DOC Fost ofițer INI, condamnat pentru trafic de influență după ce a primit 25 de mii de euro pentru eliberarea unui tânăr. În primă instanță, a scăpat cu amendă, deși procurorii au cerut 5 ani de închisoare

Fostul ofițer principal de investigație al Inspectoratului Național de Investigații (INI), Ion Lisnic, a fost condamnat pentru trafic de influență, după ce acesta a recunoscut că a pretins și primit 25 de mii de euro pentru a interveni în favoarea unui tânăr reținut într-un dosar penal. Pe 10 iulie a fost emisă sentința pronunțată de magistrata Judecătoriei Chișinău, Olga Bejenari, care a dispus aplicarea unei amenzi lui Ion Lisnic în mărime 150 de mii de lei, cu obligarea de a nu părăsi țara, până când sentința va deveni definitivă.

De cealaltă parte, procurorul Grigore Clevadî a solicitat recunoașterea vinovăției inculpatului, cu stabilirea unei pedepse sub formă de 5 ani închisoare, cu executarea pedepsei întrun penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, precum și de a exercita activități în sfera publică pe un termen de 3 ani.



Ofiter INI Trafic de Influenta 25 de Mii de Euro by Ziarul de Gardă

Bani oferiți sub controlul CNA. „Am fost padstavlit”

Potrivit instanței, la 26 februarie 2026, Ion Lisnic, care activa în cadrul Direcției Investigarea Infracțiunilor de Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului a INI, a pretins și ulterior a primit, prin intermediul unui cunoscut, Marius Munteanu, suma de 25 de mii de euro de la părinții unui tânăr reținut de oamenii legii, susținând că are influență asupra unor polițiști și persoane cu funcții de demnitate publică. În schimbul banilor, acesta a promis eliberarea tânărului reținut, restituirea celor aproximativ 145 de mii de euro ridicați în timpul perchezițiilor de la domiciliul acestora și scoaterea tânărului de sub urmărire penală.

Dosarul a fost examinat în procedură simplificată, după ce Ion Lisnic și-a recunoscut integral vina și a solicitat ca judecata să se desfășoare în baza probelor administrate în faza urmăririi penale.

În declarațiile date în instanță, Lisnic a relatat că întâlnirea pentru transmiterea banilor a avut loc în fața unei cafenele, unde Marius Munteanu i-a adus banii, iar aceștia au fost numărați cu ajutorul lui Bogdan Vîscun, prietenul lui Munteanu, pe care îl cunoaște de aproximativ 4–5 ani, acesta activând în cadrul unei firme de transport din Europa.

Suma de 25 de mii de euro a fost oferită de Centrul Național Anticorupție (CNA) și transmisă lui Munteanu prin intermediul mamei tânărului.

Bogdan Vîscum a povestit că Ion Lisnic l-a întrebat pe Munteanu „Ai adus?”, iar după ce banii au fost aduși, el și Lisnic i-au numărat separat, După numărare, Munteanu a întrebat: „totul va fi normal?”, iar Lisnic a răspuns că „se va interesa încă o dată, atunci când persoana vizată va fi eliberată”.

Conform sentinței, după ce Ion Lisnic a pus banii în portbagajul mașinei, s-a apropiat un automobil. Bogdan Vîscun a declarat în fața instanței că Lisnic, când a observat un automobil apropiindu-se, a accelerat și a exclamat: „Am fost padstavlit (mi-au întins o cursă, n. red.) ”, spunând ulterior că este posibil să fi fost angajați ai CNA.

„S-au dus pe apa sâmbetei 10 ani de stagiu și 6 ani de studii”

După intervenția ofițerilor CNA, Lisnic a declarat că s-a prezentat benevol la sediul instituției pentru a-și exprima „regretul pentru faptele comise”. Inculpatul menționat că, în ceea ce privește funcția pe care a deținut-o, la data de 3 martie 2026 a fost emis ordinul de eliberare a sa din funcție, după ce a depus o cerere de demisie, iar la acel moment se afla în arest la domiciliu. Totodată, inculpatul a declarat că în prezent nu activează în câmpul muncii și că „îi pare rău” de acțiunile pe care le-a săvârșit, menționând că, din cauza acestora, „s-au dus pe apa sâmbetei 10 ani de stagiu și 6 ani de studii”.

Mărturiile din dosar arată că solicitarea banilor a fost transmisă familiei prin intermediul lui Marius Munteanu. Tatăl tânărului reținut a declarat că, în timp ce se afla în Elveția, a fost informat de soție că „i s-a transmis solicitarea unei sume de 25 de mii de euro pentru ca fiul lor să fie eliberat, precum și pentru restituirea sumei ridicate în cadrul percheziției”. Ulterior, acesta a înregistrat discuțiile purtate cu Marius Munteanu și, la recomandarea avocatului, a decis să denunțe cazul organelor de drept.

La rândul său, mama tânărului a declarat că inițial i s-a spus că ar fi suficienți între 5 și 10 mii de eură, însă ulterior suma a crescut la 25 de mii „pentru ca fiul său să fie exclus din dosar și pentru a fi restituită suma de bani ridicată în cadrul percheziției”. Ea a precizat că, după ce a decis să colaboreze cu Centrul Național Anticorupție, a primit de la CNA cei 25 de mii de euro, pe care i-a transmis lui Marius Munteanu, pentru ca acesta să-i transmită mai departe lui Ion Lisnic.

Marius Munteanu a confirmat în declarațiile sale că Ion Lisnic i-a comunicat că „a discutat cu colegii săi” și că aceștia solicită 25 de mii de euro pentru eliberarea tânărului și clasarea cauzei penale. El a relatat că, în seara de 26 februarie, a ridicat banii de la mama tânărului și i-a transmis lui Ion Lisnic în automobilul acestuia, unde se afla și Bogdan Vîscun.

Instanța a reținut că declarațiile inculpatului sunt confirmate de ansamblul probelor administrate, inclusiv declarațiile martorilor, înregistrările audio, procesele-verbale și alte mijloace materiale de probă.

Deși procurorul a solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoarea, instanța a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins prin amendă, având în vedere că inculpatul nu avea antecedente penale, s-a prezentat benevol la organul de urmărire penală, a predat suma de 25 de mii de euro, și-a recunoscut integral vina și a manifestat căință sinceră. În consecință, Judecătoria Chișinău l-a condamnat la o amendă de 3000 de unități convenționale, echivalentul a 150 de mii de lei.

Poziția procurorului, avocatului și aprecierea instanței

Acuzatorul de stat a solicitat recunoașterea vinovăției inculpatului, cu stabilirea unei pedepse sub formă de 5 ani închisoare, cu executarea pedepsei întrun penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, precum și de a exercita activități în sfera publică pe un termen de 3 ani. pedeapsă cu închisoarea și aplicarea arestării preventive până la rămânerea definitivă a sentinței.

Apărătorul inculpatului, Gheorghe Ionaș, a susținut examinarea cauzei în procedură simplificată, confirmând cererea prin care Lisnic și-a recunoscut integral vina și a solicitat judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza urmăririi penale.

Judecătoarea Olga Bejenari a explicat că nu este obligată să urmeze propunerea procurorului privind închisoarea și că pedeapsa trebuie individualizată potrivit criteriilor din Codul penal. Instanța a reținut că Lisnic nu avea antecedente penale, s-a prezentat benevol la organul de urmărire penală, a predat cei 25 de mii de euro, a colaborat cu ancheta, și-a recunoscut integral vina și a manifestat „căință sinceră”.