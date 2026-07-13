Opozantul Boris Nadejdin, inclus pe lista „agenţilor străini” din Rusia, a fost reținut

Poliția rusă l-a reținut pe politicianul Boris Nadejdin, inclus pe lista oficială a „agenților străini”. „A venit poliția. Mă duc la secția de poliție din Dolgoprudnîi”, a scris acesta pe canalul său de Telegram în după-amiaza zilei de 13 iulie.

Deocamdată, nu se cunoaște motivul reținerii.

Pe 10 iulie, Ministerul Justiției al Federației Ruse l-a inclus pe Nadejdin în registrul persoanelor desemnate drept „agenți străini”. Autoritățile ruse susțin că politicianul a distribuit materiale ale altor „agenți străini” și ale unor organizații declarate „indezirabile”, a răspândit informații pe care autoritățile le consideră „false” despre deciziile conducerii ruse și „a îndemnat la participarea la mitinguri și pichetări neautorizate”.

Nadejdin a declarat că includerea sa în registrul „agenților străini” nu îi va afecta activitatea. „Voi continua să trăiesc și să lupt. Este puțin probabil ca acest lucru să schimbe ceva în biografia mea politică. Voi continua să candidez pentru Duma de Stat și să colectez semnături”, a afirmat acesta.

În 2024, Boris Nadejdin și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale din Rusia. Acesta a fost singurul candidat care a avut o poziție publică împotriva războiului din Ucraina. În sprijinul candidaturii sale a fost organizată o amplă campanie de colectare a semnăturilor, iar la punctele de colectare s-au format cozi. Totuși, Comisia Electorală Centrală a Rusiei nu i-a permis să participe la scrutin, invocând un număr prea mare de semnături considerate nevalabile.

La mijlocul lunii iunie 2026, Nadejdin a depus documentele la Comisia Electorală Centrală pentru a candida ca independent la alegerile pentru Duma de Stat, după care a început să colecteze semnături în susținerea candidaturii sale.

Din mai 2024, persoanelor desemnate în Rusia drept „agenți străini” le este interzis să participe la alegeri.