări importante pentru voi. Candidatul – Valentin va spune la ureche președinților pe cine susținem, rețineți cuvintele «pe cine susținem». Ați înțeles? Valentin va spune la ureche președinților, ei deja vă vor spune vouă, noi nu putem. A doua, referendumul. Voi trebuie să știți: un clar NU”, a transmis Șor.

„Noi avem rezerve (n.r. candidați) pe care le vom spune mai târziu. Asta noi facem intenționat”

Pe final de întâlnire, reportera ZdG a convenit cu Alexandru să se întâlnească luni, 7 octombrie, pentru a-i dezvălui modalitatea de a converti în cash banii din contul bancar. La întâlnire, Alexandru a sugerat că deși în spațiul public s-a lansat ideea că Șor ar susține-o pe candidata „independentă” Victoria Furtună, de fapt, miza este un alt candidat, care va fi anunțat pe ultima sută de metri.

7 octombrie 2024. Luni, la ora 11:00, Măriuța Nistor s-a prezentat la oficiu. După ce a intrat în clădire, unul dintre subalternii lui Alexandru a încuiat ușa din motive de securitate, pentru că în jurul clădirii patrulau mai mulți polițiști îmbrăcați în civil. Apoi i-au luat telefonul, tot din motive de securitate.

Alexandru a explicat cum pot fi convertiți banii din aplicația Promsvyazbank în cash. Schema era simplă: se transferă banii tuturor activiștilor și simpatizanților de la Dobrogea pe contul de la Promsvyazbank al reporteri ZdG, ea transfera prin intermediul Unistream, un serviciu rusesc de transfer bancar, toți banii către una dintre băncile din regiunea transnistreană și ulterior, mergând la Tighina urma să obțină banii cash. La sfârșit, Alexandru a îndemnat reportera ZdG să-și stabilesc propriul comision, așa cum a făcut Raisa.

În cadrul întâlnirii l-am întrebat pe Alexandru și despre candidata Furtună.

ZdG: Ieri am fost la întâlnire cu Victoria Furtună.

Alexandru: Da, am înțeles. Puteți să spuneți la toți, nouă nu ni se permite. Puteți să spuneți tuturor pe cine susținem. Nouă nu ni se permite să spunem, pentru că poate cineva înscrie discuția…

ZdG: Da, da…

ZdG: Dar noi trebuie să ne pregătim pentru alt candidat, așa-i? O s-o scoată pe asta?

Alexandru: Da, dar noi avem rezerve pe care le vom spune mai târziu. Asta noi facem intenționat.

Reacția „oamenilor lui Șor” după ce au aflat că au fost filmați cu o cameră ascunsă

9 octombrie 2024. Am decis să-mi închei misiunea sub acoperire și să le dezvălui „colegilor mei de partid” adevărata mea identitate. L-am sunat mai întâi pe Alexandru.

Alexandru (Sașa), „șeful de la Chișinău”

ZdG: Eu sunt Ana, Ana Nastas.

Alexandru: Da, Ana.

ZdG: De fapt, dumneavoastră mă cunoașteți ca Ana Nastas, dar eu sunt Măriuța Nistor, reporteră la Ziarul de Gardă. În tot acest timp, atunci când ne-am întâlnit, atunci când am primit bani, când m-ați învățat cum să convertesc banii în cash, eu am înregistrat totul și am documentat pentru o investigație jurnalistică. Aș vrea să știu dacă Dvs. considerați că tot ceea ce faceți este corect, este moral, este legal și ce aveți de comentat?

Alexandru: Nimic nu am înțeles, dacă sincer.

ZdG: Alo, mă auziți?

Alexandru: Rău se aude.

Ulterior, Alexandru nu ne-a mai răspuns la apeluri. Am sunat-o și pe Raisa, deja fosta mea șefă de la Dobrogea.

Raisa, „komandira”, șefă de organizație primară la partidele lui Șor

Raisa: Anișoara, pentru ce tu asta ai făcut tot? Eu doar am vorbit cu tine…

ZdG: Pentru a documenta cum se realizează schemele de corupere a alegătorilor.

Raisa: Noi suntem corupți?

ZdG: Dumneavoastră plătiți oamenii pentru a vota „NU” la referendum și a alege candidatul desemnat de Șor.

Raisa: Înseamnă la revedere, eu nu vreau să te văd și să te știu.

Am confruntat-o și pe Marina Tauber.

Marina Tauber, deputată, secretară generală a Blocului „Victorie”

Marina Tauber

„Eu știu că domnul Ilan Șor și echipa noastră ajută cetățenii care sunt în dificultate datorită Maiei Sandu și Partidului PAS, care au adus țara noastră într-o criză profundă. Nimeni nu este impus… Pe aceste surse sunt plătite taxe, deci, totul este absolut legal. Dacă oamenii dau buletinele benevol, dacă eu o să dau buletinul benevol, asta înseamnă că este decizia mea, noi vorbim despre cetățeni maturi. Eu nu știu cui vreți să deschideți America. Pe mine nu mă afectează întrebările Dvs. Dacă ați venit cumva să mă afectați, să știți că doar ne faceți promovare și vă mulțumesc mult.”

În următoarele săptămâni, vom publica noi informații despre rețeaua lui Șor, coordonată de la Moscova. Va urma…