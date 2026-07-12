Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, despre atacul asupra rafinăriei de petrol din Sizran, Rusia: „Încă o sancțiune cu rază lungă de acțiune împotriva industriei ruse de rafinare a petrolului”

Drone ucrainene au lovit, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, o importantă rafinărie de petrol din orașul Sizran, regiunea Samara, Rusia. Rafinăria se află la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina.

În cursul nopții de sâmbătă spre dumincă, o rafinărie de petrol din Sizran, regiunea rusă Samara, a fost ținta unor drone ucrainene, potrivit imaginilor publicate de canalele media rusești pe Telegram.

Videoclipurile publicate de către locuitorii din zonă par să arate flăcări mari și fum negru dens ridicându-se de la rafinărie, care se află la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

Rafinăria din Sizran are o capacitate de prelucrare de aproximativ 9 milioane de tone de țiței pe an și furnizează combustibil Forțelor Aeriene Ruse și unităților militare din centrul și sudul Rusiei. Ultimul atac acupra acestei rafinării a avut loc în decembrie, după care rafinăria și-a suspendat temporar activitatea.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat public despre acest nou atac: „Încă o sancțiune cu rază lungă de acțiune împotriva industriei ruse de rafinare a petrolului, iar noi continuăm această direcție. De această dată este vorba despre rafinăria din Syzran, aflată la mai mult de 800 de kilometri de frontiera noastră. Le mulțumesc militarilor din cadrul Forțelor Sistemelor fără Pilot și Forțelor pentru Operațiuni Speciale pentru precizie. Slavă Ucrainei!”