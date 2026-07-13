CSJ a respins contestația ex-magistratei de la Curtea de Apel Centru, Ruxanda Pulbere, care a fost demisă după ce Comisa a propus de două ori nepromovarea evaluării

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pronunțat vineri, 10 iulie, decizia prin care a respins contestația depusă de Ruxanda Pulbere, fost judecător la Curtea de Apel Centru, care a fost demisă după ce Comisa a propus de două ori nepromovarea evaluării integrității.

Astfel, Comisia a publicat raportul de evaluare și raportul de reevaluare întocmite în privința acesteia.

Prin această hotărâre, CSJ a menținut decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care a fost acceptat raportul Comisiei ce constată nepromovarea evaluării externe.

Raportul de evaluare și raportul de reevaluare constată că Ruxanda Pulbere nu întrunește criteriile de integritate financiară prevăzute de lege. În cadrul evaluării, Comisia a examinat, între altele:

respectarea regimului declarării averii și intereselor personale;

aspecte ce țin de integritatea etică;

diferențe între venituri, cheltuieli și avere.

În procedura de evaluare inițială, raportul a fost examinat de plenul Comisiei, întrucât membrii completului de evaluare nu au întrunit unanimitatea de voturi. Membrul Lilian Enciu a formulat o opinie separată.

În procedura de reevaluare, cauza a fost examinată de plenul Comisiei, cu excepția membrului Lilian Enciu, care și-a declarat abținerea.

Ca urmare a soluției definitive pronunțate de CSJ, se mențin efectele prevăzute de lege ale deciziei CSM, inclusiv decăderea Ruxandei Pulbere din dreptul de a exercita funcția de judecător pentru o perioadă de 5 ani.